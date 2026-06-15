Gazeta Prawna
Samorząd terytorialny

Pomoc dla samotnych seniorów. Gminy uruchamiają dodatkowe wsparcie

Pomoc dla samotnych seniorów. Gminy uruchamiają dodatkowe wsparcie
Pomoc dla samotnych seniorów. Gminy uruchamiają dodatkowe wsparcieShutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga Piwowarska
dzisiaj, 11:13

Wiele gminy w Polsce uruchamia dodatkowe wsparcie dla seniorów, w tym dla samotnych seniorów. Możemy zaobserwować poszerzający się pakiet dedykowanych programów aktywizacyjnych, wsparcia sąsiedzkiego oraz pomocy w codziennych obowiązkach. Lokalne instytucje oferują zarówno bezpłatne zajęcia integracyjne, jak i usługi wolontaryjne zapobiegające wykluczeniu społecznemu i samotności.

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Pomoc dla samotnych seniorów. Gminy uruchamiają dodatkowe wsparcie

Miasto stołeczne Warszawa wciąż kontynuuje projekt skierowany do seniorów, osamotnionych mieszkańców stolicy. Jego głównym celem jest połączenie seniorów z wolontariuszami, którzy chcą poświęcić im swój czas i uwagę. Co ważne takie programy nie są realizowane tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miastach w całej Polsce, wystarczy sprawdzić to w gminie, w MOPS czy GOPS.

Jak czytamy w komunikacie: Jeśli jesteś warszawskim seniorem i brakuje Ci codziennego towarzystwa – kogoś, z kim możesz porozmawiać, wybrać się na spacer czy wspólnie spędzić chwilę przy herbacie – ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz być sam! Projekt opiera się na trzech filarach:

  • wsparcie osamotnionych seniorów – regularne wizyty i towarzystwo wolontariuszy
  • zaangażowanie chętnych do pomocy – wolontariusze rejestrują się na platformie zalogujpomagaj.um.warszawa.pl, po czym kontaktuje się z nimi pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  • budowanie więzi międzypokoleniowych – wspólne spędzanie czasu sprzyja wymianie doświadczeń i integracji społecznej

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Pomoc dla samotnych seniorów. Jak skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej swojej dzielnicy – pracownicy wyjaśnią wszystkie szczegóły i pomogą znaleźć wolontariusza.

Ważne

Projekt realizuje Stowarzyszenie Q Rozwojowi, które wspiera wolontariuszy i zarządza platformą. Partnerami są warszawskie ośrodki pomocy społecznej, odpowiedzialne za rekrutację uczestników. Całość finansuje m.st. Warszawa. Projekt trwa w latach 2024–2026. Warszawa dba o swoich seniorów – daj sobie szansę na nowe relacje i uśmiech!

Często, aby skorzystać z różnych form pomocy społecznej musi być przeprowadzony wywiad środowiskowy, poniżej najważniejsze pytania w tym zakresie, które najczęściej padają ze strony seniorów czy rodzin, starających się o pomoc.

Na czym polega wywiad środowiskowy?

Rodzinny wywiad środowiskowy to kluczowe narzędzie przy pomocy socjalnej, które pozwala na rzetelną ocenę sytuacji osób, w tym samotnych seniorów jak i rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej. Jego zasady określa art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na (Dz.U. z 2026 r. poz. 639). Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, aby ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny. Dotyczy on nie tylko świadczeń z pomocy społecznej, ale także m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego czy zasiłków dla opiekunów.

O co pytają na wywiadzie środowiskowym?

W wywiadzie środowiskowym pytają o sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.

  • Wywiad może być przeprowadzony w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą rządowego systemu, który gwarantuje bezpieczeństwo danych.
  • W razie potrzeby pracownikowi może towarzyszyć drugi pracownik socjalny, a w uzasadnionych przypadkach również funkcjonariusz Policji.
  • Osoby korzystające ze stałych form pomocy muszą poddać się aktualizacji wywiadu co najmniej co 6 miesięcy, a mieszkańcy domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia – co 12 miesięcy.

Ważne

Podczas wywiadu można poprosić o m.in. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o dochodach, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego czy oświadczenie o stanie majątkowym.

Wywiad środowiskowy pytania

Wywiad środowiskowy zawiera szczegółowe pytania. Na podstawie różnych kwestionariuszy można uznać, że najczęściej zadawane pytania dotyczą kilku kategorii:

  1. Dane identyfikacyjne / metryczka: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia osoby/osób wypełniających, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  2. Skład gospodarstwa domowego: wszyscy członkowie zamieszkujący razem: imiona, nazwiska, pokrewieństwo, daty urodzenia, PESEL, obywatelstwo
  3. Stan cywilny, wykształcenie, aktualny status zawodowy (pracuje, bezrobotny, uczeń/student, emeryt/rencista, inny)
  4. Informacje o niepełnosprawności/orzeczenia (stopień, data wydania)
  5. Warunki mieszkaniowe: rodzaj lokalu (mieszkanie, dom), powierzchnia, liczba izb, standard wykończenia. Forma zajmowania (własność, najem, użyczenie, bez tytułu prawnego). Dostęp do mediów (woda, prąd, gaz, ogrzewanie, toaleta, łazienka)
  6. Miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty eksploatacyjne, media, kredyt)
  7. Sytuacja dochodowa: źródła dochodów wszystkich członków (wynagrodzenie z pracy, działalność gospodarcza, emerytura/renta, zasiłki, alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego, inne). Orientacyjna wysokość dochodów w ostatnich miesiącach / okresach rozliczeniowych. Informacje o zadłużeniach wpływających na budżet
  8. Sytuacja majątkowa (w zakresie wymaganym do ustalenia uprawnień): posiadane nieruchomości (lokale, grunty) – adres/powierzchnia. Pojazdy (marka, rok produkcji). Środki finansowe (oszczędności, konta, lokaty) – w granicach deklarowanych. Inne składniki majątku istotne dla oceny sytuacji
  9. Sytuacja społeczna, zdrowotna i potrzeby rodziny. Trudności rodzinne (konflikty, przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze). Potrzeba wsparcia w opiece nad osobą zależną, rehabilitacji, terapii
  10. Korzystanie z innych instytucji / form pomocy (ośrodki, placówki, inne świadczenia). Motywacja do zmiany sytuacji i oczekiwane formy wsparcia
  11. Oświadczenia i dokumenty. Potwierdzenie prawdziwości podanych informacji. Klauzula o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
  12. Wykaz dołączonych dokumentów potwierdzających dane.

Czy można odmówić wywiadu środowiskowego?

Tak, można odmówić wywiadu środowiskowego, ale niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizację, a także odmowa złożenia wymaganych oświadczeń, może skutkować odmową przyznania świadczenia, jego uchyleniem lub wstrzymaniem wypłat.

Szczegółowe zasady przeprowadzania wywiadu, a także wzory niezbędnych dokumentów, określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

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Podstawa prawna

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639)

Źródło: gazetaprawna.pl

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gminypomocwywiad środowiskowysamotny senior

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