Tak jak nie ocenia się książki po okładce, tak czyjąś narodowość można spokojnie ocenić po kolorze okładki jego paszportu. Niewiele osób zastanawia się jednak, dlaczego różne kraje mają rożne okładki dokumentu uprawniającego obywateli do przekraczania granic państwowych.

O tym, jak będzie wyglądać projekt graficzny okładki paszportu decydują urzędnicy w poszczególnych krajach. Nie jest to tajemnicą i niespodzianką, że każde państwo chce się jakoś „wyróżnić” na tle innych. Czasem więc nawet drobny szczegół ma ogromne znaczenie.

Okładki paszportów na całym świecie występują w rozmaitych odcieniach czerwonego, niebieskiego, zielonego i czarnego. Nie ma uniwersalnego przepisu, który ujednolicałby zasady wyglądu tego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekraczania granic państwowych.

Wpływ na ostateczny kolor okładki paszportu mają czynniki, takie jak religia czy uwarunkowania geopolityczne.

– Niektóre kolory zarezerwowane są jednak dla państw o określonym statusie, a inne dla państw położonych w konkretnej części globu – czytamy na stronie paszport.pl.

Nie tylko Europa stawia na czerwień

W Europie dominują okładki paszportów w barwach czerwieni, ale nie intensywnej, a raczej zbliżonej do burgundy, a nawet bordo. Bardziej nasycona czerwień na okładce paszportu charakterystyczna jest dla takich państwa jak Rosja, Chiny, Mjanma i Filipiny. Co ciekawe, po intensywnej czerwieni na okładce paszportu można także rozpoznać Norwegów.

Zdecydowanie ciemniejsze odcienie czerwieni, bardziej przygaszone i wpadające w bordo, charakterystyczne są dla obywateli państw unijnych oraz pretendentów do dołączenia do Wspólnoty. Mowa o Turcji, Albanii czy Macedonii. Na tym tle zdecydowanie wyraźnie różni się Chorwacja, która choć jest częścią UE, zdecydowała się pozostać przy niebieskim kolorze okładki paszportu.

Warto przypomnieć, że w Polsce okładki paszportów, aż do 2001 roku także miały charakterystyczny niebieski kolor. Zmieniło się to, gdy zaczęliśmy starać się o członkostwo w UE.

Czerwonymi okładkami paszportów mogą się poszczycić także obywatele Boliwii, Peru, Kolumbii, Ekwadoru i Chile.

Niebieskie okładki paszportów. Które państwa zdecydowały się na ten kolor?

Niebieski jest równie popularnym kolorem okładek paszportowych co czerwony. Dokumentami w takim kolorze posługują się obywatele Stanów Zjednoczonych i Australii. Niebieski jest także charakterystycznym kolorem dla państw zrzeszonych w organizacji Mercosur, czyli Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Wenezuelczycy natomiast, choć ich kraj wchodzi w skład państw Mercosur, zdecydowali się pozostać przy czerwonym kolorze okładki paszportu.

Niebieski kolor towarzyszy także obywatelom państw karaibskich. Przynależy do nich między innymi Barbados, Jamajka, Gujana, Trynidad i Tobago, Antigua i Barbuda, Belize, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny.

Zieleń kojarzy się z petrodolarami i Allahem

Zielony kolor okładek paszportów kojarzy się najbardziej z państwami muzułmańskimi. Dokumentami w takim kolorze posługują się między innymi Marokańczycy, Pakistańczycy, a także obywatele Arabii Saudyjskiej. Zieleń dla wyznawców Allaha ma szczególne znaczenie symboliczne. Takim kolorem Koran określa bowiem raj. Miał to być też ulubiony kolor Mahometa.

Zielone paszporty to także symbol rozpoznawczy Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Należy do niej aż 15 państw. Zielone okładki paszportów mają więc między innymi obywatele Gambii, Ghany, Gwinei, Liberii, Nigerii, Senegalu, Togo czy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Co ciekawe, nawet w Azji pojawiają się zielone okładki paszportów. Z dokumentów w takim kolorze korzystają obywatele Wietnamu. Również Meksykanie od pozostałych krajów Ameryki odróżniają się posiadają zieloną okładkę paszportów.

Czarne paszporty. Tylko nieliczni mogą się nimi legitymować

Wśród kolorów pojawiających się na okładkach paszportów znalazła się również czerń. Stosunkowo najmniej państw upodobało sobie czerń jako barwę wyróżniającą dokument tożsamości uprawniający do podróży. Zgodnie z zasadą czarne paszporty mają obywatele krajów, w których w symbole narodowe zawierają takie akcenty. Czarne paszportowe kruki należą więc do obywateli Nowej Zelandii, Indii, Botswany czy Zambii.