Podhale, które od kilku lat przeżywało prawdziwe oblężenie ze strony gości z Półwyspu Arabskiego, staje w obliczu bezprecedensowego załamania popytu. Jak wynika z danych przytaczanych przez serwis gazetakrakowska.pl, trwający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie oraz ataki na infrastrukturę w Abu Zabi i Kuwejcie drastycznie zmieniły priorytety tamtejszych podróżnych. Zamożni goście z Zatoki Perskiej, zamiast planować wakacje pod Giewontem, koncentrują się na bezpieczeństwie domowym, co skutkuje niemal całkowitym wstrzymaniem nowych rezerwacji na nadchodzące miesiące.

Kryzys paliwowy i odwołane loty mogą uderzyć w turystykę na Podhalu

Sytuację pogłębiają krytyczne problemy logistyczne w transporcie lotniczym. Planowane na kwiecień ograniczenia w tankowaniu maszyn na kluczowych europejskich lotniskach, będące skutkiem globalnego kryzysu paliwowego, uderzają bezpośrednio w siatkę połączeń dalekobieżnych. Dla turysty z Dubaju, dla którego komfort podróży jest kluczowym determinantem wyboru celu, wizja odwołanych lotów staje się barierą nie do przebycia. W efekcie obiekty premium na Podhalu, które o tej porze dysponowały niemal pełnym obłożeniem na lipiec, obecnie borykają się z pustymi grafikami.

Eksperci rynkowi, m.in. z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, przewidują, że brak arabskich turystów w Zakopanem wymusi na przedsiębiorcach bolesną korektę polityki cenowej. Dotychczasowe wysokie marże, możliwe dzięki specyficznej strukturze wydatków gości z krajów arabskich, odejdą w zapomnienie. Branża będzie musiała ponownie powalczyć o klienta z Polski, Słowacji czy Czech, co wiąże się z koniecznością dostosowania oferty do mniej zasobnego portfela, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich kosztów utrzymania infrastruktury.

"Arabskie domy" w Zakopanem mogą w tym roku świecić pustkami, ratunkiem turyści z Polski

Największe wyzwanie stoi przed właścicielami obiektów, którzy w ostatnich latach postawili na monokulturę turystyczną, dostosowując luksusowe wille pod specyficzne wymogi kulturowe i religijne gości z Zatoki. Kosztowne inwestycje w infrastrukturę halal czy specyficzne układy wnętrz mogą okazać się teraz ciężarem finansowym nie do udźwignięcia. Konieczność błyskawicznego przeprofilowania usług na gościa europejskiego jest dla wielu podmiotów jedyną szansą na uniknięcie bankructwa w nadchodzącym sezonie.

Paradoksalnie, jedyną szansą na uratowanie płynności finansowej regionu może okazać się niepokój panujący wśród samych Polaków. Obserwowany wzrost zapytań o ofertę krajową sugeruje, że część PKB, która normalnie zostałaby wydana w zagranicznych kurortach, pozostanie na Podhalu. Choć polski turysta nie zrekompensuje w pełni strat wynikających z nieobecności gości z Emiratów, jego powrót do Zakopanego może stać się jedyną kotwicą stabilności w skrajnie niepewnym otoczeniu makroekonomicznym.