Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Polsat News ugrupowanie uzyskało 27,5 proc. poparcia. To wynik o 0,5 pkt proc. niższy niż w badaniu z końca czerwca, kiedy na KO wskazywało 28 proc. respondentów.

Znacznie większa zmiana dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 16,9 proc. Pod koniec czerwca gotowość głosowania na PiS deklarowało 24,1 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 7,2 pkt proc. w ciągu nieco ponad miesiąca. Nie można jednak przesądzać, że cała utrata poparcia wynika z odpływu wyborców do środowiska Mateusza Morawieckiego. Sondaż pokazuje zmianę deklaracji, ale nie pozwala automatycznie przypisać każdej z nich do jednego źródła.

Konfederacja coraz bliżej Prawa i Sprawiedliwości

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. W poprzednim badaniu miała 13,4 proc., a więc poprawiła rezultat o 1 pkt proc. Różnica dzieląca ją od PiS-u wynosi obecnie zaledwie 2,5 pkt proc. To jeden z najważniejszych wyników badania, ponieważ wskazuje na wyraźne zmniejszenie dystansu między dwiema formacjami konkurującymi o część prawicowego elektoratu.

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chciałoby zagłosować 9,4 proc. badanych, wobec 9 proc. w poprzednim sondażu. Oznacza to wzrost o 0,4 pkt proc.

Wyniki pokazują postępujące rozdrobnienie prawej strony sceny politycznej. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje najsilniejszym ugrupowaniem w tym segmencie, ale jego przewaga nad konkurentami jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze kilka tygodni wcześniej.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ponad progiem wyborczym

Piątą pozycję zajął Rozwój Plus, czyli środowisko polityczne skupione wokół Mateusza Morawieckiego. Poparcie dla tej formacji zadeklarowało 7,8 proc. uczestników badania. W poprzednim sondażu nie była ona uwzględniana, dlatego jej rezultatu nie można porównać bezpośrednio z wynikiem z czerwca.

Rozwój Plus funkcjonuje jako stowarzyszenie oraz klub parlamentarny utworzony po konflikcie i rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Wynik sondażowy dotyczy scenariusza samodzielnego startu tego środowiska w wyborach jako odrębnej formacji. Nie oznacza zatem, że takie listy zostały już formalnie zarejestrowane ani że zapadła ostateczna decyzja dotycząca sposobu startu w wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Rezultat 7,8 proc. pozwala stwierdzić, że w badanym wariancie Rozwój Plus przekroczyłby 5-procentowy próg przewidziany dla komitetu partii politycznej. W przypadku koalicyjnego komitetu wyborczego próg wynosi 8 proc. Samo przekroczenie progu nie pozwala jednak określić liczby mandatów. Do takiego wyliczenia potrzebne byłyby między innymi dane o rozkładzie poparcia w poszczególnych okręgach oraz kompletne założenia dotyczące list wyborczych.

Lewica w Sejmie, trzy ugrupowania poniżej progu

Lewica uzyskała 7,6 proc. poparcia i byłaby ostatnią z formacji przekraczających ustawowy próg wyborczy. W porównaniu z końcem czerwca straciła 0,6 pkt proc.

Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4 proc., Partia Razem 2,3 proc., a Polska 2050 zaledwie 1,4 proc. W porównaniu z wcześniejszym badaniem PSL straciło 0,1 pkt proc., Partia Razem 0,8 pkt proc., natomiast Polska 2050 zyskała 0,6 pkt proc.

Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 8,8 proc. ankietowanych. Deklarowana frekwencja wyniosła 64,4 proc. Pozostałe 35,6 proc. badanych stwierdziło, że nie wzięłoby udziału w wyborach.

Rozwój Plus liderem wśród partii drugiego wyboru

Osobna część badania dotyczyła ugrupowania, na które respondenci zagłosowaliby, gdyby ich partia pierwszego wyboru nie wystartowała. Najwięcej wskazań zebrał Rozwój Plus – 17,5 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się Lewica z wynikiem 16,5 proc. oraz Konfederacja z poparciem wynoszącym 16,2 proc.

Koalicję Obywatelską jako alternatywę wskazało 8,1 proc. respondentów, Konfederację Korony Polskiej – 7,6 proc., PiS – 6,2 proc., a PSL – 5,4 proc. Polska 2050 otrzymała 2,8 proc., natomiast Partia Razem 1,6 proc. Na inne ugrupowanie zagłosowałoby 1,3 proc. badanych, a 16,8 proc. nie potrafiło wskazać drugiego wyboru.

Potencjalną partię Mateusza Morawieckiego wskazało w tej części badania 40,6 proc. osób, które w wyborach parlamentarnych w 2023 r. głosowały na PiS. Taką odpowiedź wybrało również 21,1 proc. ówczesnych wyborców Konfederacji oraz 12 proc. wyborców Trzeciej Drogi.

Ograniczona gotowość głosowania na formację Morawieckiego

Badani odpowiadali również na bezpośrednie pytanie o możliwość poparcia Rozwoju Plus. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 5,6 proc. respondentów, a „raczej tak” – 15,4 proc. Łączna grupa osób przynajmniej dopuszczających oddanie głosu na formację Mateusza Morawieckiego wyniosła więc 21 proc.

Przeciwne stanowisko zajęło 64,7 proc. ankietowanych. W tej grupie 49,3 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, natomiast 15,4 proc. – „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie miało 14,3 proc. uczestników badania.

Sondaż IBRiS dla Polsat News przeprowadzono od 29 lipca do 2 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

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