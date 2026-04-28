Sześć zarzutów dla Waldemara B.

Działania organów ścigania rozpoczęły się 22 kwietnia. Funkcjonariusze policji dokonali przeszukań w kilku lokalizacjach należących do mecenasa, w tym w jego katowickiej kancelarii, mieszkaniu oraz samochodzie. Dzień później Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przychylił się do wniosku o izolację podejrzanego.

Prokuratura postawiła Waldemarowi B. łącznie sześć zarzutów, wśród których znajdują się:

trzy czyny przeciwko wolności seksualnej (dotyczące zgwałcenia dwóch kobiet);

(dotyczące zgwałcenia dwóch kobiet); dwa zarzuty posiadania substancji odurzających ;

; jeden zarzut zmuszania do określonego zachowania.

Linia obrony i milczenie prokuratury

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniami złożonymi przez dwie kobiety. Ze względu na drastyczny charakter sprawy oraz dobro pokrzywdzonych, śledczy odmawiają podawania szczegółów dotyczących okoliczności rzekomych przestępstw.

Sam Waldemar B. konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Reprezentująca go pełnomocniczka w rozmowach z mediami podkreśla, że oskarżenia są bezzasadne i opierają się wyłącznie na pomówieniach skierowanych przeciwko jej klientowi.

Reakcja samorządu adwokackiego

Sprawa wywołała natychmiastową reakcję organów dyscyplinarnych. Jak informuje rp.pl, powołując się na doniesienia medialne, rzecznik dyscyplinarny śląskiej izby adwokackiej wszczął już wobec prawnika postępowanie dyscyplinarne.

Waldemar B. budził kontrowersje w środowisku już wcześniej. Prowadząc kancelarię karną w Katowicach, chętnie dzielił się w sieci nagraniami z luksusowego życia prywatnego oraz ujawniał kulisy prowadzonych przez siebie postępowań, co niejednokrotnie spotykało się z krytyką dotyczącą etyki zawodowej.