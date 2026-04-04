Sklepy otwarte w lany poniedziałek 2026. Czy Żabka jest czynna w śmigusa-dyngusa? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy 6 kwietnia? (LISTA)

Biedronka i Lidl zamknięte na 4 spusty w lany poniedziałek 2026. Na szczęście jest Żabka

Wielki Poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Handel tego dnia podlega więc ograniczeniom wynikającym z przepisów. Oznacza to, że duże sieci handlowe, takie jak Biedronka, Carrefour, Auchan, Lidl, Kaufland czy Dino, są zamknięte. Co z małymi punktami sprzedaży? Okazuje się, że w lany poniedziałek 2026 niektóre sklepy są otwarte i to całkowicie legalnie, jako wyjątki od reguły.

Sklepy otwarte 6 kwietnia: Gdzie po zakupy w lany poniedziałek 2026?

Które sklepy mogą być czynne mimo obowiązującego zakazu handlu w niedziele i święta? Otwarte pozostaną wyłącznie wybrane placówki. Gdzie można będzie zrobić zakupy w lany poniedziałek 2026? Oto miejsca, w których najpewniej zrobisz zakupy:

Małe sklepy osiedlowe – pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Sieć Żabka – większość placówek działa w systemie franczyzowym (decyzję o otwarciu podejmuje ajent). Stacje paliw – czynne 24/7, oferują podstawowe produkty spożywcze. Apteki oraz kawiarnie i restauracje.

Czy Żabka jest otwarta w lany poniedziałek 2026?

Żabka może być czynna i co za tym idzie – prawdopodobnie zrobisz w niej zakupy. Wynika to z faktu, że placówki działają w systemie franczyzowym. Oznacza, że o ich otwarciu oraz godzinach pracy decydują indywidualnie właściciele poszczególnych sklepów. Natomiast godziny pracy poszczególnych placówek mogą być inne niż w dni powszednie. Zazwyczaj są to godziny skrócone, np. 11:00–20:00 lub 10:00–18:00.

Godziny pracy Żabki w śmigusa-dyngusa. O której otwierają się w lany poniedziałek 6 kwietnia?

Sprawdź, jak mogą kształtować się godziny otwarcia Żabki w Wielkanoc 2026. Przykładowe godziny pracy sklepów w lany poniedziałek (6 kwietnia 2026 roku):

Warszawa (G City Targówek): 11:00 – 21:00. Ciechanów (ul. Harcerska): 8:00 – 21:00. Goleniów i Rudziczka: 11:00 – 20:00. Łoniów: 9:00 – 21:00.

Ważne Ważna wskazówka: Najpewniejszym sposobem na sprawdzenie konkretnego sklepu jest aplikacja Żappka, która w czasie rzeczywistym pokazuje status danej placówki.

Jeśli zabraknie Ci majonezu lub jajek w lany poniedziałek 2026, kieruj się na najbliższą stację benzynową lub do lokalnego sklepiku osiedlowego, gdzie obsługuje właściciel. Markety otworzą się ponownie dopiero we wtorek, 7 kwietnia, dzień po śmigusie-dyngusie.

Z czego wynika zakaz handlu w sklepach w lany poniedziałek 2026?

Sklepy otwarte w lany poniedziałek (6 kwietnia 2026 roku) to temat, który co roku budzi zainteresowanie Polaków. Wynika to głównie z obowiązujących w Polsce przepisów wprowadzających zakaz handlu w niedziele i wybrane święta. Chodzi tutaj o art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie pracownikom handlu czasu wolnego na święta z rodziną. Za złamanie zakazu właścicielowi grozi kara do nawet 100 tysięcy złotych, o czym mowa tutaj.