Niemiecki gigant motoryzacyjny BMW podejmuje drastyczne kroki restrukturyzacyjne w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne i kryzys w branży. Jak wynika z informacji agencji dpa, koncern planuje likwidację aż 8 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Większość redukcji obejmie zakłady w Niemczech, a proces ma zostać przeprowadzony bez bezpośrednich zwolnień w działach produkcyjnych.
BMW wygasza etaty. Rusza program dobrowolnych odejść
Główny ciężar zapowiadanej redukcji poniesie rodzimy rynek koncernu. Prawdopodobnie ponad połowa z zaplanowanych 8 tys. likwidowanych etatów przypadnie na niemieckie zakłady. Program dobrowolnych odejść ma ruszyć w październiku 2026 r. i potrwa do końca 2027 r.
Rozwiązanie to ma objąć wyłącznie tych pracowników BMW w Niemczech, którzy nie są bezpośrednio zatrudnieni przy taśmach produkcyjnych. Redukcja odbędzie się poprzez bezobsługowe wygaszanie stanowisk – brak zastępowania pracowników odchodzących na emerytury oraz dobrowolne porozumienia stron. Obecnie w RFN pracuje około 84 tys. spośród blisko 155 tys. osób zatrudnionych przez koncern na całym świecie.
Efekt domina na niemieckim rynku. Moto-giganci na zakręcie
Ruch BMW nie jest odosobnionym przypadkiem, lecz wpisuje się w głęboki kryzys strukturalny niemieckiego sektora przemysłowego. Inni czołowi gracze rynku – Volkswagen, Mercedes, Audi oraz Porsche – zapowiedzieli redukcje tysięcy miejsc pracy już w ubiegłym roku. Procesy oszczędnościowe wymuszają rygorystyczne cięcia również u producentów części i podzespołów motoryzacyjnych.
Geopolityka i cła uderzają w filar gospodarki
Niemiecki przemysł motoryzacyjny, stanowiący jeden z głównych filarów największej gospodarki Europy, zmaga się z drastycznym załamaniem koniunktury. Do kluczowych przyczyn zapaści należą spadki sprzedaży na dotychczas priorytetowym rynku chińskim, presja wynikająca z amerykańskich ceł oraz echa globalnego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie (wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi), które destabilizują łańcuchy dostaw i rynki surowcowe.
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