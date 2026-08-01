Gazeta Prawna
Zdrowie

Nowe możliwości w aplikacji mojeIKP już od dziś. Pacjent sam zapisze się do 9 specjalistów

przychodnia, lekarz
Do tych specjalistów pacjenci umówią się sami. Rewolucja weszła w życie 1 sierpniaShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:12

Bez „wiszenia” na infolinii lub czekania w kolejce do rejestracji. Pacjenci zyskują od dziś nowe możliwości. 1 sierpnia 2026 roku rusza bowiem rejestracja do 9 specjalistów za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Przypominamy, do jakich specjalistów można się w ten sposób zapisać.

Skrót artykułu

Od sierpnia centralna e-rejestracja obejmuje pierwsze wizyty u kolejnych specjalistów. To: angiolog lub chirurg naczyniowy, lekarz chorób zakaźnych, endokrynolog, lekarz chorób wątroby, lekarz chorób układu odpornościowego, nefrolog, neonatolog, lekarz chorób płuc.

Będą problemy? Placówki medyczne mają pół roku na wdrożenie zmian

Pacjenci będą mogli umawiać się na świadczenia online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP. Jak zapowiedziało MZ, docelowo w 2027 roku za pośrednictwem aplikacji będzie można umówić wizyty do 40 specjalistów.

Na drugą oraz kolejne wizyty pacjenci będą umawiać się bezpośrednio w danej placówce. Osoby, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, zachowają możliwość rejestracji drogą telefoniczną lub osobiście w przychodni.

Placówki medyczne otrzymały 6 miesięcy na dostosowanie swoich systemów do centralnej e-rejestracji od daty podanej w rozporządzeniu. W związku z tym w okresie przejściowym część świadczeń w wybranych przychodniach może być jeszcze udostępniana na dotychczasowych zasadach.

Centrum e-Zdrowia uruchomiło aplikację mobilną mojeIKP w maju 2021 r. Umożliwia ona m.in. odbieranie powiadomień o wizytach lekarskich, e-receptach czy skierowaniach. Aplikację mojeIKP można pobrać z Google Play oraz App Store.

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Źródło: PAP
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