Zełenski chce zakończyć wojnę przed zimą. „Są realne oznaki”

"Zakończenie działań wojennych przed zimą jest realistyczne"
dzisiaj, 20:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze przed nadejściem zimy – poinformował w poniedziałek szef jego biura, Kyryło Budanow. Jak ocenił, jest to cel możliwy do osiągnięcia i uzasadniony. Dodał również, że Ukraina oczekuje w najbliższym czasie wizyty delegacji z USA w Kijowie.

- Potwierdzam, że (prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski) rzeczywiście dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej jeszcze przed zimą. Jako szef Biura Prezydenta z pewnością zrobię wszystko, aby zrealizować cel wyznaczony przez (przywódcę) Ukrainy. Moim zdaniem jest on całkowicie słuszny, aktualny i realistyczny – powiedział Budanow podczas konferencji Architecture Security Forum w Kijowie.

Ukraina dostrzega szanse na zakończenie działań wojennych

Zaznaczył również, że „obecnie istnieją realne oznaki wskazujące na to, że są już podstawy do zakończenia działań wojennych”.

Budanow poinformował, że Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie. - Strona amerykańska potwierdziła, że planuje w najbliższym czasie przybyć do Kijowa i Moskwy - przekazał.

Zaprzeczył również doniesieniom, jakoby proces negocjacyjny znalazł się w impasie. - Pewne działania trwają, ale (...) są one, powiedzmy, nie do końca jawne - oznajmił.

Możliwa kolejna wymiana jeńców wojennych

Szef Biura Prezydenta powiadomił, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców wojennych. Dodał przy tym, że trwają prace nad uwolnieniem wszystkich jeńców, w tym osób cywilnych.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

Źródło: PAP

