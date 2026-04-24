Pilne ostrzeżenie GIS: Wycofanie produktu ze sklepów Kaufland. Wykryto groźną bakterię – sprawdź, czy masz go w domu

Pilne wycofanie produktu z sieci Kaufland. Wykryto groźną bakterię – sprawdź, czy masz go w domu

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o rozszerzeniu wycofania popularnego produktu dostępnego w sklepach Kaufland Polska. Decyzja dotyczy wyrobu „Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!”, który trafił do sprzedaży. Potwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie.

Ostrzeżenie GIS: Dlaczego produkt jest niebezpieczny?

Spożycie żywności skażonej tą bakterią może prowadzić do rozwoju listeriozy. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób starszych oraz z obniżoną odpornością. Objawy choroby są zróżnicowane. Mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni czy problemy żołądkowe.

Jakiego produktu dotyczy komunikat GIS?

Nazwa: Rolada Ustrzycka 400 g, K-Stąd takie Dobre!

Partie: wszystkie dostępne w obrocie

Terminy przydatności: wszystkie

Producent: Agrona (Mońki)

Dystrybucja: sieć Kaufland

Rolada Ustrzycka wycofana z Kauflandu - chodzi o bakterie w produkcie

GIS informuje, co już zrobiono w sprawie produktu z Kauflandu

Producent po wykryciu nieprawidłowości natychmiast powiadomił dystrybutora i rozpoczął procedury wycofania produktu. Trwa ustalanie źródła skażenia oraz działania mające wyeliminować bakterie z zakładu produkcyjnego. Produkcja została wstrzymana do czasu wdrożenia skutecznych zabezpieczeń. Z kolei Kaufland usunął produkt nie tylko ze sklepów, ale również z magazynów. Firma zdecydowała się objąć wycofaniem wszystkie partie, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko dla klientów.

Komunikat GIS: Co powinni zrobić konsumenci?

Nie spożywać produktu.

Należy wyrzuć go lub zwróć do sklepu.

W przypadku niepokojących objawów wskazany jest kontakt z lekarzem.

Źródło