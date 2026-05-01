Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne przed polędwiczkami z kurczaka, w których podczas rutynowych badań wykryto niebezpieczną bakterię. Producent natychmiast rozpoczął wycofywanie konkretnej partii towaru ze sprzedaży. Sprawdź, o jaki produkt chodzi i na jakie parametry na opakowaniu musisz teraz zwrócić uwagę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
Ostrzeżenie GIS: Bakteria w partii polędwiczek Dudy
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie publiczne. W jednej z partii polędwiczek z kurczaka marki Duda wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może być niebezpieczne dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii mięsa.
Sprawdź swoją lodówkę – szczegóły wycofanych polędwiczek
Jeśli masz w domu panierowane polędwiczki z kurczaka Dudy, koniecznie sprawdź numer partii oraz datę przydatności. Chodzi o opakowanie w wersji XXL.
- Produkt: DUDA Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne (opakowanie XXL, 540 g)
- Numer partii: 2604014201
- Data przydatności: 03.05.2026
- Producent: CEDROB SA
Ostrzeżenie GIS: Dlaczego spożycie polędwiczek z bakterią jest groźne?
Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje listeriozę – chorobę, która może mieć poważny przebieg, szczególnie u osób z obniżoną odpornością, osób starszych i kobiet w ciąży. Producent zdecydował o natychmiastowym wycofaniu całej partii ze sprzedaży, żeby uniknąć ryzyka zakażenia wtórnego.
Objawy listeriozy
Konkretne objawy zakażenia uzależnione są od organizmu. Najczęściej pojawiają się:
- wysoka gorączka i dreszcze,
- bóle mięśni i stawów,
- ogólne rozbicie i osłabienie,
- niekiedy objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty lub biegunka.
W postaci inwazyjnej występuje najczęściej:
- silny ból głowy,
- drgawki,
- sztywność karku,
- dezorientacja,
- zaburzenia równowagi i zawroty głowy,
- zmiany nastroju.
Co zrobić, jeśli masz ten produkt?
- Nie spożywaj go: Nawet jeśli planujesz poddać go obróbce cieplnej, GIS zaleca zachowanie ostrożności i wyrzucenie produktu lub jego zwrot.
- Monitoruj samopoczucie: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po zjedzeniu tych polędwiczek, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
- Higiena: Jeśli produkt miał kontakt z innymi produktami w lodówce lub na blacie, warto zdezynfekować te miejsca.
Służby monitorują proces wycofywania towaru ze sklepów. Zakład produkcyjny przeszedł już gruntowną dezynfekcję i dodatkowe badania kontrolne.
