Dedykowana kobietom kamizelka balistyczna

Do niedawna na polskim rynku dominowały kamizelki balistyczne tworzone z myślą o mężczyznach, albo typu „unisex”. - Kobiety nie czuły się w nich komfortowo, ponieważ nie były odpowiednio dopasowane do ich sylwetki. U funkcjonariuszek z bardziej obfitymi kształtami, część kamizelki nie przylegała bezpośrednio do ich ciała, a co za tym idzie - nie zapewniała odpowiedniej ochrony balistycznej – mówi jedna z twórczyń kamizelki, dr inż. Paulina Dmowska-Jasek z Instytutu Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”.

Poza tym, takie luźne, niedopasowane kamizelki były po prostu niewygodne w noszeniu i znacząco utrudniały pełnienie obowiązków służbowych. Zwłaszcza te, przeznaczone do umieszczenia pod ubraniem (tzw. kamizelki skrytego noszenia).

Nowy typ kamizelki balistycznej został stworzony w konsorcjum naukowo-przemysłowym w skład, którego wchodziły Instytut Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. oraz Motex sp.j.

- Nasz wynalazek składa się z kamizelki ochronnej, wyposażonej w opatentowany wkład balistyczny oraz z systemu korekcyjnego, czyli stanika, mającego za zadanie kompresować biust kobiecy w zależności od rozmiaru. Nasz system rozróżnia małe i średnie oraz osobno – duże biusty – mówi współautorka wynalazku inż. Małgorzata Kudlińska z Instytutu Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”.

Zastosowanie tych rozwiązań pozwala „spłaszczyć biust”. – Warstwa wewnętrzna kamizelki ukrywa pod sobą różnego rodzaju elementy i cięcia, których zadaniem jest stabilizacja piersi, każdej z osobna. Żeby dopasowanie całego systemu do ciała było jak najlepsze – dodaje Małgorzata Kudlińska.

System modułowy wynalazku zapewnia dwa różnorodne stopnie ochrony. Podstawowym poziomem ochrony jest standardowy wg. polskiej normy poziom K2O3, zapewniający kulo- i odłamkoodporność.

- Dodatkowo, w zależności od potrzeby, można zastosować specjalną wkładkę igło-szpikulco- i ostrzoodporną, zapewniającą ochronę przeciwko broni białej. To istotne w przypadku funkcjonariuszek służby więziennej, gdzie ryzyko wystąpienia ataków z użyciem ostrza czy szpikulca, jest znacznie większe – mówi Paulina Dmowska-Jasek.

Testy ergonomiczne przeprowadzone z udziałem 50 przedstawicielek służb mundurowych przyniosły bardzo pozytywne rezultaty. Ponad 85 proc. użytkowniczek nowych kamizelek było zadowolonych z ich użytkowania.