Nowe peptydy w leczeniu zwyrodnień

Pełna nazwa zgłoszonego wynalazku brzmi „Nowe peptydy jako stymulatory chondrogenezy do zastosowań w medycynie regeneracyjnej”. To odpowiedź na

jedno z kluczowych wyzwań współczesnej nauki, czyli uszkodzenia chrząstki w stawach. - Szacuje się, że na świecie jest kilkaset milionów ludzi cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Ci pacjenci często nie mogą normalnie funkcjonować, a współczesna medycyna dysponuje jedynie leczeniem objawowym. Stąd chcielibyśmy zaproponować zupełnie nową strategię terapii poprzez podanie peptydu, który będzie stymulował regenerację chrząstki – mówi prof. Michał Pikuła.

Badany przez jego zespół peptyd UG28 stanowi fragment produkowanego w ludzkim organizmie białka CPN7. - Nasi chemicy metodą modelowania molekularnego oraz inżynierii chemicznej wyłonili kilka interesujących fragmentów, testowaliśmy je in vitro. Okazało się, że UG28 mobilizuje tak zwane komórki mezynchemalne (macierzyste), które biorą udział właśnie w regeneracji tkanek – tłumaczy badacz z Gdańska.

Potraktowane peptydem komórki mezynchemalne szybko przekształcają się chondrocyty – podstawowe komórki tkanki chrzęstnej. - Zakładamy, że podanie takiego peptydu - samego albo w połączeniu z określonym biomateriałem - mogłoby zastymulować komórki pacjenta, by przekształcały się w chondrocyty i budowały chrząstkę, np. w kolanie – dodaje prof. Michał Pikuła.

Na razie zespół z Gdańska przeprowadził badania na komórkach w warunkach laboratoryjnych. Jak podkreśla prof. Pikuła „udowodniliśmy, że komórki macierzyste świetnie reagują na ten peptyd”. Ponadto wytworzone chondrocyty zaczynają produkować kolagen typu II - składnik chrząstki, potrzebny do właściwego działania stawu.

- Komórki przyspieszają też swoją proliferację, a więc podziały komórkowe. Szybciej również migrują co jest również ważne w regeneracji. Co również bardzo ważne nasz peptyd w badaniach in vitro nie indukował reakcji immunologicznych, a więc był neutralny dla organizmu – zaznacza badacz.