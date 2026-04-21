Pracowniku, podpisujesz porozumienie stron rozwiązujące umowę? Jeden błąd i stracisz pieniądze [PORADNIK]

Justyna Klupa
dzisiaj, 14:00

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron pozbawia prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Wielu pracowników żyje w błędnym przekonaniu, że ten tryb zawsze oznacza 90 dni karencji. Tymczasem klucz do pieniędzy z urzędu pracy leży w jednym zapisie. Sprawdź, co musi znaleźć się w Twoim porozumieniu, aby otrzymać świadczenie od razu, i jakich błędów unikać przy rozstaniu z pracodawcą.

Rozwiązanie umowy o pracę: Jakie tryby przewiduje Kodeks pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron od lat budzi wątpliwości wśród pracowników – zwłaszcza w kontekście prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Choć dla wielu to najszybszy i najbardziej polubowny sposób zakończenia współpracy, nie zawsze jest jasne, jakie konsekwencje niesie dla przyszłych świadczeń. Eksperci podkreślają: kluczowe znaczenie mają powody rozstania oraz sposób ich udokumentowania.

Urlop regeneracyjny po 7 latach pracy. Propozycja może zmienić rynek pracy
Zobacz także
Urlop regeneracyjny po 7 latach pracy. Propozycja może zmienić rynek pracy

Umowa o pracę – nie tylko obowiązki, ale i ochrona pracowników przed zwolnieniem z dnia na dzień

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi szeroką ochronę prawną. Określa ona zarówno prawa i obowiązki zatrudnionego – takie jak wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy w określonym miejscu i czasie – jak i obowiązki pracodawcy, w tym wypłatę wynagrodzenia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Umowa o pracę chroni zatrudnionych przed utratą pracy z dnia na dzień. Przepisy przewidują kilka trybów zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy może do tego dojść:

  • za porozumieniem stron,
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta,
  • wskutek wygaśnięcia stosunku pracy.
Dostałaś wypowiedzenie, nie wiedząc o ciąży? Możesz odzyskać pracę. Obalamy mity na temat ochrony pracownic spodziewających się dziecka
Zobacz także
Dostałaś wypowiedzenie, nie wiedząc o ciąży? Możesz odzyskać pracę. Obalamy mity na temat ochrony pracownic spodziewających się dziecka

Kiedy po porozumieniu stron przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Na tle różnych trybów rozwiązania stosunku pracy pojawia się istotne pytanie o konsekwencje dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zwłaszcza gdy dochodzi do zakończenia współpracy za porozumieniem stron. Wbrew powszechnej opinii, rozwiązanie umowy w ten sposób nie zawsze oznacza automatycznie dłuższe wyczekiwanie na zasiłek dla bezrobotnych. Jak podkreśla Paweł Kempa-Dymiński, radca prawny z kancelarii LBKP Legal, kluczowe znaczenie mają w przypadku tego trybu rozstania, powody podpisania porozumienia. Co to oznacza w praktyce?

Przyczyny leżące po stronie zakładu pracy a prawo do świadczeń

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zawsze oznacza konieczność odczekania na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jak podkreśla Paweł Kempa-Dymiński, decydujące są przyczyny zawarcia porozumienia.

- Przepisy wprost wskazują, że porozumienie podpisane z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie pozbawia prawa do zasiłku od dnia zarejestrowania w PUP (powiatowym urzędzie pracy – przyp. red.), jeśli porozumienie zawarto z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika, albo z powodów po stronie pracodawcy – a dokładnie z powodu upadłości, likwidacji firmy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy - informuje Paweł Kempa-Dymiński.

Od dzisiaj rewolucja w L4. Sprawdź, za co pracownik straci zasiłek chorobowy [LISTA]
Zobacz także
Od dzisiaj rewolucja w L4. Sprawdź, za co pracownik straci zasiłek chorobowy [LISTA]

Jak sformułować porozumienie stron, aby nie stracić zasiłku?

Kluczowe dla przyszłych uprawnień pracownika jest odpowiednie sformułowanie treści porozumienia. Radca prawny poleca, żeby jasno wskazać w piśmie przyczynę rozwiązania umowy. Ogólne sformułowania, takie jak „z inicjatywy pracodawcy”, mogą okazać się niewystarczające dla urzędu pracy przy ocenie prawa do świadczenia.

Brak przyczyny w dokumencie – jak udowodnić prawo do zasiłku w PUP?

Jeśli w porozumieniu nie określono jednak przyczyny rozwiązania umowy, nie oznacza to, że sprawa jest przesądzona. O czym trzeba wówczas pamiętać?

- Okoliczności jego zawarcia - i to, że spełnione są przesłanki wskazane w przepisach o zasiłku - można udokumentować także w inny sposób, np. dodatkowym oświadczeniem od byłego pracodawcy, że przykładowo dany pracownik był objęty zwolnieniami grupowymi lub indywidualnymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy – zwraca uwagę radca prawny.

Zalety rozwiązania umowy za porozumieniem stron w praktyce prawnej

Jak wynika z praktyki mec. Kempy-Dymińskiego, wielu pracowników nadal obawia się podpisywania porozumień stron rozwiązującego umowę o pracę właśnie ze względu na niepewność dotyczącą świadczeń. Zdarza się, że pracownik rezygnuje z podpisania porozumienia, mimo wyjaśnień, obawiając się utraty prawa do zasiłku – przyznaje radca prawny.

Tymczasem rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron – zarówno pracownika, jak i zatrudnionego. Wymaga jednak świadomości konsekwencji prawnych. Precyzyjne określenie przyczyn rozstania i właściwa dokumentacja mogą zdecydować o tym, czy pracownik otrzyma zasiłek od razu, czy dopiero po okresie wyczekiwania.

