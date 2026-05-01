Ostrzeżenie GIS: Bakteria w partii polędwiczek Dudy

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie publiczne. W jednej z partii polędwiczek z kurczaka marki Duda wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może być niebezpieczne dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii mięsa.

Sprawdź swoją lodówkę – szczegóły wycofanych polędwiczek

Jeśli masz w domu panierowane polędwiczki z kurczaka Dudy, koniecznie sprawdź numer partii oraz datę przydatności. Chodzi o opakowanie w wersji XXL.

Produkt: DUDA Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne (opakowanie XXL, 540 g)

(opakowanie XXL, 540 g) Numer partii: 2604014201

Data przydatności: 03.05.2026

Producent: CEDROB SA

GIS ostrzega przed konkretną partią polędwiczek marki Duda

Ostrzeżenie GIS: Dlaczego spożycie polędwiczek z bakterią jest groźne?

Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje listeriozę – chorobę, która może mieć poważny przebieg, szczególnie u osób z obniżoną odpornością, osób starszych i kobiet w ciąży. Producent zdecydował o natychmiastowym wycofaniu całej partii ze sprzedaży, żeby uniknąć ryzyka zakażenia wtórnego.

Objawy listeriozy

Konkretne objawy zakażenia uzależnione są od organizmu. Najczęściej pojawiają się:

wysoka gorączka i dreszcze,

bóle mięśni i stawów,

ogólne rozbicie i osłabienie,

niekiedy objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty lub biegunka.

W postaci inwazyjnej występuje najczęściej:

silny ból głowy,

drgawki,

sztywność karku,

dezorientacja,

zaburzenia równowagi i zawroty głowy,

zmiany nastroju.

Co zrobić, jeśli masz ten produkt?

Nie spożywaj go : Nawet jeśli planujesz poddać go obróbce cieplnej, GIS zaleca zachowanie ostrożności i wyrzucenie produktu lub jego zwrot.

: Nawet jeśli planujesz poddać go obróbce cieplnej, GIS zaleca zachowanie ostrożności i wyrzucenie produktu lub jego zwrot. Monitoruj samopoczucie : W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po zjedzeniu tych polędwiczek, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po zjedzeniu tych polędwiczek, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Higiena: Jeśli produkt miał kontakt z innymi produktami w lodówce lub na blacie, warto zdezynfekować te miejsca.

Służby monitorują proces wycofywania towaru ze sklepów. Zakład produkcyjny przeszedł już gruntowną dezynfekcję i dodatkowe badania kontrolne.