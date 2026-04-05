Związkowcy nie odpuszczają. Strajk głodowy nawet w niedzielę wielkanocną

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Jerzy Gawęda, poinformował, że głodówkę prowadzi obecnie czterech pracowników. Zastąpili oni kolegów, którzy brali udział we wcześniejszej fazie protestu, ale ze względu na pogorszenie stanu zdrowia musieli go przerwać.

Protest głodowy na Kujawach

Dotychczas z protestu ze względu na stan zdrowia musiało się wycofać 11 osób, a część z nich po kilka dni spędziła w szpitalu. Obecnie w szpitalu przebywa jeden z uczestników protestu, który został do niego przewieziony w sobotę. W szpitalu był też Gawęda, który trafił tam po dwóch tygodniach głodówki, ale po paru dniach został wypisany i obecnie towarzyszy protestującym.

Protest głodowy w IKS został ogłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” 15 marca. Związkowcy skierowali pismo do premiera Donalda Tuska i ministra energii Miłosza Motyki, w którym zaapelowali o pilne działania i spotkanie.

Wśród ich postulatów znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania, przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, budowa warzelni, powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

Rząd: to protest o podłożu politycznym

Do postulatów protestujących 26 marca odniósł się wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który w Sejmie odpowiadał na pytania grupy posłów. Ocenił, że działania związkowców „noszą wyłącznie znamiona o podłożu politycznym”.

Wiceszef MAP poinformował m.in., że „obowiązujących strategiach właścicielskich Orlen nie przewiduje żadnych decyzji, które miałyby ograniczyć działalność Solino ani w zakresie funkcjonowania magazynów, ani w obszarze wydobycia i gospodarki solnej”. Zaznaczył, że latach 2024-2025 zakończono jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat - budowę rurociągów solankowych łączących kopalnie soli Mogilno z kopalnią Góra, co istotnie zwiększa możliwości operacyjne systemu kawernowego oraz efektywność wykorzystania złóż soli.

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel w wydanym przed kilkom dniami komunikacie podał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że wobec spółki IKS „Solino” nie jest prowadzone i nie planuje się żadnego postępowania upadłościowego, spółka nie przewiduje przeprowadzenia zwolnień grupowych, spółka posiada plany inwestycyjne, o których będzie informować bezpośrednio Orlen.

Sztybel zaapelował też do protestujących o zakończenie protestu głodowego, który - jak ocenił - przyjmuje formę niedopuszczalnej presji. Potrzymał też złożoną wcześniej deklarację, że w ciągu 72 godzin od zakończenia protestu zwoła posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcone IKS „Solino”.