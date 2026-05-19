Gazeta Prawna
Wojna o paznokcie w szpitalach. GIS wywołał wściekłość pielęgniarek

GIS wydał zalecenia, które mogą skończyć się zakazem malowania paznokci przez pielęgniarki
Justyna Klupa
56 minut temu

To koniec kolorowych hybryd i tipsów u pielęgniarek na oddziałach? Najnowsze stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego wywołało w środowisku medycznym prawdziwe trzęsienie ziemi. Choć urzędnicy tłumaczą się walką z groźnymi bakteriami, w tle wyrosła gigantyczna awantura o łamanie praw pracowniczych. Czy dyrektorzy szpitali poszli o krok za daleko?

Zagrożenie w mikroszczelinach. Dlaczego GIS uderza w hybrydy?

Wszystko zaczęło się od dokumentu opublikowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Inspektorat powołał się w nich na oficjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co one oznaczają w praktyce dla personelu medycznego?

  • Krótkie, naturalne paznokcie – bez żadnych ozdób.
  • Stop dla lakierów hybrydowych, żeli i tipsów.

Dlaczego to takie ważne? Według GIS badania epidemiologiczne nie pozostawiają złudzeń: dłonie personelu to główna droga przenoszenia groźnych drobnoustrojów. W mikroszczelinach pod tipsami lub lakierem mogą gromadzić się bakterie, których nie da się pozbyć zwykłą dezynfekcją. Rodzi to konsekwencje dla pacjentów – zwłaszcza tych z osłabioną odpornością.

To nie są obowiązujące przepisy. Pielęgniarki mówią o bezprawiu

W social mediach zawrzało. Krytycy nowych wytycznych alarmują: GIS tworzy zakazy, do których nie ma prawa. „Stanowiska i zalecenia urzędów to nie są obowiązujące przepisy prawa” – grzmią przeciwnicy radykalnych zmian.

Portal pielegniarki.info.pl przypomina, że wszelkie ograniczenia wpływające na wygląd pracowników czy wręcz ingerujące w ich sferę prywatną powinny wprost wynikać z ustaw lub rozporządzeń, a nie z interpretacji urzędników. Pojawia się fundamentalne pytanie: czy dyrektor szpitala może ukarać pielęgniarkę za hybrydę, opierając się jedynie na zaleceniach GIS?

Gdzie kończy się higiena, a zaczyna absurd?

Środowisko medyczne obawia się efektu domina. Jeśli dziś bez twardej podstawy prawnej zakaże się hybryd, to co będzie jutro? Padają pytania o brody czy makijaż. Sam GIS częściowo odbija piłeczkę, przypominając, że to na placówkach medycznych spoczywa prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. To szpitale i przychodnie mają tworzyć wewnętrzne procedury. Jednak presja „z góry” sprawia, że dyrektorzy wolą dmuchać na zimne.

Wojna o paznokcie otrze się o RPO. Co dalej z pielęgniarkami?

Sprawa jest na tyle poważna, że prawdopodobnie trafi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdzie kończy się troska o bezpieczeństwo pacjenta, a zaczyna bezprawna samowola urzędników? Jedno jest pewne – w polskich szpitalach szykuje się gorąca debata, która na stałe może zmienić codzienność personelu medycznego.

