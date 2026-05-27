Będą zmiany w leczeniu uzależnienia od opioidów? Posłowie pracują nad projektem ustawy

Posłowie zajęli się w środę rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe rozwiązania zwiększają dostęp do leczenia osób uzależnionych, upraszczają procedury dla instytucji publicznych oraz umożliwiają skuteczniejsze udzielanie pomocy medycznej, w tym także za granicą - np. w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Co znajduje się w projekcie?

Wśród najważniejszych rozwiązań, które znalazły się w projekcie, jest zwiększenie dostępności leczenia substytucyjnego. Leczenie substytucyjne polega na terapii dla osób uzależnionych od opioidów, polegającej na stosowaniu leków zastępujących narkotyki, np. buprenorfiny czy metadon. Zgodnie z projektem leczenie będzie dostępne nie tylko w specjalnych programach, ale także na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Zdaniem autorów projektu, dzięki takiemu rozwiązaniu więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z terapii.

Ponadto, proponowana regulacja doprecyzowuje zasady działania placówek prowadzących leczenie, w tym wymagania dotyczące personelu oraz opieki nad pacjentami. Rozbudowany ma zostać system monitorowania leczenia substytucyjnego, który zapobiegnie sytuacjom, w których pacjent korzysta z terapii jednocześnie więcej niż jednym miejscu.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wprowadzone mają także zostać ułatwienia dotyczących pomocy humanitarnej - medyczne zespoły ratunkowe będą mogły łatwiej wywozić za granicę i stosować leki, w tym silne leki przeciwbólowe, podczas udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Ponadto, wybrane instytucje, w tym laboratoria badawcze, będą mogły prowadzić badania nad substancjami psychoaktywnymi bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, jeśli działają w ramach swoich ustawowych zadań.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Większość posłów się zgadza – potrzeba zmian w systemie

Większość przedstawicieli izby niższej zgodziła się z koniecznością wprowadzenia zmian w systemie leczenia uzależnień. Jednocześnie posłowie wskazywali mankamenty przygotowanego projektu.

Poseł PiS Grzegorz Lorek zwracał uwagę na sytuację finansową NFZ jak i braki w kadrach medycznych, które mogą uniemożliwić wprowadzeniu zmian. - Kluczową rolę odgrywa całkowita abstynencja i walka z podażą i popytem. Proponowany rządowy projekt jest uważany za zbyt pobłażliwy dla osób uzależnionych i wątpliwy co do efektów – podkreślił.

Grzegorz Napieralski (KO) ocenił, że projekt jest ważny także z uwagi na zapisy dotyczące walki z nielegalnym handlem narkotykami. - Będziemy skuteczniej walczyć z tymi fabrykami, z tymi miejscami, które tworzą się dzisiaj i pączkują – zaznaczył. Dodał, że państwo musi być skuteczne w pomocy osobom uzależnionym.

Posłanka Lewicy Joanna Wicha stwierdziła, że uzależnienie opioidowe dotyka nie tylko tej jednej osoby, ale także całych rodzin, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy bezpieczeństwa publicznego. - Państwo musi budować system, który pomaga ludziom wracać do zdrowia zamiast stawiać zbędne bariery – mówiła.

Odmienne zdanie przedstawił m.in. poseł Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej, który ocenił, że rządowy projekt „niby ma pomagać ludziom uzależnionym”, ale pod przykrywką dobrego celu wprowadza „państwo inwigilacji”. - Pod hasłem pomocy rząd wciska nam centralny wykaz osób objętych leczeniem substytucyjnym, rejestr ludzi, którzy leczą się z uzależnienia – wymieniał. Dodał, że dane te, według projektu, mają być przechowywane 20 lat.

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, odnosząc się do pytań i zarzutów dotyczących rejestru osób, wyjaśniła, że jedynym „ludzkim” składowym wykazu leczenia substytucyjnego jest kod. W rejestrze nie znajdują się dane wrażliwe takie jak imię, nazwisko czy PESEL.

Na czym polega leczenie substytucyjne?

Leczenie substytucyjne to farmakologiczna metoda leczenia osób uzależnionych od opioidów, która w połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo skuteczności spośród wszystkich innych dostępnych form leczenia.

Do leczenia wykorzystywana jest substancja o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie. Taką substancję określa się mianem agonisty. Narkotyk zastępowany jest agonistą w celu osiągnięcia przez pacjenta bardziej kontrolowanej formy uzależnienia.

Wśród celów leczenia substytucyjnego wymienia się: