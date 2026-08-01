Ten przejazd 48-letnia Polka zapamięta na długo. Od czwartku po sieci krąży nagranie, na którym widać, że kobiecie nie udało się pohamować negatywnych emocji i swoje frustracje przelała na ukraińskiego kierowcę, który wiózł ją i jej dziecko.

Kobieta sama zgłosiła się na policję

Dzięki nagraniu funkcjonariuszom udało się dotrzeć do zaatakowanego kierowcy. Mundurowi przyjęli od niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak relacjonują śląscy policjanci, kobieta wpadła w złość, bo kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie. Wówczas 48-latka uderzyła wykonującego przewóz Ukraińca w głowę.

Policjanci nie musieli nawet szukać podejrzanej, bo kobieta sama się do nich zgłosiła. 48-letnia napastniczka została zatrzymana, a następnie doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, gdzie usłyszała zarzut dyskryminacji z powodu przynależności narodowej. Za ten czyn grozić jej może nawet 5 lat pozbawienia wolności. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, poręczeniem majątkowym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.

Nie jest to jednak koniec kłopotów wyrywnej 48-latki. Ponieważ w chwili napaści na kierowcę, w aucie znajdował się także nieletni, jego sytuacji rodzinnej przyjrzy się teraz sąd rodzinny i podejmie odpowiednie kroki.