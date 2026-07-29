Nowy klub parlamentarny tworzony przez polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego może rozpocząć działalność jeszcze w środę. Jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, stanie się tak po złożeniu i pozytywnej weryfikacji formalnej odpowiedniego wniosku.

- Wniosku formalnego jeszcze nie ma (...). Jeżeli powstanie klub i wpłynie odpowiednie pismo, zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, to klub zacznie funkcjonować od dziś. Czyli już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub. Tu będzie normalna procedura - powiedział marszałek Sejmu.

Założenie nowego klubu oznacza odejście z PiS

Marszałek odniósł się również do pojawiających się wątpliwości dotyczących statusu parlamentarzystów opuszczających klub PiS.. Jak podkreślił, samo zarejestrowanie nowego klubu powoduje utratę członkostwa w dotychczasowym klubie parlamentarnym.

– Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień, uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali – powiedział.

Zmiany organizacyjne Sejmu poczekają

Czarzasty zapowiedział jednocześnie, że decyzje dotyczące m.in. podziału pomieszczeń klubowych oraz innych zmian organizacyjnych zostaną odłożone. Jak wyjaśnił, chce najpierw poczekać, aż sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości się ustabilizuje.

Z tego samego powodu marszałek zdecydował o nieprocedowaniu na obecnym posiedzeniu Sejmu wniosku klubu PiS o powołanie Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

- W związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach klubu parlamentarnego PiS podjąłem decyzję o nieprocedowaniu na tym posiedzeniu Sejmu kwestii powołania posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu dodał, że podchodzi na zimno do zmian w PiS, a przy podejmowaniu różnych decyzji dotyczących funkcjonowania izby potrzeby jest spokój.

Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego

W środę Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego skupiającego posłów i senatorów związanych ze stowarzyszeniem "Rozwój plus". Według byłego premiera klub ma liczyć 40 parlamentarzystów.

Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek przekonywał, że rejestracja nowego klubu będzie wymagała wcześniejszego wystąpienia jego członków z klubu parlamentarnego PiS. Wypowiedź marszałka Sejmu stanowi odpowiedź na te wątpliwości.