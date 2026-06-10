Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Ważne wieści w sprawie rent wypłacanych przez ZUS: trend utrzymuje się od dekady

Ważne wieści w sprawie rent wypłacanych przez ZUS: trend utrzymuje się od dekady
Ważne wieści w sprawie rent wypłacanych przez ZUS: trend utrzymuje się od dekadyShutterstock
Kinga Piwowarska
oprac. Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga Piwowarska
dzisiaj, 13:47

ZUS przekazuje ważne wieści w sprawie rent. Trend utrzymuje się i okazuje się, że liczba osób pobierających renty wypadkowe w Polsce spada nieprzerwanie od dekady. W 2025 roku świadczenie z tytułu niezdolności do pracy pobierało 123,3 tys. osób, podczas gdy w 2016 roku było ich 180,5 tys. – to spadek o blisko jedną trzecią. Podobny trend dotyczy rent rodzinnych wypadkowych. Wśród świadczeniobiorców dominują osoby starsze (średnia wieku: 73,9 roku) oraz mężczyźni (64,1%). Eksperci ZUS wskazują, że na malejącą liczbę rencistów wpływa przede wszystkim poprawa kultury bezpieczeństwa w miejscach pracy i spadek liczby wypadków przy pracy.

Skrót artykułu

Czym jest renta wypadkowa?

Renta wypadkowa (renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) to comiesięczne świadczenie z ZUS dla osób, które stały się niezdolne do pracy wskutek zdarzenia podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Renta wypadkowa - podstawa prawna

Renta wypadkowa, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową jest uregulowana w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 26).

Ważne wieści w sprawie rent wypłacanych przez ZUS: trend utrzymuje się od dekady

Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło ponad 57 tys. świadczeniobiorców. Dane ZUS pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych.

W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123,3 tys. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tys. To oznacza spadek o 57,2 tys. osób, czyli o niemal jedną trzecią w ciągu dekady.

Największą grupę, niemal na równi, stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78,4 tys. do 57,2 tys. oraz z 90,3 tys. do 58,7 tys. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy – z 11,8 tys. do 7,5 tys.

POLECAMY: Jakie muszą być spełnione warunki, aby benefity pracownicze były zwolnione ze składek ZUS?

Ważne wieści w sprawie rent wypłacanych przez ZUS: mniej rent rodzinnych wypadkowych

Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. W 2016 roku świadczenie pobierało przeciętnie 24,3 tys. osób. W 2025 roku było ich już 16,5 tys. To spadek o 32%. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy.

Świadczeniobiorcy są coraz starsi

Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek osoby pobierającej rentę wypadkową wynosi obecnie 73,9 roku.

Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy. W grudniu 2025 roku stanowili 64,1% wszystkich pobierających renty wypadkowe.

Trend widoczny od lat: dane ZUS pokazują, że spadek liczby rent wypadkowych nie jest zjawiskiem jednorazowym. Taka tendencja utrzymuje się nieprzerwanie od wielu lat

Dane ZUS pokazują, że spadek liczby rent wypadkowych nie jest zjawiskiem jednorazowym. Taka tendencja utrzymuje się nieprzerwanie od wielu lat.

Dlaczego zmniejsza się liczba rencistów wypadkowych?

Na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpływa prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.

Źródło: ZUS

POLECAMY: Korekta rocznej składki zdrowotnej: kiedy i jak ją złożyć?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 26)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSrenta wypadkowatrend

Powiązane

Czerwcowe podwyżki z ZUS. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych
Emerytury i rentyCzerwcowe podwyżki z ZUS. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych
Ważny komunikat z KRUS: od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty
ŚwiadczeniaWażny komunikat z KRUS: od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty
Rodzina może stracić mieszkanie po śmierci bliskiego. Pułapka w przepisach
Spadki i darowiznyRodzina może stracić mieszkanie po śmierci bliskiego. Pułapka w przepisach
Wystarczy jeden wniosek czy skarga. Chorzy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci - tzw. osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zyskać dostępność. Co to daje?
ŚwiadczeniaWystarczy jeden wniosek czy skarga. Chorzy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci - tzw. osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zyskać dostępność. Co to daje?
Emeryci zaskoczeni decyzjami ZUS. W grze nawet kilka tysięcy złotych
Emerytury i rentyEmeryci zaskoczeni decyzjami ZUS. W grze nawet kilka tysięcy złotych