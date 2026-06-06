Nowelizacja ustawy o radcach prawnych z 15 maja 2026 r. modyfikuje ustawę z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 ze zm.) w celu poprawy działania organów samorządu zawodowego tej grupy. Nowelizacja jest efektem wielomiesięcznych prac prowadzonych przez samorząd radców prawnych i odpowiada na potrzeby środowiska związane m.in. z cyfryzacją, bezpieczeństwem wykonywania zawodu oraz doprecyzowaniem obowiązujących regulacji - czytamy w komunikacie KIZRP.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zachowanie uprawnień po egzaminie zawodowym

Osoby wpisane na listę radców prawnych po zdaniu egzaminu zawodowego zachowają możliwość wykonywania dotychczasowych uprawnień do czasu złożenia ślubowania.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Ochrona tytułu zawodowego - jeszcze silniejsza

Nowelizacja wzmacnia ochronę tytułu radcy prawnego. Za bezprawne posługiwanie się tytułem „radca prawny” lub oznaczeniem „kancelaria radcy prawnego” grozić będzie kara pieniężna w wysokości do 200 tys. zł.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zdalne obrady i uchwały w trybie obiegowym

Nowe przepisy umożliwią organom samorządu radców prawnych szersze wykorzystanie narzędzi elektronicznych, w tym prowadzenie obrad zdalnych oraz podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Doprecyzowanie zasad ochrony danych osobowych

Ustawa precyzuje kwestie związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w związku z wykonywaniem zawodu.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Wzmocnienie ochrony prawnej radców prawnych

Przyjęte rozwiązania zapewniają radcom prawnym ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania czynności zawodowych oraz w związku z ich wykonywaniem.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Uporządkowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia OC

Nowelizacja porządkuje regulacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w tym podstawy prawne do zawierania przez samorząd umów ubezpieczenia grupowego.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych

Nowe przepisy obejmują również zmiany dotyczące postępowań dyscyplinarnych, w szczególności w zakresie kasacji od orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Ważne zmiany dla radców prawnych i samorządu. Nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2026 r. Doprecyzowanie odpowiedzialności związanej z ubezpieczeniem i inne sprawy

Uregulowane zostały kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z realizacją obowiązku ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem radców prawnych objętych grupowym ubezpieczeniem oraz osób, które z takiego rozwiązania zrezygnowały.

Wprowadzenie zasady, że Krajowej Izbie Radców Prawnych, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony autonomii i niezależności samorządu, przysługują w postępowaniach cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym uprawnienia organizacji pozarządowej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego oraz organizacji społecznej w rozumieniu Kodeksu postepowania karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednoznaczne wskazanie, że kasacja do Sądu Najwyższego przysługuje od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie wydanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji. Dodatkowo wprowadzenie zmian w zakresie wykonalności prawomocnych i kończących postępowanie orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego poprzez przyjęcie zasady natychmiastowej wykonalności tych orzeczeń oraz zniesienie bezwzględnej suspensywności kasacji w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych. Dodatkowo w przepisie przejściowym ustawa stanowi, iż do prawomocnych orzeczeń wydanych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe. - czytamy w komunikacie ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania zawodu, usprawnienia funkcjonowania samorządu oraz zapewnienia większej przejrzystości obowiązujących regulacji.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, czyli wszystko wskazuje na to, że w czerwcu 2026 r.