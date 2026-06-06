Gazeta Prawna
Kraj

Kosiniak-Kamysz stawia warunki Ukrainie. Chodzi o „Bohaterów UPA”

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-KamyszPAP / Marcin Obara
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 12:17

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmów z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, przekazał stanowisko Polski w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”. Szef MON zaznaczył, że „pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom”.

Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w sobotę rano. Po jego zakończeniu podkreślił na portalu X, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak „w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość”.

Jak podał, na spotkaniu z Budanowem jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA.

„Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno” – zaznaczył szef MON.

Zełenski pod koniec maja nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Poinformował również o swojej propozycji, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Władysław Kosiniak-KamyszUPAKyryło Budanow

Powiązane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
MagazynWróbel: Ukraina o „bohaterach UPA”, a Polska widać tak już ma [FELiETON]
Warszawa 19.05.2026 Rada Prawno Gospodarcza Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Fot. Wojtek Górski
KrajSikorski o decyzji Zełenskiego ws. UPA: To był błąd, liczymy na korektę
obywatele ukrainy w polsce przedłużony legalny pobyt do 4 marca 2026 ustawa
KrajSpotkanie Kosiniaka-Kamysza z Budanowem. Kontrowersje wokół nazwania jednostki UPA