W czerwcu też obowiązuje jednorazowe świadczenie 4000 zł dla rodzin. Wystarczy jeden wniosek [warunki wsparcia na 2026]

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że poza popularnymi programami takimi jak 800 plus, 300 plus oraz innymi formami wsparcia finansowego i rzeczowego skierowanego do rodzin z dziećmi, istnieje możliwość otrzymania jednorazowej wypłaty w kwocie 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Warto podkreślić, że przyznanie tego świadczenia nie zależy od wysokości dochodów rodziny. Niemniej jednak nie każdy rodzic automatycznie kwalifikuje się do jego otrzymania – pomoc ta jest w rzeczywistości jedynie niewielkim wsparciem wobec ogromnych kosztów, jakie ponoszą rodzice dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej.

Podstawy prawne przyznania świadczenia

Prawo do jednorazowego wsparcia w wysokości 4000 zł wynika z następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz.U. z 2024 r. poz. 1829)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 203)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. dotyczące formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z tej opieki (Dz.U. Nr 183 poz. 1234 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. określające wzór wniosku o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu (Dz.U. 2023 poz. 211).

W czerwcu też obowiązuje jednorazowe świadczenie 4000 zł dla rodzin. Wystarczy jeden wniosek [warunki wsparcia na 2026]. Ustawa „Za życiem" – zakres wsparcia

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" określa prawa kobiet ciężarnych oraz rodzin w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki prorodzinnej. Wsparcie obejmuje w szczególności:

diagnostykę prenatalną,

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie szpitalne, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne,

pomoc psychologiczną,

rehabilitację leczniczą,

zaopatrzenie w wyroby medyczne,

opiekę paliatywną i hospicyjną,

poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Orzeczenia/wyroki Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2022 r. (sygn. II SA/Bd 1168/21), celem przepisu art. 10 ust. 5 ustawy „Za życiem" jest zmotywowanie kobiet w ciąży do szczególnej troski o zdrowie poprzez systematyczne poddawanie się kontroli lekarskiej przez cały okres ciąży. W świetle wykładni funkcjonalnej tego przepisu organy powinny przy rozpatrywaniu wniosków badać, czy kobieta dbała o swoje zdrowie w trakcie ciąży, pozostawała pod opieką medyczną i dochowała należytej staranności w kwestii terminowego objęcia tą opieką.

Warunki uzyskania jednorazowego świadczenia 4000 zł

Świadczenie przysługuje, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę stanowiącą zagrożenie dla życia, które wystąpiły w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu, matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Wymóg ten nie dotyczy opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych ani osób, które dokonały przysposobienia dziecka.

Ważne Jeśli na świat przyszło żywe dziecko dotknięte ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub cierpiące na nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, rodzina ma prawo do jednorazowej pomocy finansowej od państwa w wysokości 4000 zł.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

O jednorazowe świadczenie w kwocie 4000 zł mogą ubiegać się: rodzic chorego dziecka, opiekun prawny, czyli osoba, której sąd przyznał prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny, a więc osoba sprawująca rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, która jednocześnie wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego adopcję.

Orzeczenia/wyroki Jak podkreślono w wyroku WSA z dnia 23 listopada 2021 r. (sygn. II SA/Bd 1030/21), art. 10 ustawy „Za życiem" ma charakter bezwzględnie obowiązujący – organ nie dysponuje swobodą decyzyjną co do przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia, jeśli spełnione są ustawowe przesłanki.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną (wymaga profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w tym przypadku całe postępowanie toczy się online), osobiście w urzędzie (urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej bądź inna wyznaczona jednostka) albo za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty, w tym:

zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka. Dokument ten nie ma ustalonego urzędowego wzoru i może go wystawić wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej bądź chirurgii dziecięcej,

zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że matka dziecka korzystała z opieki medycznej w czasie ciąży, a opieka ta rozpoczęła się nie później niż w 10. tygodniu ciąży.

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką lub przysposobienia, przy czym nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Termin ten jest liczony w miesiącach i upływa dokładnie rok po zaistnieniu odpowiedniego zdarzenia. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostaje bez rozpatrzenia.

WZÓR: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Orzeczenia/wyroki W wyroku z dnia 19 września 2024 r. (sygn. I OSK 2132/23) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił charakter terminu określonego w art. 10 ust. 4 ustawy „Za życiem". Sąd wskazał, że termin, którego upływ powoduje powstanie, zmianę lub wygaśnięcie prawa podmiotowego, jest terminem materialnym, natomiast termin wyznaczający możliwość dokonania czynności procesowej ma charakter procesowy. Zdaniem NSA termin przewidziany na złożenie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia jest terminem procesowym – jego niedochowanie nie skutkuje utratą samego prawa do świadczenia, lecz jedynie pozbawieniem wniosku skuteczności. W konsekwencji termin ten może zostać przywrócony na zasadach określonych w art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ochrona praw matki w przypadku późniejszego objęcia opieką medyczną

Żaden przepis ustawy „Za życiem" nie reguluje jednoznacznie sytuacji, w której kobieta ubiegająca się o świadczenie rozpoczęła korzystanie z opieki medycznej po upływie 10. tygodnia ciąży. Ustawa nie przewiduje też procedury umożliwiającej organom zbadanie przyczyn, dla których matka nie poddała się opiece w wymaganym terminie. Brak takiej regulacji nie oznacza jednak, że kobieta, która objęta została opieką medyczną po 10. tygodniu ciąży, powinna być automatycznie – bez uwzględnienia okoliczności konkretnej sprawy – pozbawiona prawa do świadczenia.

Nie można wywodzić z tego bezwzględnego zakazu przyznania pomocy finansowej. Zdarzają się przypadki, w których kobieta, mimo dołożenia wszelkiej staranności o zdrowie własne i dziecka, trafia pod opiekę lekarską później niż wymagany termin z powodów od niej niezależnych. Mogą to być na przykład trudności w umówieniu się na wizytę lekarską lub odległe terminy badań specjalistycznych. Odmowa przyznania świadczenia wyłącznie z powodu okoliczności, za które matka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, byłaby sprzeczna z celem art. 10 ust. 5 ustawy oraz naruszałaby zasady konstytucyjne. Luka prawna powstała wskutek zaniechania ustawodawcy powinna być uzupełniona poprzez bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Tego rodzaju sprawa była przedmiotem rozpoznania przez WSA w Bydgoszczy.

Rozpatrzenie wniosku i prawo do odwołania

Organ powinien rozpatrzyć wniosek w terminie jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień – w ciągu dwóch miesięcy. W razie wydania decyzji odmownej wnioskodawca ma prawo bezpłatnie odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.