Pracownicy chcą podwyżek, firmy planują redukcje. Dane o rynku pracy w 2026 mogą niepokoić

Rynek pracy 2026: między presją płacową a ostrożnością firm

Z najnowszego Barometru rynku pracy 2026 Gi Group Holding wynika, że sytuacja na rynku pracy w 2026 roku staje się coraz bardziej złożona. Pracownicy w dalszym ciągu oczekują wzrostu wynagrodzeń i lepszych pieniędzy, jednak przedsiębiorstwa podchodzą do decyzji finansowych z większą rozwagą niż w poprzednich latach.

Wielka luka płacowa: Dlaczego firmy nie chcą dawać pracownikom podwyżek w 2026 roku?

Podwyżek w najbliższych miesiącach spodziewa się 53,4% pracowników. Jednocześnie jedynie 29% firm deklaruje, że planuje zwiększenie wynagrodzeń w nadchodzącym kwartale. Pokazuje to wyraźną lukę między oczekiwaniami zatrudnionych a możliwościami pracodawców.

Główne powody wzrostu płac w Polsce pozostają niezmienne: presja inflacyjna, podwyżki płacy minimalnej oraz potrzeba utrzymania i docenienia pracowników. Mimo to organizacje coraz częściej ograniczają się do niewielkich korekt, zamiast szeroko zakrojonych podwyżek. Polityka wynagrodzeń staje się tym samym bardziej ostrożna i silniej uzależniona od wyników finansowych.

Koniec rynku pracownika? Coraz więcej firm zapowiada redukcje etatów

W obszarze zatrudnienia widoczny jest trend stabilizacyjny – wynika z raportu Gi Group Holding. Zwiększenie liczby etatów planuje jedynie 13,7% firm – to spadek względem 16,7% rok wcześniej. Jednocześnie aż 9,8% przedsiębiorstw przewiduje redukcje zatrudnienia, co stanowi najwyższy poziom takich deklaracji od lat. O tym, czy rynek pracownika to już przeszłość i czekają nas zwolnienia grupowe, pisaliśmy wcześniej.

Rekrutacje, jeśli już jakieś są prowadzone, mają charakter uzupełniający. Firmy skupiają się głównie na obsadzaniu stanowisk operacyjnych oraz średniego i niższego szczebla, aby zapewnić ciągłość działania, zamiast inwestować w dynamiczną rozbudowę zespołów.

Plaga wypalenia zawodowego. Przeciążenie pracą zabija polską produktywność

Barometr wskazuje na jeszcze jeden – wyjątkowo niebezpieczny trend. Rosnące wymagania wobec pracowników przekładają się na ich kondycję. Z badania wynika, że już 42% zatrudnionych deklaruje przeciążenie obowiązkami zawodowymi. Co ciekawe, problem ten dostrzegają również pracodawcy – 22,5% z nich wskazuje wypalenie zawodowe i nadmierne obciążenie jako jedną z głównych barier produktywności.

Dodatkowo 20,4% firm zwraca uwagę na nadmiar zadań i równoległych projektów jako czynnik ograniczający efektywność. W praktyce oznacza to, że dalsze zwiększanie wydajności nie może opierać się wyłącznie na intensyfikacji pracy, lecz wymaga zmian organizacyjnych.

Sztuczna inteligencja w biurze: Szansa na lżejszą pracę czy realne zagrożenie zwolnieniem?

Nowe technologie coraz wyraźniej wpływają na sposób pracy. Jak bardzo? 42% pracodawców przyznaje, że automatyzacja i narzędzia AI przyspieszyły procesy w firmach, a 33% wskazuje na ich rolę w ograniczaniu kosztów operacyjnych. Jednocześnie 27% organizacji zauważa, że wdrożenia technologiczne zmieniły strukturę pracy lub zakres obowiązków.

Z perspektywy pracowników 52% ocenia, że technologia ułatwia codzienne zadania. 32% nie obawia się jej rozwoju, jednak 18% dostrzega ryzyko utraty pracy. Choć 28% korzysta z AI w pracy, dostęp do wiedzy pozostaje ograniczony – 31% uważa edukację w tym zakresie za niewystarczającą, a 23% nie ma możliwości zdobywania takich kompetencji w miejscu pracy.

Prognozy dla rynku pracy 2026: Balans między płacą a efektywnością

Dane pokazują, że rynek pracy w 2026 roku wchodzi w etap równoważenia interesów. Z jednej strony utrzymuje się presja płacowa, z drugiej – rośnie ostrożność przedsiębiorstw. Kluczowe znaczenie będą mieć nie tylko wynagrodzenia, ale także organizacja pracy, inwestycje w kompetencje oraz umiejętne wykorzystanie technologii.