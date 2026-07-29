Prognozy na nadchodzące dni i weekend zapowiadają kolejną falę upałów. Wysoka temperatura kusi do spędzania czasu na zewnątrz, ale stanowi też poważne wyzwanie dla naszego organizmu – zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i zwierząt. Z tego powodu warto pamiętać, że w wielu miejscach dostępne są darmowe pitniki.
Upał w Polsce
Pamiętaj, że definicja upału to temperatura powietrza przekraczająca 30°C. Najwyższe wartości notuje się nie w południe, a między godziną 15 a 18. Z kolei największe natężenie promieniowania UV przypada między 12.00 a 13.00. Aby bezpiecznie przetrwać upał i gorące dni, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach:
- ograniczaj przebywanie na słońcu i unikaj spacerów między 12.00 a 18.00;
- pij wodę regularnie, nie czekając na uczucie pragnienia;
- noś lekkie, jasne ubrania z naturalnych tkanin i nakrycie głowy;
- szukaj cienia podczas odpoczynku;
- w ciągu dnia zamykaj okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorąca, a wietrz mieszkanie nocą i wczesnym rankiem;
- unikaj gwałtownych zmian temperatury, by nie narazić się na szok termiczny;
- zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego w godzinach największego upału;
- wybieraj lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce, unikając ciężkostrawnych, smażonych dań oraz alkoholu, który sprzyja odwodnieniu.
Upał: uwaga na objawy przegrzania, odwodnienia i udaru cieplnego
Wraz ze wzrostem temperatur rośnie ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego, który może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Do charakterystycznych symptomów należą:
- silne zmęczenie,
- bóle i zawroty głowy,
- nudności,
- gorączka,
- szum w uszach,
- przyspieszone tętno i oddech,
- drgawki.
Ważne
Wysoka temperatura wpływa też na układ nerwowy – możesz odczuwać ospałość, rozdrażnienie i mieć problemy z koncentracją (na przykład podczas prowadzenia auta). Gdy poczujesz nagłe osłabienie, niepokój, silne pragnienie lub ból głowy, skontaktuj się ze służbami pod numerem 112 i, jeśli to możliwe, przejdź w chłodne miejsce.
Dzieci, seniorzy i zwierzęta – pomocne wskazówki
Dzieci i osoby starsze są wyjątkowo podatne na negatywne skutki gorąca. W najcieplejszych godzinach powinny one pozostawać w domu. Jeżeli wyjście jest konieczne, ubieraj maluchy w przewiewne, jasne ubranka, koniecznie zakładaj czapkę z daszkiem i osłaniaj wózek parasolką. Starsze dzieci i seniorzy powinni pić letnie (nie zimne) napoje – najlepiej niegazowaną wodę, rozcieńczone soki lub herbatki ziołowe. Seniorzy przyjmujący leki muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy odwodnieniu stężenie substancji w organizmie może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu.
Ważne
Stanowczo pamiętaj: nigdy, pod żadnym pozorem, nie pozostawiaj dziecka ani zwierzęcia w zaparkowanym samochodzie. Temperatura w nagrzanym pojeździe potrafi osiągnąć nawet 60 °C. Zwierzęta, które nie posiadają gruczołów potowych (jak psy), regulują temperaturę w inny sposób – na przykład poprzez dyszenie. Pozostawienie ich w zamkniętym aucie w słońcu stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.
Ochrona przeciwsłoneczna na co dzień
Stosuj kremy z filtrem – współczynnik SPF 2-6 to ochrona słaba, SPF 30-50 to ochrona bardzo wysoka, a powyżej 50 – ultra wysoka. Kosmetyk aplikuj przed wyjściem z domu i pamiętaj, by ponowić aplikację po pływaniu, spoceniu się lub wytarciu ręcznikiem,
Gdzie w Krakowie ugasisz pragnienie za darmo? Lista parków i miejskie pitniki
Prognozy na nadchodzące dni i weekend zapowiadają kolejną falę upałów. Wysoka temperatura kusi do spędzania czasu na zewnątrz, ale stanowi też poważne wyzwanie dla naszego organizmu – zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i zwierząt. Z tego powodu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przypomina o darmowej wodzie dostępnej w wielu parkach, tzw. pitniki
Jeśli wybierasz się na spacer, warto wiedzieć, że miejska sieć pitników oferuje dostęp do świeżej i bezpiecznej wody pitnej bez konieczności odwiedzania sklepu. Z urządzeń można korzystać całkowicie bezpłatnie. Poniżej znajdziesz aktualną listę krakowskich parków, w których znajdziesz pitniki (w nawiasie podano dzielnicę):
- Park Zakrzówek (VIII Dębniki)
- Park Linearny (VIII Dębniki)
- Park Dębnicki (VIII Dębniki)
- Park Bagry Wielkie (XIII Podgórze)
- Park Rzeczny Płaszów (XIII Podgórze)
- Park Bednarskiego (XIII Podgórze)
- Park Zaczarowanej Dorożki (III Prądnik Czerwony)
- Park Reduta (III Prądnik Czerwony)
- Park Kleparski (I Stare Miasto)
- Park Kolejowy (I Stare Miasto/II Grzegórzki)
- Park Kurdwanów (XI Podgórze Duchackie)
- Park Złocień (XII Bieżanów-Prokocim)
- Park Krakowski (V Krowodrza)
- Park Łokietka (IV Prądnik Biały)
- Park Krowoderski (IV Prądnik Biały)
- Park Białoprądnicki (IV Prądnik Biały)
- Park Tysiąclecia (XV Mistrzejowice)
- Park Czyżyny (XIV Czyżyny).
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
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