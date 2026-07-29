Upał w Polsce

Pamiętaj, że definicja upału to temperatura powietrza przekraczająca 30°C. Najwyższe wartości notuje się nie w południe, a między godziną 15 a 18. Z kolei największe natężenie promieniowania UV przypada między 12.00 a 13.00. Aby bezpiecznie przetrwać upał i gorące dni, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach:

ograniczaj przebywanie na słońcu i unikaj spacerów między 12.00 a 18.00;

pij wodę regularnie, nie czekając na uczucie pragnienia;

noś lekkie, jasne ubrania z naturalnych tkanin i nakrycie głowy;

szukaj cienia podczas odpoczynku;

w ciągu dnia zamykaj okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorąca, a wietrz mieszkanie nocą i wczesnym rankiem;

unikaj gwałtownych zmian temperatury, by nie narazić się na szok termiczny;

zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego w godzinach największego upału;

wybieraj lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce, unikając ciężkostrawnych, smażonych dań oraz alkoholu, który sprzyja odwodnieniu.

Upał: uwaga na objawy przegrzania, odwodnienia i udaru cieplnego

Wraz ze wzrostem temperatur rośnie ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego, który może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Do charakterystycznych symptomów należą:

silne zmęczenie, bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, przyspieszone tętno i oddech, drgawki.

Ważne Wysoka temperatura wpływa też na układ nerwowy – możesz odczuwać ospałość, rozdrażnienie i mieć problemy z koncentracją (na przykład podczas prowadzenia auta). Gdy poczujesz nagłe osłabienie, niepokój, silne pragnienie lub ból głowy, skontaktuj się ze służbami pod numerem 112 i, jeśli to możliwe, przejdź w chłodne miejsce.

Dzieci, seniorzy i zwierzęta – pomocne wskazówki

Dzieci i osoby starsze są wyjątkowo podatne na negatywne skutki gorąca. W najcieplejszych godzinach powinny one pozostawać w domu. Jeżeli wyjście jest konieczne, ubieraj maluchy w przewiewne, jasne ubranka, koniecznie zakładaj czapkę z daszkiem i osłaniaj wózek parasolką. Starsze dzieci i seniorzy powinni pić letnie (nie zimne) napoje – najlepiej niegazowaną wodę, rozcieńczone soki lub herbatki ziołowe. Seniorzy przyjmujący leki muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy odwodnieniu stężenie substancji w organizmie może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu.

Ważne Stanowczo pamiętaj: nigdy, pod żadnym pozorem, nie pozostawiaj dziecka ani zwierzęcia w zaparkowanym samochodzie. Temperatura w nagrzanym pojeździe potrafi osiągnąć nawet 60 °C. Zwierzęta, które nie posiadają gruczołów potowych (jak psy), regulują temperaturę w inny sposób – na przykład poprzez dyszenie. Pozostawienie ich w zamkniętym aucie w słońcu stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.

Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upał

Ochrona przeciwsłoneczna na co dzień

Stosuj kremy z filtrem – współczynnik SPF 2-6 to ochrona słaba, SPF 30-50 to ochrona bardzo wysoka, a powyżej 50 – ultra wysoka. Kosmetyk aplikuj przed wyjściem z domu i pamiętaj, by ponowić aplikację po pływaniu, spoceniu się lub wytarciu ręcznikiem,

Gdzie w Krakowie ugasisz pragnienie za darmo? Lista parków i miejskie pitniki

Prognozy na nadchodzące dni i weekend zapowiadają kolejną falę upałów. Wysoka temperatura kusi do spędzania czasu na zewnątrz, ale stanowi też poważne wyzwanie dla naszego organizmu – zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i zwierząt. Z tego powodu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przypomina o darmowej wodzie dostępnej w wielu parkach, tzw. pitniki

Jeśli wybierasz się na spacer, warto wiedzieć, że miejska sieć pitników oferuje dostęp do świeżej i bezpiecznej wody pitnej bez konieczności odwiedzania sklepu. Z urządzeń można korzystać całkowicie bezpłatnie. Poniżej znajdziesz aktualną listę krakowskich parków, w których znajdziesz pitniki (w nawiasie podano dzielnicę):

Park Zakrzówek (VIII Dębniki)

Park Linearny (VIII Dębniki)

Park Dębnicki (VIII Dębniki)

Park Bagry Wielkie (XIII Podgórze)

Park Rzeczny Płaszów (XIII Podgórze)

Park Bednarskiego (XIII Podgórze)

Park Zaczarowanej Dorożki (III Prądnik Czerwony)

Park Reduta (III Prądnik Czerwony)

Park Kleparski (I Stare Miasto)

Park Kolejowy (I Stare Miasto/II Grzegórzki)

Park Kurdwanów (XI Podgórze Duchackie)

Park Złocień (XII Bieżanów-Prokocim)

Park Krakowski (V Krowodrza)

Park Łokietka (IV Prądnik Biały)

Park Krowoderski (IV Prądnik Biały)

Park Białoprądnicki (IV Prądnik Biały)

Park Tysiąclecia (XV Mistrzejowice)

Park Czyżyny (XIV Czyżyny).

Kraków

Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie