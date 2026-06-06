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Rewolucja w opłatach za sanatoria. Kto zyska, a kto zapłaci więcej?

Kuracjusze przed budynkiem sanatorium
Kuracjuszy czekają zmiany w opłatach za sanatoriaShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 14:14

Szykują się zmiany w kosztach pobytów uzdrowiskowych. Resort finansów tnie opłaty dla wybranych grup, dzięki czemu w portfelach kuracjuszy zostanie nawet ponad 280 zł. Niestety nie dla wszystkich – pozostali muszą przygotować się na podwyżki. Sprawdź, kto zyska, a kto straci.

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Rewolucja w ulgach. Koniec z krzywdzącymi przepisami dotyczącymi opłat za sanatoria

Do tej pory przepisy dotyczące zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej były restrykcyjne – ulga przysługiwała osobom niewidomym oraz ich przewodnikom. Resort finansów uznał, że czas to zmienić i przygotował projekt ustawy (UD372), który zakłada sporą rewolucję w opłatach lokalnych. Co proponuje ministerstwo? Zgodnie z projektem, z opłat całkowicie zwolnione zostaną trzy nowe grupy:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • opiekunowie wyżej wymienionych osób (jeden na osobę), którzy towarzyszą im podczas pobytu.

Co to oznacza w praktyce? Dla rodzin oraz osób wymagających stałej asysty przy zabiegach to kluczowa zmiana, która realnie obniży koszty leczenia i rehabilitacji.

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Ponad 280 zł zostaje w kieszeni. Jak to policzono?

Oszczędności są najbardziej widoczne przy dłuższych turnusach – dwu lub trzytygodniowych. Na zmianach skorzystają również inne grupy. Przede wszystkim osoby wymagające stałej opieki podczas wyjazdu oraz rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na jakie oszczędności mogą liczyć? W topowych miejscowościach uzdrowiskowych, opłaty wynoszą maksymalnie około 6,38 zł za osobę za dobę. Oznacza to, że przy 3-tygodniowej kuracji, w portfelu kuracjusza i jego opiekuna może zostać nawet ponad 280 zł. W skali roku, przy kilku wyjazdach, zysk rośnie do niemal tysiąca złotych.

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Druga strona medalu: Podwyżki opłat dla pozostałych

Niestety, nowe przepisy to nie tylko dobre wiadomości. Ministerstwo Finansów planuje również podniesienie maksymalnych stawek dla pozostałych turystów i kuracjuszy. Jak zmienią się dobowe limity opłat za noc?

  • Opłata miejscowa: wzrost z 3,46 zł do 3,56 zł.
  • Opłata w obszarach ochrony uzdrowiskowej: wzrost z 4,89 zł do 5,03 zł.
  • Opłata uzdrowiskowa: wzrost z 6,67 zł do 6,86 zł.
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Od kiedy nowe zasady w sanatoriach? Znamy kluczową datę

Nowe przepisy znajdują się obecnie na etapie opiniowania. Jeśli cały proces legislacyjny przebiegnie pomyślnie, rewolucja w sanatoriach i uzdrowiskach wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Część przepisów proceduralnych może zacząć obowiązywać już dwa tygodnie po oficjalnym ogłoszeniu ustawy.

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Źródło

  • www.gazetaprawna.pl
  • www.edgp.gazetaprawna.pl
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Źródło: gazetaprawna.pl

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