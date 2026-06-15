Wiele gminy w Polsce uruchamia dodatkowe wsparcie dla seniorów, w tym dla samotnych seniorów. Możemy zaobserwować poszerzający się pakiet dedykowanych programów aktywizacyjnych, wsparcia sąsiedzkiego oraz pomocy w codziennych obowiązkach. Lokalne instytucje oferują zarówno bezpłatne zajęcia integracyjne, jak i usługi wolontaryjne zapobiegające wykluczeniu społecznemu i samotności.
Pomoc dla samotnych seniorów. Gminy uruchamiają dodatkowe wsparcie
Miasto stołeczne Warszawa wciąż kontynuuje projekt skierowany do seniorów, osamotnionych mieszkańców stolicy. Jego głównym celem jest połączenie seniorów z wolontariuszami, którzy chcą poświęcić im swój czas i uwagę. Co ważne takie programy nie są realizowane tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miastach w całej Polsce, wystarczy sprawdzić to w gminie, w MOPS czy GOPS.
Jak czytamy w komunikacie: Jeśli jesteś warszawskim seniorem i brakuje Ci codziennego towarzystwa – kogoś, z kim możesz porozmawiać, wybrać się na spacer czy wspólnie spędzić chwilę przy herbacie – ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz być sam! Projekt opiera się na trzech filarach:
- wsparcie osamotnionych seniorów – regularne wizyty i towarzystwo wolontariuszy
- zaangażowanie chętnych do pomocy – wolontariusze rejestrują się na platformie zalogujpomagaj.um.warszawa.pl, po czym kontaktuje się z nimi pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- budowanie więzi międzypokoleniowych – wspólne spędzanie czasu sprzyja wymianie doświadczeń i integracji społecznej
Pomoc dla samotnych seniorów. Jak skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej swojej dzielnicy – pracownicy wyjaśnią wszystkie szczegóły i pomogą znaleźć wolontariusza.
Ważne
Projekt realizuje Stowarzyszenie Q Rozwojowi, które wspiera wolontariuszy i zarządza platformą. Partnerami są warszawskie ośrodki pomocy społecznej, odpowiedzialne za rekrutację uczestników. Całość finansuje m.st. Warszawa. Projekt trwa w latach 2024–2026. Warszawa dba o swoich seniorów – daj sobie szansę na nowe relacje i uśmiech!
Często, aby skorzystać z różnych form pomocy społecznej musi być przeprowadzony wywiad środowiskowy, poniżej najważniejsze pytania w tym zakresie, które najczęściej padają ze strony seniorów czy rodzin, starających się o pomoc.
Na czym polega wywiad środowiskowy?
Rodzinny wywiad środowiskowy to kluczowe narzędzie przy pomocy socjalnej, które pozwala na rzetelną ocenę sytuacji osób, w tym samotnych seniorów jak i rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej. Jego zasady określa art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na (Dz.U. z 2026 r. poz. 639). Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, aby ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny. Dotyczy on nie tylko świadczeń z pomocy społecznej, ale także m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego czy zasiłków dla opiekunów.
O co pytają na wywiadzie środowiskowym?
W wywiadzie środowiskowym pytają o sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.
- Wywiad może być przeprowadzony w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą rządowego systemu, który gwarantuje bezpieczeństwo danych.
- W razie potrzeby pracownikowi może towarzyszyć drugi pracownik socjalny, a w uzasadnionych przypadkach również funkcjonariusz Policji.
- Osoby korzystające ze stałych form pomocy muszą poddać się aktualizacji wywiadu co najmniej co 6 miesięcy, a mieszkańcy domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia – co 12 miesięcy.
Ważne
Podczas wywiadu można poprosić o m.in. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o dochodach, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego czy oświadczenie o stanie majątkowym.
Wywiad środowiskowy pytania
Wywiad środowiskowy zawiera szczegółowe pytania. Na podstawie różnych kwestionariuszy można uznać, że najczęściej zadawane pytania dotyczą kilku kategorii:
- Dane identyfikacyjne / metryczka: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia osoby/osób wypełniających, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail)
- Skład gospodarstwa domowego: wszyscy członkowie zamieszkujący razem: imiona, nazwiska, pokrewieństwo, daty urodzenia, PESEL, obywatelstwo
- Stan cywilny, wykształcenie, aktualny status zawodowy (pracuje, bezrobotny, uczeń/student, emeryt/rencista, inny)
- Informacje o niepełnosprawności/orzeczenia (stopień, data wydania)
- Warunki mieszkaniowe: rodzaj lokalu (mieszkanie, dom), powierzchnia, liczba izb, standard wykończenia. Forma zajmowania (własność, najem, użyczenie, bez tytułu prawnego). Dostęp do mediów (woda, prąd, gaz, ogrzewanie, toaleta, łazienka)
- Miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty eksploatacyjne, media, kredyt)
- Sytuacja dochodowa: źródła dochodów wszystkich członków (wynagrodzenie z pracy, działalność gospodarcza, emerytura/renta, zasiłki, alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego, inne). Orientacyjna wysokość dochodów w ostatnich miesiącach / okresach rozliczeniowych. Informacje o zadłużeniach wpływających na budżet
- Sytuacja majątkowa (w zakresie wymaganym do ustalenia uprawnień): posiadane nieruchomości (lokale, grunty) – adres/powierzchnia. Pojazdy (marka, rok produkcji). Środki finansowe (oszczędności, konta, lokaty) – w granicach deklarowanych. Inne składniki majątku istotne dla oceny sytuacji
- Sytuacja społeczna, zdrowotna i potrzeby rodziny. Trudności rodzinne (konflikty, przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze). Potrzeba wsparcia w opiece nad osobą zależną, rehabilitacji, terapii
- Korzystanie z innych instytucji / form pomocy (ośrodki, placówki, inne świadczenia). Motywacja do zmiany sytuacji i oczekiwane formy wsparcia
- Oświadczenia i dokumenty. Potwierdzenie prawdziwości podanych informacji. Klauzula o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
- Wykaz dołączonych dokumentów potwierdzających dane.
Czy można odmówić wywiadu środowiskowego?
Tak, można odmówić wywiadu środowiskowego, ale niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizację, a także odmowa złożenia wymaganych oświadczeń, może skutkować odmową przyznania świadczenia, jego uchyleniem lub wstrzymaniem wypłat.
Szczegółowe zasady przeprowadzania wywiadu, a także wzory niezbędnych dokumentów, określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
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Podstawa prawna
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639)
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