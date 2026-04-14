Zatrzymania na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie

– W związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, został zatrzymany Marcin D. i inne osoby, które są transportowane do Warszawy – przekazał PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Wyjaśnił, że „sprawa dotyczy popełnienia szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych”. Podkreślił, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Przeszukania kancelarii i miejsca zamieszkania

Na konferencji prok. Skiba dodał, że we wtorek przeszukano miejsce zamieszkania Marcina D. i jego kancelarię adwokacką.

- Przewidujemy, że dopiero w środę zostaną ogłoszone zarzuty i przesłuchany on zostanie w charakterze podejrzanego - przekazał.

Marcin D. został w sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.

Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.

W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku został on zawieszony w czynnościach zawodowych.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin. (PAP)