PILNE: GIS ostrzega przed polędwiczkami z kurczaka. Wykryto groźną bakterię w konkretnej partii produktu

Tablica informacyjna na elewacji budynku z napisem Główny Inspektorat Sanitarny
GIS ostrzega przed konkretną partią polędwiczek z kurczaka - wykryto w niej groźną bakterię
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:41

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne przed polędwiczkami z kurczaka, w których podczas rutynowych badań wykryto niebezpieczną bakterię. Producent natychmiast rozpoczął wycofywanie konkretnej partii towaru ze sprzedaży. Sprawdź, o jaki produkt chodzi i na jakie parametry na opakowaniu musisz teraz zwrócić uwagę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Ostrzeżenie GIS: Bakteria w partii polędwiczek Dudy

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie publiczne. W jednej z partii polędwiczek z kurczaka marki Duda wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może być niebezpieczne dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii mięsa.

Sprawdź swoją lodówkę – szczegóły wycofanych polędwiczek

Jeśli masz w domu panierowane polędwiczki z kurczaka Dudy, koniecznie sprawdź numer partii oraz datę przydatności. Chodzi o opakowanie w wersji XXL.

  • Produkt: DUDA Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne (opakowanie XXL, 540 g)
  • Numer partii: 2604014201
  • Data przydatności: 03.05.2026
  • Producent: CEDROB SA
Ostrzeżenie GIS: Dlaczego spożycie polędwiczek z bakterią jest groźne?

Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje listeriozę – chorobę, która może mieć poważny przebieg, szczególnie u osób z obniżoną odpornością, osób starszych i kobiet w ciąży. Producent zdecydował o natychmiastowym wycofaniu całej partii ze sprzedaży, żeby uniknąć ryzyka zakażenia wtórnego.

Objawy listeriozy

Konkretne objawy zakażenia uzależnione są od organizmu. Najczęściej pojawiają się:

  • wysoka gorączka i dreszcze,
  • bóle mięśni i stawów,
  • ogólne rozbicie i osłabienie,
  • niekiedy objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty lub biegunka.

W postaci inwazyjnej występuje najczęściej:

  • silny ból głowy,
  • drgawki,
  • sztywność karku,
  • dezorientacja,
  • zaburzenia równowagi i zawroty głowy,
  • zmiany nastroju.
Co zrobić, jeśli masz ten produkt?

  • Nie spożywaj go: Nawet jeśli planujesz poddać go obróbce cieplnej, GIS zaleca zachowanie ostrożności i wyrzucenie produktu lub jego zwrot.
  • Monitoruj samopoczucie: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po zjedzeniu tych polędwiczek, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
  • Higiena: Jeśli produkt miał kontakt z innymi produktami w lodówce lub na blacie, warto zdezynfekować te miejsca.

Służby monitorują proces wycofywania towaru ze sklepów. Zakład produkcyjny przeszedł już gruntowną dezynfekcję i dodatkowe badania kontrolne.

