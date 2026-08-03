W sierpniu 2026 r. zostanie przeprowadzona standardowa, cykliczna aktualizacja certyfikatów dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel. Certyfikaty są technicznym elementem zabezpieczającym cyfrowe dokumenty oraz pozwalającym aplikacji potwierdzić ich ważność. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że użytkownicy powinni zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.

W większości przypadków samo zalogowanie wystarczy do rozpoczęcia automatycznej aktualizacji. Nie trzeba pobierać dodatkowych plików, instalować osobnego oprogramowania, składać wniosku ani odwiedzać urzędu. Podczas wykonywania operacji na ekranie mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów. Mają one charakter informacyjny i nie oznaczają awarii aplikacji.

Termin dotyczy również dzieci i młodzieży korzystających z aplikacji mObywatel Junior. Rodzice oraz opiekunowie powinni zatem przypomnieć dziecku o zalogowaniu się do aplikacji przed upływem wskazanej daty. Automatyczna aktualizacja pozwoli zachować ciągłość działania dokumentów znajdujących się w telefonie.

Dokumenty w mObywatelu mogą stracić ważność

Jeżeli certyfikat nie zostanie zaktualizowany, powiązany z nim dokument mobilny może po 5 sierpnia wygasnąć. Nie oznacza to automatycznie utraty ważności tradycyjnego dokumentu wydanego w postaci fizycznej. Problem będzie dotyczył możliwości posługiwania się jego cyfrowym odpowiednikiem w aplikacji. Do czasu przywrócenia certyfikatu użytkownik może więc stracić dostęp do dokumentu mobilnego albo nie być w stanie skutecznie się nim posłużyć.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że nie jest to jednorazowa akcja wynikająca z awarii systemu. Aktualizowanie certyfikatów stanowi standardowy element utrzymywania bezpieczeństwa aplikacji i wiarygodności cyfrowych dokumentów. Certyfikat potwierdza autentyczność danych oraz umożliwia ich bezpieczne wykorzystywanie w usługach elektronicznych.

Warto również zaznaczyć, że zalogowanie się do 5 sierpnia nie jest nowym obowiązkiem administracyjnym obwarowanym grzywną. Użytkownikowi nie grozi mandat ani kara pieniężna. Konsekwencją pominięcia terminu będą natomiast dodatkowe czynności konieczne do ponownego uruchomienia dokumentów w aplikacji.

mDowód i dokument ochrony czasowej z dodatkowym uwierzytelnieniem

Najwięcej czynności będą musiały wykonać osoby, których certyfikaty wygasną, zanim zostaną odnowione. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej przywrócenie ważności będzie wymagało ponownego potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego. Użytkownik będzie mógł wykorzystać między innymi profil zaufany, bankowość elektroniczną albo e-dowód.

W przypadku pozostałych dokumentów procedura ma być prostsza. Po zalogowaniu do aplikacji trzeba będzie otworzyć szczegóły danego dokumentu i ręcznie uruchomić jego aktualizację. Dokładny sposób postępowania będzie więc zależał od rodzaju dokumentu oraz komunikatu wyświetlonego w aplikacji.

Nie należy mylić mDowodu z e-dowodem. mDowód jest dokumentem mobilnym dostępnym w aplikacji, natomiast e-dowód to fizyczny dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną. Ministerstwo wymienia e-dowód jako jeden ze sposobów ponownego uwierzytelnienia użytkownika po wygaśnięciu certyfikatu mDowodu.

Legitymacja studencka wymaga nowego kodu QR

Odrębna procedura obejmie część studentów korzystających z Legitymacji studenckiej w mObywatelu. Nie każdy student będzie musiał podejmować dodatkowe działania. Obowiązek pojawi się u tych osób, które otrzymają w aplikacji powiadomienie o konieczności samodzielnej aktualizacji dokumentu.

W takim przypadku student powinien zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, a następnie ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji. Czynność należy wykonać do 5 sierpnia 2026 r. Jeżeli dokument nie zostanie ponownie dodany w terminie, student straci możliwość posługiwania się mobilną legitymacją do czasu przeprowadzenia wymaganej procedury.

Dotyczy to dostępu do cyfrowej legitymacji, a nie automatycznego wykreślenia z listy studentów czy utraty statusu studenta. Wygaśnięcie certyfikatu nie zmienia danych znajdujących się w systemie uczelni. Może jednak czasowo uniemożliwić potwierdzanie uprawnień za pomocą dokumentu wyświetlanego w mObywatelu.

Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior

Szczególne zasady dotyczą także Legitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel Junior. Jeżeli jej certyfikat nie zostanie zaktualizowany przed wygaśnięciem, konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Następnie za pomocą tego kodu legitymację trzeba będzie ponownie dodać do aplikacji dziecka.

Ministerstwo Cyfryzacji zaleca zatem, aby nie odkładać logowania na ostatnią chwilę. Użytkownik powinien uruchomić aplikację na telefonie mającym dostęp do internetu, zalogować się i poczekać na zakończenie automatycznego odświeżania. Jeżeli aplikacja wyświetli dodatkowe instrukcje dotyczące konkretnego dokumentu, trzeba postępować zgodnie z nimi.

Certyfikat dokumentu a bezpieczeństwo danych

Certyfikat w mObywatelu nie jest plikiem, który użytkownik powinien samodzielnie wyszukiwać w internecie lub pobierać z wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Cała standardowa operacja odbywa się wewnątrz oficjalnej aplikacji. Użytkownicy powinni zachować ostrożność wobec SMS-ów, e-maili i reklam kierujących do zewnętrznych stron, zwłaszcza jeżeli pojawia się żądanie podania loginu do banku, hasła, kodu BLIK albo danych karty płatniczej.

Prawidłowe odnowienie certyfikatów nie wymaga zapłaty. Nie należy również instalować aplikacji przesyłanych w wiadomościach ani przekazywać osobom trzecim kodów służących do logowania. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest samodzielne uruchomienie mObywatela z poziomu telefonu i sprawdzenie komunikatów wyświetlanych bezpośrednio w aplikacji.