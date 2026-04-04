Takiej zmiany nikt się nie spodziewał. Nowe dane z granicy

Jak podkreślono w opublikowanym w sobotę komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, „w I kwartale 2022 r. doszło do 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W I kwartale 2026 r. było ich zaledwie 158”. To efekt - oceniono - „m.in. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, którego nadużywali nielegalni migranci”.

„Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności! Dalej konsekwentnie inwestujemy w ochronę granicy z Białorusią. Utrzymujemy tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie we własnym kraju” - napisano we wpisie na platformie X.

Prawo do azylu Polska 2026 – ograniczenia i ich skutki

22 marca 2026 r. MSWiA poinformowało, że rząd zdecydował o dalszym przedłużeniu ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. „Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie przedłuża obowiązywanie dotychczasowych przepisów od 22 marca na kolejne 60 dni” - napisano w komunikacie na stronie resortu, dodając, że to szóste przedłużenie od momentu wprowadzenia mechanizmu w marcu 2025 r.

„W okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r. w placówkach Straży Granicznej znajdujących się na granicy państwowej z Republiką Białorusi przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób. Natomiast od 27 marca 2025 r. do 22 lutego 2026 r. nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców oraz przyjęto wnioski od 94 cudzoziemców z grup wrażliwych” - podkreśłono. „W analogicznym okresie rok wcześniej, tj. od 27 marca 2024 r. do 22 lutego 2025 r. na odcinku granicy z Białorusią złożono 2 723 wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którymi objętych było 3 117 osób” - dodano.

Kryzys migracyjny Polska – dane Straży Granicznej i MSWiA

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie tzw. ustawy azylowej, którą rząd przyjął w grudniu 2024 r. Ustawa ma przeciwdziałać zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej. „W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że przyczyny wprowadzenia ograniczenia prawa nie ustały i nadal dochodzi do instrumentalizacji migracji. Podejmowane w jej ramach działania stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie m.in. dla bezpieczeństwa państwa” - podkreślono w marcowym komunikacie MSWiA.

Przeciwne przepisom ograniczającym prawo do składania wniosków o ochronę międzynarodową są organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom. W ich ocenie przepisy są niezgodne m.in. z Konstytucją RP, a w szczególności z art. 56 ust. 2, gwarantującym cudzoziemcom możliwość ubiegania się o status uchodźcy oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi, takimi jak Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r.