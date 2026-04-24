Pilne ostrzeżenie GIS: Wycofanie produktu ze sklepów Kaufland. Wykryto groźną bakterię – sprawdź, czy masz go w domu

Shutterstock
Justyna Klupa
dzisiaj, 13:44

GIS opublikował komunikat dotyczący jednego z produktów dostępnego w sieci Kaufland. Decyzja o natychmiastowym usunięciu towaru z półek zapadła po tym, jak wewnętrzne testy producenta potwierdziły obecność groźnej dla zdrowia bakterii. Dowiedz się, o jaki produkt chodzi i jakie kroki podjąć, jeśli znajduje się on w Twojej kuchni.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o rozszerzeniu wycofania popularnego produktu dostępnego w sklepach Kaufland Polska. Decyzja dotyczy wyrobu „Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!”, który trafił do sprzedaży. Potwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie.

Ostrzeżenie GIS: Dlaczego produkt jest niebezpieczny?

Spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do rozwoju listeriozy. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób starszych oraz z obniżoną odpornością. Objawy choroby są zróżnicowane. Mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni czy problemy żołądkowe.

Jakiego produktu dotyczy komunikat GIS?

  • Nazwa: Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!
  • Partie: wszystkie dostępne w obrocie
  • Terminy przydatności: wszystkie
  • Producent: Agrona (Mońki)
  • Dystrybucja: sieć Kaufland
GIS informuje, co już zrobiono w sprawie produktu z Kauflandu

Producent po wykryciu nieprawidłowości natychmiast powiadomił dystrybutora i rozpoczął procedury wycofania produktu. Trwa ustalanie źródła skażenia oraz działania mające wyeliminować bakterie z zakładu produkcyjnego. Produkcja została wstrzymana do czasu wdrożenia skutecznych zabezpieczeń. Z kolei Kaufland usunął produkt nie tylko ze sklepów, ale również z magazynów. Firma zdecydowała się objąć wycofaniem wszystkie partie, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko dla klientów.

Komunikat GIS: Co powinni zrobić konsumenci?

  • Nie spożywać produktu.
  • Należy wyrzuć go lub zwróć do sklepu.
  • W przypadku niepokojących objawów wskazany jest kontakt z lekarzem.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
