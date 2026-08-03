Samorządy powołają spółkę celową. Rząd patrzy z przychylnością

Minister zaznaczył, że choć Skarb Państwa nie przystępuje do spółki, jest przedsięwzięciu przychylny.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister Domański zrelacjonował, że tego dnia w Katowicach rozmawiał o koncepcji z samorządowcami, naukowcami i przedstawicielami polskiego przemysłu kosmicznego. – Ze strony ministerstwa rozwoju, ale także ze strony Ministerstwa Finansów jest pełne wsparcie. Niedługo powołana zostanie spółka celowa, która będzie mogła nad tym projektem dalej pracować – podkreślił minister.

Dopytywany uściślił, że spółkę tę powołają strony samorządowe: Katowice, Woj. Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a jej jednym z najpilniejszych zadań będzie zamówienie studium wykonalności centrum technologii kosmicznych w Wujku.

Pytany przez PAP o ewentualny udział w przedsięwzięciu Skarbu Państwa, Domański zastrzegł, że najpierw potrzebne jest studium wykonalności. Ocenił jednocześnie, że ze strony rządu projekt „wygląda na bardzo interesujący”.

– Dla mnie wręcz kluczowe jest to, że za tym projektem stoi jednoznaczne wsparcie ze strony środowiska naukowego, ale także środowiska biznesowego. W sensie: ten projekt ma sens. To nie jest projekt ratunkowy; to jest projekt biznesowy, który ma dołożyć kolejny silnik wzrostu gospodarczego w Polsce. Więc w tej spółce celowej na razie nie ma zaangażowania Skarbu Państwa, natomiast jest przychylność naszej strony – zapewnił.

Podziemna infrastruktura idealna do symulacji baz księżycowych

Zgodnie z ideą popularyzatora nauki Tomasza Rożka chodzi o wykorzystanie m.in. podziemnej części infrastruktury kopalni Wujek z tego względu, że próby osiedlania się ludzi, najpierw na bliższych obiektach rodzaju Księżyca, a później na dalszych, będą dokonywały się pod ziemią. Kopalniana infrastruktura może zatem zapewniać optymalne warunki testowe.

Domański został też zapytany o potrzebę wstrzymania rozpoczętego 1 kwietnia br. procesu likwidacji infrastruktury kopalni Wujek (przez właściciela, Polską Grupę Górniczą), aby mogła być ona wykorzystana przez centrum technologii kosmicznych, co musiałoby się odbyć poprzez stosowną zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

– Jeżeli chcemy wykorzystać, a chcemy, ten potencjał infrastrukturalny, który tutaj mamy, pewne zmiany będą potrzebne – potwierdził Andrzej Domański.

Wiosną br. raport dotyczący koncepcji utworzenia Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego w kopalni Wujek trafił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie zapoznali się z nią m.in. szefowie Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Energii. Koncepcję wspierają woj. śląskie, Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a także rektorzy uczelni z regionu.

Nowy rozdział dla miejsca o ogromnym znaczeniu dla historii Śląska

Koncepcja utworzenia centrum technologii kosmicznych w oparciu o infrastrukturę Wujka jest kolejnym elementem planowania przyszłości tego historycznego miejsca. Wydobycie zakończono tam w 2021 r., od 1 kwietnia br. trwa formalna likwidacja: Polska Grupa Górnicza przekazała tę kopalnię do swojego Zakładu Likwidacji Kopalń.

Jeszcze w ub. roku współpracę ws. przyszłości terenów kopalni zadeklarowali w liście intencyjnym przedstawiciele PGG, samorządów Katowic i woj. śląskiego oraz Metropolii. W grudniu miasto ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania kopalni wraz z jej szerszym otoczeniem, który rozstrzygnięto na początku kwietnia.

Kopalnia Wujek ma szczególne znaczenie dla historii Katowic i Polski. Górnicy, którzy strajkowali przeciw wprowadzeniu stanu wojennego, zostali brutalnie spacyfikowani 16 grudnia 1981 r. Dziewięciu z nich zginęło. Pamięć o ofiarach pielęgnuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które działa w dawnych budynkach kopalni. Jego rozbudowana siedziba została otwarta 27 czerwca br.