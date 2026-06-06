Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził nowelizację ustawy o radcach prawnych. Wprowadza ona liczne i istotne zmiany w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego, funkcjonowania samorządu zawodowego oraz zasad odpowiedzialności i ochrony prawnej radców prawnych. Nowe regulacje wejdą w życie już w czerwcu 2026 r. Analizujemy najważniejsze przepisy.
Nowelizacja ustawy o radcach prawnych z 15 maja 2026 r. modyfikuje ustawę z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 ze zm.) w celu poprawy działania organów samorządu zawodowego tej grupy. Nowelizacja jest efektem wielomiesięcznych prac prowadzonych przez samorząd radców prawnych i odpowiada na potrzeby środowiska związane m.in. z cyfryzacją, bezpieczeństwem wykonywania zawodu oraz doprecyzowaniem obowiązujących regulacji - czytamy w komunikacie KIZRP.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zachowanie uprawnień po egzaminie zawodowym
Osoby wpisane na listę radców prawnych po zdaniu egzaminu zawodowego zachowają możliwość wykonywania dotychczasowych uprawnień do czasu złożenia ślubowania.
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Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Ochrona tytułu zawodowego - jeszcze silniejsza
Nowelizacja wzmacnia ochronę tytułu radcy prawnego. Za bezprawne posługiwanie się tytułem „radca prawny” lub oznaczeniem „kancelaria radcy prawnego” grozić będzie kara pieniężna w wysokości do 200 tys. zł.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zdalne obrady i uchwały w trybie obiegowym
Nowe przepisy umożliwią organom samorządu radców prawnych szersze wykorzystanie narzędzi elektronicznych, w tym prowadzenie obrad zdalnych oraz podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Doprecyzowanie zasad ochrony danych osobowych
Ustawa precyzuje kwestie związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w związku z wykonywaniem zawodu.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Wzmocnienie ochrony prawnej radców prawnych
Przyjęte rozwiązania zapewniają radcom prawnym ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania czynności zawodowych oraz w związku z ich wykonywaniem.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Uporządkowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia OC
Nowelizacja porządkuje regulacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w tym podstawy prawne do zawierania przez samorząd umów ubezpieczenia grupowego.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych
Nowe przepisy obejmują również zmiany dotyczące postępowań dyscyplinarnych, w szczególności w zakresie kasacji od orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Doprecyzowanie odpowiedzialności związanej z ubezpieczeniem i inne sprawy
Uregulowane zostały kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z realizacją obowiązku ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem radców prawnych objętych grupowym ubezpieczeniem oraz osób, które z takiego rozwiązania zrezygnowały.
Wprowadzenie zasady, że Krajowej Izbie Radców Prawnych, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony autonomii i niezależności samorządu, przysługują w postępowaniach cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym uprawnienia organizacji pozarządowej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego oraz organizacji społecznej w rozumieniu Kodeksu postepowania karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Jednoznaczne wskazanie, że kasacja do Sądu Najwyższego przysługuje od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie wydanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji. Dodatkowo wprowadzenie zmian w zakresie wykonalności prawomocnych i kończących postępowanie orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego poprzez przyjęcie zasady natychmiastowej wykonalności tych orzeczeń oraz zniesienie bezwzględnej suspensywności kasacji w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych. Dodatkowo w przepisie przejściowym ustawa stanowi, iż do prawomocnych orzeczeń wydanych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe. - czytamy w komunikacie ze strony Kancelarii Prezydenta RP.
Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania zawodu, usprawnienia funkcjonowania samorządu oraz zapewnienia większej przejrzystości obowiązujących regulacji.
Kiedy zmiany wchodzą w życie?
Nowelizacja wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, czyli wszystko wskazuje na to, że w czerwcu 2026 r.
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