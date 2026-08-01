Od 1 sierpnia badaniem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest test HPV HR. Zapisy na cytologię wygasły z ostatnim dniem lipca, natomiast NFZ będzie do końca sierpnia finansował badania pobranych próbek. Po ich rozliczeniu umowy na realizację cytologii wygasną.

Dobra zmiana dla kobiet. Nowoczesne i bardziej dokładne badanie

Na test HPV HR można się zapisać przez Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP, a także w placówkach realizujących świadczenie. Nie jest potrzebne skierowanie. Badanie można wykonać w poradni ginekologicznej, a także w POZ, w których do pobierania wymazów są uprawnione położne po ukończeniu odpowiednich kursów.

W przypadku dodatniego wyniku przesiewowego testu molekularnego HPV HR, na tym samym pobranym materiale będzie wykonywane kolejne badanie - cytologiczne na podłożu płynnym (LBC od ang. Liquid Based Cytology), które pozwala stwierdzić m.in. stan przednowotworowy lub nowotworowy w komórkach szyjki macicy.

Badania przesiewowe dotyczą kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Test HPV HR będzie przeprowadzany co 5 lat - jeśli wynik HPV HR jest ujemny, lub po roku - w przypadku wyniku dodatniego, a także m.in. kobiet obciążonych czynnikami ryzyka. Dla określonych grup przewidziano także interwały 3-letnie.

Na czym polega badanie?

Jeśli w wyniku badania w tkance zostaną stwierdzone nieprawidłowe, przednowotworowe komórki, pacjentki będą kierowane na dalszą diagnostykę, czyli badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. To etap pogłębionej diagnostyki.

Test HPV HR jest blisko dwukrotnie skuteczniejszy niż cytologia w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy – wynika z badania polskich naukowców. Pilotaż obejmował ponad 33 tys. kobiet. Badanie prowadził zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Nowakowskiego z Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Narodowego Instytutu Onkologii, a wyniki opublikowało w maju czasopismo „The Lancet Regional Health – Europe”.

Na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie około ok. 1600 kobiet. To dziewiąty nowotwór złośliwy co do częstości zachorowań u kobiet w naszym kraju.

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotworu jest przetrwałe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. human papillomavirus, HPV) o wysokim potencjale onkogennym (hrHPV). Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy celem wykonania testu HPV HR w triage z cytologią płynną (LBC).

„Negatywny wynik testu HPV HR świadczy o minimalnym ryzyku zachorowania na raka szyjki macicy w ciągu kilku najbliższych lat. Dodatni wynik testu HPV HR, czyli stwierdzenie obecności kwasu nukleinowego wirusa brodawczaka w badanym materiale, nie oznacza zachorowania na raka, a jedynie przynależność do grupy podwyższonego ryzyka.

W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym należy w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonać badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego” - napisano w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie finansowania tego świadczenia.