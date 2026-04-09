Glapiński o stopach procentowych: brak zmian w najbliższym czasie

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Tym samym stopa referencyjna pozostała na poziomie 3,75 proc. - Wszystko zależy od tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale w najbliższym okresie nie przewiduję żadnych zmian w zakresie stóp procentowych - poinformował prezes NBP podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Dodał, że „nie ma mowy” o podwyżce stóp procentowych, z zapowiadane przez niektórych członków RPP jedna lub dwie obniżki w tym roku - stanęły pod znakiem zapytania. - Zobaczymy, co przyniosą wydarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od celu inflacyjnego, czyli plus minus 2,5 proc. - mówił Glapiński.

Przekazał, że tymczasowe zawieszenie broni w Iranie to dobry znak. Dodał, ze „Izrael odrzucił to zawieszenie” w odniesieniu do Libanu, co „zmniejsza optymizm” Rady, iż uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie utrzyma się.

Decyzje RPP uzależnione od sytuacji globalnej

W nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przystał na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na otwarcie cieśniny Ormuz, którą zablokował, gdy został zaatakowany pod koniec lutego przez Stany Zjednoczone i Izrael. Od czasu blokady ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy naftowej szlak morski spadł o ponad 90 proc.

Dobę po wejściu w życie dwutygodniowego rozejmu między USA a Iranem, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz w odpowiedzi na atak Izraela na Liban. Zdaniem amerykańskich i izraelskich władz zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, z kolei Iran twierdzi, że jest odwrotnie i że wstrzymanie nalotów na ten kraj jest częścią porozumienia. (PAP)