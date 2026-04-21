W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny na stacjach spadną do najniższego poziomu od wprowadzenia rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.
We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,54 zł a oleju napędowego - 6,92 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.
Rodzaj paliwa
Cena we wtorek (do)
Cena w środę (do)
Spadek
Benzyna 95
6,00 zł
5,95 zł
- 5 gr
Benzyna 98
6,54 zł
6,50 zł
- 4 gr
Olej napędowy
6,92 zł
6,75 zł
- 17 gr
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. (PAP)
fos/ mick/
