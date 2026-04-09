RPP podjęła decyzję. Stopy procentowe bez zmian – co to oznacza dla Polaków?

oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 14:22

Na czwartkowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wciąż wynosi 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt. proc. (PAP)

Źródło: PAP

