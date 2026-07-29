Brak kontrasygnaty w aktach prezydenckich. KRS wydaje uchwałę

Prezydent Karol Nawrocki wręczył we wtorek akty mianowania 211 asesorom sądów rejonowych oraz 18 asesorom wojewódzkich sądów administracyjnych.

W środę Krajowa Rada Sądownictwa w uchwale opublikowanej na platformie X przypomniała, że zgodnie z art. 144 ust. 3 Konstytucji RP akty urzędowe prezydenta niewymienione w katalogu jego prerogatyw wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. KRS zaznaczyła jednocześnie, że wręczone przez głowę państwa akty mianowania asesorów nie zawierają takiego podpisu szefa rządu.

Rada podkreśliła w swoim stanowisku, że skuteczność aktów mianowania asesorów sądowych „nie może budzić wątpliwości”, zarówno z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do sądu, jak i ochrony praw samych osób, których te akty dotyczą.

„Wobec powyższego Krajowa Rada Sądownictwa uznaje, że udzielenie kontrasygnaty przesądzi o skuteczności tych aktów mianowania” – głosi przyjęta uchwała.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a stanowisko rządu

Kwestia wymogu kontrasygnaty przy mianowaniu asesorów pozostaje osią ostrego sporu ustrojowego. 25 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wymóg kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów dla skuteczności mianowania asesorów sądowych przez prezydenta jest niezgodny z Konstytucją RP. TK uznał wówczas, że nominacje asesorskie stanowią czynność funkcjonalnie niezbędną do wykonania wyłącznej prezydenckiej prerogatywy powoływania sędziów, która kontrasygnaty nie wymaga.

Rząd nie uznaje jednak skutków prawnych rozstrzygnięć obecnego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm w uchwale z marca 2024 r. wskazał, że uwzględnianie rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może naruszać zasadę legalizmu, w związku z czym orzeczenia Trybunału nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wielokrotnie deklarował również, że nie określa rozstrzygnięć obecnego składu TK mianem wyroków.

Sytuacja w sądownictwie i apele resortu sprawiedliwości

Na początku lipca minister Waldemar Żurek apelował o pilne umożliwienie rozpoczęcia służby przez ponad 200 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy pomyślnie zdali egzamin sędziowski.

Z kolei w środę szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że w czasie pełnienia swojej funkcji utworzył 881 nowych etatów wsparcia dla sądów. Jak zaznaczył, liczba ta ulegnie dalszemu zwiększeniu o asesorów powołanych we wtorek przez prezydenta.