Podczas uroczystego apelu w Krakowie gen. Wiesław Kukuła przypomniał wydarzenia sprzed jedenastu lat, które do dziś budzą kontrowersje w środowisku wojskowym. Chodzi o reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, w wyniku której zlikwidowano funkcjonujące wcześniej Dowództwo Wojsk Specjalnych, a jego miejsce zajęło Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

Generał przywołał słowa admirała William McRaven, który już w 2014 r. publicznie krytykował decyzję Warszawy. Według amerykańskiego wojskowego Polska była jednym z pionierów budowy nowoczesnych wojsk specjalnych w ramach NATO, a jednocześnie pierwszym państwem, które zdecydowało się ograniczyć ich pozycję w strukturze dowodzenia.

Zdaniem gen. Kukuły skutki tamtej reformy są odczuwalne do dziś. W jego ocenie osłabiła ona możliwości działania formacji i utrudniła jej rozwój.

Wojska Specjalne a nowy system dowodzenia Siłami Zbrojnymi

Wypowiedź szefa Sztabu Generalnego wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą reformy systemu dowodzenia polską armią. Od wielu miesięcy w resorcie obrony oraz środowisku wojskowym trwają analizy dotyczące zmian organizacyjnych, które mają lepiej odpowiadać na współczesne zagrożenia.

Choć szczegóły prac pozostają niejawne, eksperci wojskowi od dawna wskazują, że obecny model funkcjonowania Wojsk Specjalnych nie zapewnia im odpowiedniej pozycji w procesie planowania i prowadzenia operacji. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy Polska znajduje się na wschodniej flance NATO i mierzy się z coraz bardziej złożonymi zagrożeniami hybrydowymi.

Wojna w Ukrainie dodatkowo uwidoczniła znaczenie sił specjalnych. Operacje prowadzone przez ukraińskie jednostki specjalne, działania dywersyjne na zapleczu przeciwnika czy precyzyjne uderzenia na kluczowe cele pokazały, że tego typu formacje odgrywają obecnie znacznie większą rolę niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Wykorzystanie Wojsk Specjalnych wobec nowych zagrożeń

Coraz częściej pojawiają się głosy, że polskie Wojska Specjalne powinny otrzymać szersze możliwości działania również w sytuacjach kryzysowych poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego.

Takie stanowisko prezentuje m.in. Piotr Gąstał. Były dowódca jednostki GROM podczas konferencji Defence24 Days przekonywał, że specjalsi mogą pełnić istotną funkcję odstraszającą wobec działań prowadzonych przez wrogie służby specjalne. Wskazywał przy tym na doświadczenia związane z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, który był szeroko oceniany jako element operacji hybrydowej wymierzonej w Polskę i Unię Europejską.

Eksperci zwracają uwagę, że współczesne zagrożenia obejmują nie tylko klasyczne działania wojskowe, ale również operacje informacyjne, sabotaż infrastruktury krytycznej, cyberataki czy aktywność służb specjalnych państw wrogich. W takich warunkach znaczenie wojsk specjalnych systematycznie rośnie.

SOF Week 2027 i rosnąca rola polskich specjalsów

Podczas uroczystości w Krakowie padła także zapowiedź organizacji dużego międzynarodowego wydarzenia poświęconego siłom specjalnym. Gen. Wiesław Kukuła zobowiązał Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych do przygotowania regionalnej edycji SOF Week w 2027 r.

SOF Week organizowany w amerykańskiej Tampa jest jednym z najważniejszych wydarzeń światowej społeczności wojsk specjalnych. Uczestniczą w nim dowódcy, politycy, przedstawiciele przemysłu obronnego oraz eksperci zajmujący się bezpieczeństwem.

Polska edycja ma zbiec się z obchodami 20-lecia utworzenia Wojsk Specjalnych. Dla tej formacji może to być nie tylko okazja do promocji osiągnięć, ale również symboliczne potwierdzenie rosnącej pozycji polskich specjalsów w strukturach NATO i europejskim systemie bezpieczeństwa.