„W nocy z 5 na 6 czerwca oddziały Deep Strike Sił Operacji Specjalnych wraz z Siłami Systemów Bezzałogowych (SBS) i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziły atak na bazę morską Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej Kronsztad, położoną w pobliżu Sankt Petersburga. Kilka dronów Sił Operacji Specjalnych pomyślnie dotarło do wyznaczonych celów. Na terenie bazy odnotowano pożar” – napisano w komunikatorze Telegram.

W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne, znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Baza morska „Kronsztad” znajduje się ok. 1000 km od granicy z Ukrainą.

Zełenski potwierdza uderzenia na cele wojskowe i energetyczne w Rosji

Zełenski poinformował o nowych dalekosiężnych atakach Sił Zbrojnych Ukrainy na terytorium Rosji, w tym na magazyny zbrojeniowe i bazę rosyjskiej marynarki wojennej w Kronsztadzie oraz na bazę paliwową w obwodzie krasnodarskim.

„Czas zakończyć tę wojnę. Jednak rosyjskie władze chcą kontynuować działania wojenne. Dlatego też ukraińskie sankcje w odpowiedzi na tę agresję przynoszą efekty. (...) Rosja musi zakończyć swoją wojnę i zaprzestać ataków na życie. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy spotkają się ze sprawiedliwą odpowiedzią” - stwierdził prezydent.

Wcześniej w sobotę rano lokalne władze w serwisie Telegram powiadomiły, że atak dronów wywołał pożar w składzie paliwa w mieście Ust-Łabinsk w Kraju Krasnodarskim na południu europejskiej części Rosji.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w sobotę, że minionej nocy rosyjskie siły przechwyciły bądź zestrzeliły nad krajem 376 ukraińskich dronów.

Ukraina intensyfikuje ataki na rosyjski sektor energetyczny

W środę, w pierwszym dniu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, ukraińskie drony uderzyły w pobliską instalację naftową i obiekt wojskowy, wskutek czego goście przybywający na wydarzenie mogli zobaczyć w oddali kłęby czarnego dymu.

Ukraina w ostatnim czasie zintensyfikowała uderzenia na obiekty przemysłowe w Rosji, szczególnie te związane z sektorem energetycznym. Przekłada się to na zmniejszenie wielkości rosyjskiego eksportu produktów naftowych i gazowych. (PAP)

ira/ kar/