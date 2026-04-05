Historyczne anomalie pogodowe z przełomu 2025 i 2026 roku doprowadziły do rekordowego obniżenia poziomu Bałtyku o blisko 70 cm, co uruchomiło potężny wlew barotropowy z Morza Północnego. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do naszego basenu wpływa obecnie około 275 km sześc. gęstej, silnie zasolonej wody. To zjawisko o ogromnej skali, które z jednej strony zwiastuje biologiczną regenerację akwenu, z drugiej zaś wymusi na branży turystycznej rewizję oczekiwań względem nadchodzącego lata.

Woda w Bałtyku może się znacznie ochłodzić

Wczasowicze wybierający polskie wybrzeże na urlop w 2026 roku muszą nastawić się na „zimny prysznic”. Woda transportowana z Morza Północnego jest znacznie chłodniejsza od zastałych wód bałtyckich, które w ostatnich latach regularnie przekraczały barierę 20 stopni Celsjusza. Eksperci prognozują, że mimo letniego nasłonecznienia, średnia temperatura wody w popularnych kurortach będzie odczuwalnie niższa, co może wpłynąć na spadek atrakcyjności kąpielisk dla osób preferujących dotychczasowe, niemal tropikalne warunki.

Chłodniejszy akwen niesie jednak ze sobą istotną korzyść dla infrastruktury turystycznej – drastyczne ograniczenie zakwitu sinic. Niższa temperatura oraz zmiana parametrów chemicznych wody hamują rozwój toksycznych cyjanobakterii, które w minionych sezonach były plagą polskiego wybrzeża, wymuszającą masowe zamykanie plaż. Dla lokalnych przedsiębiorców oznacza to większą stabilność operacyjną, gdyż ryzyko wyłączenia kąpielisk z użytku w szczycie sezonu znacząco spada.

Zmiany w Morzu Bałtyckim odczują również rybacy

Z perspektywy gospodarczej, obecny wlew jest „akcją ratunkową” dla polskiego rybołówstwa. Jak wskazuje dr Daniel Rak z IO PAN, natleniona i słona woda z zachodu jest niezbędna do przetrwania ikry dorsza, która w dotychczasowych, beztlenowych warunkach dennych była skazana na obumarcie. Regeneracja populacji ryb to kluczowy element stabilizacji sektora przetwórstwa i połowów, który od lat zmaga się z głębokim kryzysem surowcowym.

Statystyki hydrograficzne potwierdzają, że tak silne wlewy występują obecnie zaledwie raz na dekadę, co nadaje obecnemu zjawisku rangę krytyczną dla przyszłości Morza Bałtyckiego. Choć turyści odczują skutki tego procesu głównie poprzez mniejszy komfort termiczny podczas kąpieli, dla trwałości biologicznej i gospodarczej akwenu jest to najbardziej pożądany scenariusz od lat. Bałtyk otrzymał szansę na „nowe życie”, co w dłuższej perspektywie przysłuży się zarówno ekologii, jak i lokalnej ekonomii.