Rewolucja w ulgach. Koniec z krzywdzącymi przepisami dotyczącymi opłat za sanatoria

Do tej pory przepisy dotyczące zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej były restrykcyjne – ulga przysługiwała osobom niewidomym oraz ich przewodnikom. Resort finansów uznał, że czas to zmienić i przygotował projekt ustawy (UD372), który zakłada sporą rewolucję w opłatach lokalnych. Co proponuje ministerstwo? Zgodnie z projektem, z opłat całkowicie zwolnione zostaną trzy nowe grupy:

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

, dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

opiekunowie wyżej wymienionych osób (jeden na osobę), którzy towarzyszą im podczas pobytu.

Co to oznacza w praktyce? Dla rodzin oraz osób wymagających stałej asysty przy zabiegach to kluczowa zmiana, która realnie obniży koszty leczenia i rehabilitacji.

Ponad 280 zł zostaje w kieszeni. Jak to policzono?

Oszczędności są najbardziej widoczne przy dłuższych turnusach – dwu lub trzytygodniowych. Na zmianach skorzystają również inne grupy. Przede wszystkim osoby wymagające stałej opieki podczas wyjazdu oraz rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na jakie oszczędności mogą liczyć? W topowych miejscowościach uzdrowiskowych, opłaty wynoszą maksymalnie około 6,38 zł za osobę za dobę. Oznacza to, że przy 3-tygodniowej kuracji, w portfelu kuracjusza i jego opiekuna może zostać nawet ponad 280 zł. W skali roku, przy kilku wyjazdach, zysk rośnie do niemal tysiąca złotych.

Druga strona medalu: Podwyżki opłat dla pozostałych

Niestety, nowe przepisy to nie tylko dobre wiadomości. Ministerstwo Finansów planuje również podniesienie maksymalnych stawek dla pozostałych turystów i kuracjuszy. Jak zmienią się dobowe limity opłat za noc?

Opłata miejscowa: wzrost z 3,46 zł do 3,56 zł .

wzrost z 3,46 zł do . Opłata w obszarach ochrony uzdrowiskowej: wzrost z 4,89 zł do 5,03 zł .

wzrost z 4,89 zł do . Opłata uzdrowiskowa: wzrost z 6,67 zł do 6,86 zł.

Od kiedy nowe zasady w sanatoriach? Znamy kluczową datę

Nowe przepisy znajdują się obecnie na etapie opiniowania. Jeśli cały proces legislacyjny przebiegnie pomyślnie, rewolucja w sanatoriach i uzdrowiskach wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Część przepisów proceduralnych może zacząć obowiązywać już dwa tygodnie po oficjalnym ogłoszeniu ustawy.

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