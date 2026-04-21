Rozwiązanie umowy o pracę: Jakie tryby przewiduje Kodeks pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron od lat budzi wątpliwości wśród pracowników – zwłaszcza w kontekście prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Choć dla wielu to najszybszy i najbardziej polubowny sposób zakończenia współpracy, nie zawsze jest jasne, jakie konsekwencje niesie dla przyszłych świadczeń. Eksperci podkreślają: kluczowe znaczenie mają powody rozstania oraz sposób ich udokumentowania.

Umowa o pracę – nie tylko obowiązki, ale i ochrona pracowników przed zwolnieniem z dnia na dzień

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi szeroką ochronę prawną. Określa ona zarówno prawa i obowiązki zatrudnionego – takie jak wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy w określonym miejscu i czasie – jak i obowiązki pracodawcy, w tym wypłatę wynagrodzenia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Umowa o pracę chroni zatrudnionych przed utratą pracy z dnia na dzień. Przepisy przewidują kilka trybów zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy może do tego dojść:

za porozumieniem stron,

za wypowiedzeniem,

bez wypowiedzenia,

z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta,

wskutek wygaśnięcia stosunku pracy.

Kiedy po porozumieniu stron przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Na tle różnych trybów rozwiązania stosunku pracy pojawia się istotne pytanie o konsekwencje dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zwłaszcza gdy dochodzi do zakończenia współpracy za porozumieniem stron. Wbrew powszechnej opinii, rozwiązanie umowy w ten sposób nie zawsze oznacza automatycznie dłuższe wyczekiwanie na zasiłek dla bezrobotnych. Jak podkreśla Paweł Kempa-Dymiński, radca prawny z kancelarii LBKP Legal, kluczowe znaczenie mają w przypadku tego trybu rozstania, powody podpisania porozumienia. Co to oznacza w praktyce?

Przyczyny leżące po stronie zakładu pracy a prawo do świadczeń

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zawsze oznacza konieczność odczekania na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jak podkreśla Paweł Kempa-Dymiński, decydujące są przyczyny zawarcia porozumienia.

- Przepisy wprost wskazują, że porozumienie podpisane z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie pozbawia prawa do zasiłku od dnia zarejestrowania w PUP (powiatowym urzędzie pracy – przyp. red.), jeśli porozumienie zawarto z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika, albo z powodów po stronie pracodawcy – a dokładnie z powodu upadłości, likwidacji firmy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy - informuje Paweł Kempa-Dymiński.

Jak sformułować porozumienie stron, aby nie stracić zasiłku?

Kluczowe dla przyszłych uprawnień pracownika jest odpowiednie sformułowanie treści porozumienia. Radca prawny poleca, żeby jasno wskazać w piśmie przyczynę rozwiązania umowy. Ogólne sformułowania, takie jak „z inicjatywy pracodawcy”, mogą okazać się niewystarczające dla urzędu pracy przy ocenie prawa do świadczenia.

Brak przyczyny w dokumencie – jak udowodnić prawo do zasiłku w PUP?

Jeśli w porozumieniu nie określono jednak przyczyny rozwiązania umowy, nie oznacza to, że sprawa jest przesądzona. O czym trzeba wówczas pamiętać?

- Okoliczności jego zawarcia - i to, że spełnione są przesłanki wskazane w przepisach o zasiłku - można udokumentować także w inny sposób, np. dodatkowym oświadczeniem od byłego pracodawcy, że przykładowo dany pracownik był objęty zwolnieniami grupowymi lub indywidualnymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy – zwraca uwagę radca prawny.

Zalety rozwiązania umowy za porozumieniem stron w praktyce prawnej

Jak wynika z praktyki mec. Kempy-Dymińskiego, wielu pracowników nadal obawia się podpisywania porozumień stron rozwiązującego umowę o pracę właśnie ze względu na niepewność dotyczącą świadczeń. Zdarza się, że pracownik rezygnuje z podpisania porozumienia, mimo wyjaśnień, obawiając się utraty prawa do zasiłku – przyznaje radca prawny.

Tymczasem rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron – zarówno pracownika, jak i zatrudnionego. Wymaga jednak świadomości konsekwencji prawnych. Precyzyjne określenie przyczyn rozstania i właściwa dokumentacja mogą zdecydować o tym, czy pracownik otrzyma zasiłek od razu, czy dopiero po okresie wyczekiwania.