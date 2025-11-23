Czym jest płaca minimalna 2026?

Płaca minimalna to minimalne wynagrodzenie, jakie można wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Jej wysokość ustala Rada Ministrów na podstawie propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd określa minimalną stawkę godzinową, która dotyczy umów cywilnoprawnych. Decyzja w sprawie minimalnego wynagrodzenia musi zostać ogłoszona najpóźniej do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Płaca minimalna 2026 – ile wyniesie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2025 r. płaca minimalna w 2026 roku ponownie wzrośnie. Ile wyniesie?

Minimalne wynagrodzenie miesięczne: 4806 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł.

Wzrost płacy minimalnej 2026 oznacza dla firm wyższe koszty zatrudnienia

Podwyżka płacy minimalnej oznacza automatyczny wzrost kosztów ponoszonych przez firmy. W 2026 roku utrzymanie pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie wyniesie 5790,28 zł, czyli o 168,68 zł więcej niż w 2025 roku.