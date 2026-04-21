Gazeta Prawna
Kraj

Nowe obwieszczenie Ministra Energii. Paliwo najtańsze od wprowadzenia rządowego pakietu

Tak tanio jeszcze nie było. Minister podał ceny paliw na środę, przekroczono ważną granicę
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 13:38

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny na stacjach spadną do najniższego poziomu od wprowadzenia rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,54 zł a oleju napędowego - 6,92 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Rodzaj paliwa

Cena we wtorek (do)

Cena w środę (do)

Spadek

Benzyna 95

6,00 zł

5,95 zł

- 5 gr

Benzyna 98

6,54 zł

6,50 zł

- 4 gr

Olej napędowy

6,92 zł

6,75 zł

- 17 gr

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. (PAP)

fos/ mick/

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Powiązane

lotnisko
TransportProblemy z paliwem lotniczym nie skończą się nawet po odblokowaniu Cieśniny Ormuz. PLL LOT: Dostosowujemy kształt siatki połączeń do nowych realiów
Pasażerowie w hali odlotów na lotnisku
TransportEuropa ma paliwo tylko na 6 tygodni. Grożą odwołania lotów
Mężczyzna tankuje paliwo
ŚwiatPlaga kradzieży na stacjach paliw. Drastyczny wzrost cen napędza ucieczki kierowców