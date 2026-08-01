Gazeta Prawna
Kraj

Napaść na kierowcę z Ukrainy. 48-latka usłyszała już zarzuty

policja
48-latka biła po głowie ukraińskiego kierowcę. Kobieta usłyszała zarzutyShutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
oprac. Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
dzisiaj, 09:27

48-latka z pewnością może żałować wybuchu agresji i napaści na kierowcę z Ukrainy. Kobieta usłyszała zarzut dyskryminacji z powodu przynależności narodowej. Grozi jej za to do pięciu lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec jej kłopotów. Ponieważ w chwili ataku z kobietą znajdowało się dziecko, jego sytuacji przyjrzy się sąd rodzinny - informuje śląska policja.

Skrót artykułu

Ten przejazd 48-letnia Polka zapamięta na długo. Od czwartku po sieci krąży nagranie, na którym widać, że kobiecie nie udało się pohamować negatywnych emocji i swoje frustracje przelała na ukraińskiego kierowcę, który wiózł ją i jej dziecko.

Kobieta sama zgłosiła się na policję

Dzięki nagraniu funkcjonariuszom udało się dotrzeć do zaatakowanego kierowcy. Mundurowi przyjęli od niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak relacjonują śląscy policjanci, kobieta wpadła w złość, bo kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie. Wówczas 48-latka uderzyła wykonującego przewóz Ukraińca w głowę.

Policjanci nie musieli nawet szukać podejrzanej, bo kobieta sama się do nich zgłosiła. 48-letnia napastniczka została zatrzymana, a następnie doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, gdzie usłyszała zarzut dyskryminacji z powodu przynależności narodowej. Za ten czyn grozić jej może nawet 5 lat pozbawienia wolności. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, poręczeniem majątkowym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.

Nie jest to jednak koniec kłopotów wyrywnej 48-latki. Ponieważ w chwili napaści na kierowcę, w aucie znajdował się także nieletni, jego sytuacji rodzinnej przyjrzy się teraz sąd rodzinny i podejmie odpowiednie kroki.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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