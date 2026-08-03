ROD od lat pełnią funkcję miejsca wypoczynku i sezonowego spędzania czasu z dala od miejskiego zgiełku. Wraz ze wzrostem cen mieszkań i kosztów utrzymania coraz częściej pojawiają się jednak próby wykorzystywania altan jako domów. Według przepisów taki sposób korzystania z działki jest niezgodny z prawem i może prowadzić nie tylko do interwencji zarządu ogrodu, ale też do eksmisji lub nakazu rozbiórki.

Działka ma służyć wypoczynkowi, a nie codziennemu życiu

Przepisy jasno wskazują, że Rodzinne Ogrody Działkowe przeznaczone są do rekreacji i uprawy roślin. Stałe zamieszkiwanie na ich terenie jest zabronione. Art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadza bezwzględny zakaz zamieszkiwania, a regulamin Polskiego Związku Działkowców doprecyzowuje, że altana nie jest budynkiem mieszkalnym i nie może stanowić podstawy do meldunku.

W regulaminie ROD zapisano również, że działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania, rozumianego jako przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Altana działkowa nie jest obiektem mieszkalnym, a przebywanie w niej nie może być podstawą do urzędowego potwierdzenia pobytu czasowego ani stałego.

Nocleg jest możliwy, ale tylko okazjonalnie

Samo nocowanie na działce nie jest zabronione, jeśli ma charakter incydentalny. Jednorazowy biwak, weekendowy pobyt czy noc spędzona po pracach ogrodowych nie naruszają regulaminu. Dopuszczalne są także okazjonalne noclegi sezonowe, o ile zachowany zostaje rekreacyjny charakter pobytu.

Granica zostaje przekroczona wtedy, gdy działka zaczyna pełnić funkcję miejsca codziennego życia. Wielotygodniowe przebywanie na działce, traktowanie altany jak domu czy rozbijanie namiotu na całe lato pozostaje niezgodne z zasadami obowiązującymi w ROD.

Zarządy oceniają sposób korzystania z działki

O tym, czy pobyt ma jeszcze charakter rekreacyjny, nie rozstrzyga liczba dni spędzonych na działce, ponieważ przepisy nie określają takiego limitu. Kluczowy jest cel pobytu i sposób korzystania z altany. Zarządy ROD biorą pod uwagę konkretne przesłanki, jak całoroczna obecność, wyposażenie altany jak mieszkania, próby zameldowania czy generowanie odpadów i ruchu typowego dla stałych mieszkańców. Jeśli pobyt traci rekreacyjny charakter, zarząd może podjąć interwencję.

Konsekwencje mogą oznaczać utratę działki i eksmisję

Próby obchodzenia przepisów mogą prowadzić do poważnych skutków. Część osób ogrzewa altany zimą, instaluje pełną infrastrukturę sanitarną i odbiera korespondencję na adres ogrodu, próbując urządzić się tam na stałe. W skrajnych przypadkach może to skończyć się wypowiedzeniem umowy dzierżawy, a nawet eksmisją. Stałe zamieszkiwanie na ROD jest nielegalne, dlatego użytkownik działki, który narusza regulamin, musi liczyć się z utratą prawa do jej użytkowania.

Regulamin zabrania nie tylko mieszkania na działce

Zakaz zamieszkiwania to tylko jedna z zasad obowiązujących na terenie ROD. Regulaminy obejmują również zakaz prowadzenia działalności zarobkowej, wynajmu, spalania odpadów, budowy obiektów bez zgody, nadmiernego hałasu, intensywnych upraw produkcyjnych czy pozostawiania zwierząt bez opieki. Działki mają charakter wspólnej przestrzeni przeznaczonej do rekreacji, integracji i realizacji celów społecznych. Z tego powodu użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia oraz dbania o porządek.

Samowola budowlana może skończyć się nakazem rozbiórki

Niektórzy działkowicze stawiają obiekty przekraczające dopuszczalne 35 m², często wyposażone w pełne ogrzewanie i instalacje. W takiej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wydać nakaz rozbiórki. Działkowicz może też stracić prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia za nielegalnie wzniesiony obiekt.

Źródło: Portal Samorządowy