Premier dwukrotnie zwiększa pulę pieniędzy dla rodzin ofiar strajków sprzed 70. lat. Dowiedz się, jak złożyć wniosek

W tym roku przypada 70. rocznica Czerwca – jednego z pierwszych wystąpień przeciw komunistycznemu reżimowi w powojennym bloku wschodnim. W trakcie Czerwca życie straciło 50 cywilów, czterech żołnierzy, trzech funkcjonariuszy UB oraz milicjant. Kilkaset osób zostało rannych.

Donald Tusk zwiększa pomoc dla ofiar poznańskich strajków

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował, że z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Czerwca ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Środki zostaną przekazane osobom, które w wyniku wydarzeń mających miejsce w czerwcu 1956 r. w Poznaniu doznały uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkały się z represjami w miejscu pracy lub miały szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego powstania. Dodatkowo pomocą objęci zostaną, pod pewnymi warunkami, współmałżonkowie nieżyjących uczestników Czerwca ’56.

Pomoc finansowa dla uczestników Czerwca została przyznana po raz pierwszy w 2006 r. W tym roku premier Donald Tusk zwiększył pulę środków z dotychczasowych 500 tys. zł do 1 mln zł.

„Poznański Czerwiec ’56 to żywa pamięć o wszystkich, którzy mieli odwagę sprzeciwić się reżimowi i pokazali, jak wielka jest siła polskiej narodowej jedności. Postawa Poznaniaków w 1956 roku pozostaje wzorem obywatelskiej odwagi, która po 70 latach inspiruje kolejne pokolenia. Za tę postawę i ich determinację chcemy, jako państwo, podziękować” – powiedziała wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.

Można składać wnioski o wypłatę środków

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja, w której skład wejdą pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Protest poznańskich robotników rozpoczął się rankiem 28 czerwca 1956 r., kiedy pracy nie podjęła załoga W3 Zakładów Cegielskiego, wówczas ZISPO. Robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko.

Poznański Czerwiec był pierwszym „polskim miesiącem”. Masowe wystąpienie w poważnym stopniu przyspieszyło zmiany polityczno-gospodarcze w PRL.