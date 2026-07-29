Gazeta Prawna
Transport

Gigantyczne cięcia w BMW. Zlikwidują 8 tysięcy etatów – rusza specjalny program

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Czarny scenariusz dla niemieckiej gospodarki. BMW ogłasza masową redukcję miejsc pracyShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 15:00

Niemiecki gigant motoryzacyjny BMW podejmuje drastyczne kroki restrukturyzacyjne w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne i kryzys w branży. Jak wynika z informacji agencji dpa, koncern planuje likwidację aż 8 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Większość redukcji obejmie zakłady w Niemczech, a proces ma zostać przeprowadzony bez bezpośrednich zwolnień w działach produkcyjnych.

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BMW wygasza etaty. Rusza program dobrowolnych odejść

Główny ciężar zapowiadanej redukcji poniesie rodzimy rynek koncernu. Prawdopodobnie ponad połowa z zaplanowanych 8 tys. likwidowanych etatów przypadnie na niemieckie zakłady. Program dobrowolnych odejść ma ruszyć w październiku 2026 r. i potrwa do końca 2027 r.

Rozwiązanie to ma objąć wyłącznie tych pracowników BMW w Niemczech, którzy nie są bezpośrednio zatrudnieni przy taśmach produkcyjnych. Redukcja odbędzie się poprzez bezobsługowe wygaszanie stanowisk – brak zastępowania pracowników odchodzących na emerytury oraz dobrowolne porozumienia stron. Obecnie w RFN pracuje około 84 tys. spośród blisko 155 tys. osób zatrudnionych przez koncern na całym świecie.

Efekt domina na niemieckim rynku. Moto-giganci na zakręcie

Ruch BMW nie jest odosobnionym przypadkiem, lecz wpisuje się w głęboki kryzys strukturalny niemieckiego sektora przemysłowego. Inni czołowi gracze rynku – Volkswagen, Mercedes, Audi oraz Porsche – zapowiedzieli redukcje tysięcy miejsc pracy już w ubiegłym roku. Procesy oszczędnościowe wymuszają rygorystyczne cięcia również u producentów części i podzespołów motoryzacyjnych.

Geopolityka i cła uderzają w filar gospodarki

Niemiecki przemysł motoryzacyjny, stanowiący jeden z głównych filarów największej gospodarki Europy, zmaga się z drastycznym załamaniem koniunktury. Do kluczowych przyczyn zapaści należą spadki sprzedaży na dotychczas priorytetowym rynku chińskim, presja wynikająca z amerykańskich ceł oraz echa globalnego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie (wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi), które destabilizują łańcuchy dostaw i rynki surowcowe.

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Źródło: PAP
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