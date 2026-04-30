Dedykowana kobietom kamizelka balistyczna

Funkcjonariuszki policji, służby więziennej czy straży granicznej, dzięki wynalazkowi z Łodzi zyskały nowy, stworzony dla nich element wyposażenia służbowego. To „Balistyczna, wielofunkcyjna kamizelka przeznaczona dla kobiet” – kolejny z wynalazków nominowanych w konkursie Dziennika Gazety Prawnej „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki”.
Do niedawna na polskim rynku dominowały kamizelki balistyczne tworzone z myślą o mężczyznach, albo typu „unisex”. - Kobiety nie czuły się w nich komfortowo, ponieważ nie były odpowiednio dopasowane do ich sylwetki. U funkcjonariuszek z bardziej obfitymi kształtami, część kamizelki nie przylegała bezpośrednio do ich ciała, a co za tym idzie - nie zapewniała odpowiedniej ochrony balistycznej – mówi jedna z twórczyń kamizelki, dr inż. Paulina Dmowska-Jasek z Instytutu Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”.
Poza tym, takie luźne, niedopasowane kamizelki były po prostu niewygodne w noszeniu i znacząco utrudniały pełnienie obowiązków służbowych. Zwłaszcza te, przeznaczone do umieszczenia pod ubraniem (tzw. kamizelki skrytego noszenia).
Nowy typ kamizelki balistycznej został stworzony w konsorcjum naukowo-przemysłowym w skład, którego wchodziły Instytut Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. oraz Motex sp.j.
- Nasz wynalazek składa się z kamizelki ochronnej, wyposażonej w opatentowany wkład balistyczny oraz z systemu korekcyjnego, czyli stanika, mającego za zadanie kompresować biust kobiecy w zależności od rozmiaru. Nasz system rozróżnia małe i średnie oraz osobno – duże biusty – mówi współautorka wynalazku inż. Małgorzata Kudlińska z Instytutu Technologii i Bezpieczeństwa „Moratex”.
Zastosowanie tych rozwiązań pozwala „spłaszczyć biust”. – Warstwa wewnętrzna kamizelki ukrywa pod sobą różnego rodzaju elementy i cięcia, których zadaniem jest stabilizacja piersi, każdej z osobna. Żeby dopasowanie całego systemu do ciała było jak najlepsze – dodaje Małgorzata Kudlińska.
System modułowy wynalazku zapewnia dwa różnorodne stopnie ochrony. Podstawowym poziomem ochrony jest standardowy wg. polskiej normy poziom K2O3, zapewniający kulo- i odłamkoodporność.
- Dodatkowo, w zależności od potrzeby, można zastosować specjalną wkładkę igło-szpikulco- i ostrzoodporną, zapewniającą ochronę przeciwko broni białej. To istotne w przypadku funkcjonariuszek służby więziennej, gdzie ryzyko wystąpienia ataków z użyciem ostrza czy szpikulca, jest znacznie większe – mówi Paulina Dmowska-Jasek.
Testy ergonomiczne przeprowadzone z udziałem 50 przedstawicielek służb mundurowych przyniosły bardzo pozytywne rezultaty. Ponad 85 proc. użytkowniczek nowych kamizelek było zadowolonych z ich użytkowania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu