Pilne ostrzeżenie GIS: Wycofanie produktu ze sklepów Kaufland. Wykryto groźną bakterię – sprawdź, czy masz go w domu

GIS opublikował komunikat dotyczący jednego z produktów dostępnego w sieci Kaufland. Decyzja o natychmiastowym usunięciu towaru z półek zapadła po tym, jak wewnętrzne testy producenta potwierdziły obecność groźnej dla zdrowia bakterii. Dowiedz się, o jaki produkt chodzi i jakie kroki podjąć, jeśli znajduje się on w Twojej kuchni.
Pilne wycofanie produktu z sieci Kaufland. Wykryto groźną bakterię – sprawdź, czy masz go w domu
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o rozszerzeniu wycofania popularnego produktu dostępnego w sklepach Kaufland Polska. Decyzja dotyczy wyrobu „Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!”, który trafił do sprzedaży. Potwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie.
Ostrzeżenie GIS: Dlaczego produkt jest niebezpieczny?
Spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do rozwoju listeriozy. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób starszych oraz z obniżoną odpornością. Objawy choroby są zróżnicowane. Mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni czy problemy żołądkowe.
Jakiego produktu dotyczy komunikat GIS?
- Nazwa: Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!
- Partie: wszystkie dostępne w obrocie
- Terminy przydatności: wszystkie
- Producent: Agrona (Mońki)
- Dystrybucja: sieć Kaufland
GIS informuje, co już zrobiono w sprawie produktu z Kauflandu
Producent po wykryciu nieprawidłowości natychmiast powiadomił dystrybutora i rozpoczął procedury wycofania produktu. Trwa ustalanie źródła skażenia oraz działania mające wyeliminować bakterie z zakładu produkcyjnego. Produkcja została wstrzymana do czasu wdrożenia skutecznych zabezpieczeń. Z kolei Kaufland usunął produkt nie tylko ze sklepów, ale również z magazynów. Firma zdecydowała się objąć wycofaniem wszystkie partie, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko dla klientów.
Komunikat GIS: Co powinni zrobić konsumenci?
- Nie spożywać produktu.
- Należy wyrzuć go lub zwróć do sklepu.
- W przypadku niepokojących objawów wskazany jest kontakt z lekarzem.
Źródło
- Komunikat GIS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu