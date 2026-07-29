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Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upał

Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upał
Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upałShutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
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Prognozy na nadchodzące dni i weekend zapowiadają kolejną falę upałów. Wysoka temperatura kusi do spędzania czasu na zewnątrz, ale stanowi też poważne wyzwanie dla naszego organizmu – zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i zwierząt. Z tego powodu warto pamiętać, że w wielu miejscach dostępne są darmowe pitniki.

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Upał w Polsce

Pamiętaj, że definicja upału to temperatura powietrza przekraczająca 30°C. Najwyższe wartości notuje się nie w południe, a między godziną 15 a 18. Z kolei największe natężenie promieniowania UV przypada między 12.00 a 13.00. Aby bezpiecznie przetrwać upał i gorące dni, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach:

  • ograniczaj przebywanie na słońcu i unikaj spacerów między 12.00 a 18.00;
  • pij wodę regularnie, nie czekając na uczucie pragnienia;
  • noś lekkie, jasne ubrania z naturalnych tkanin i nakrycie głowy;
  • szukaj cienia podczas odpoczynku;
  • w ciągu dnia zamykaj okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorąca, a wietrz mieszkanie nocą i wczesnym rankiem;
  • unikaj gwałtownych zmian temperatury, by nie narazić się na szok termiczny;
  • zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego w godzinach największego upału;
  • wybieraj lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce, unikając ciężkostrawnych, smażonych dań oraz alkoholu, który sprzyja odwodnieniu.

Upał: uwaga na objawy przegrzania, odwodnienia i udaru cieplnego

Wraz ze wzrostem temperatur rośnie ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego, który może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Do charakterystycznych symptomów należą:

  1. silne zmęczenie,
  2. bóle i zawroty głowy,
  3. nudności,
  4. gorączka,
  5. szum w uszach,
  6. przyspieszone tętno i oddech,
  7. drgawki.

Ważne

Wysoka temperatura wpływa też na układ nerwowy – możesz odczuwać ospałość, rozdrażnienie i mieć problemy z koncentracją (na przykład podczas prowadzenia auta). Gdy poczujesz nagłe osłabienie, niepokój, silne pragnienie lub ból głowy, skontaktuj się ze służbami pod numerem 112 i, jeśli to możliwe, przejdź w chłodne miejsce.

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Dzieci, seniorzy i zwierzęta – pomocne wskazówki

Dzieci i osoby starsze są wyjątkowo podatne na negatywne skutki gorąca. W najcieplejszych godzinach powinny one pozostawać w domu. Jeżeli wyjście jest konieczne, ubieraj maluchy w przewiewne, jasne ubranka, koniecznie zakładaj czapkę z daszkiem i osłaniaj wózek parasolką. Starsze dzieci i seniorzy powinni pić letnie (nie zimne) napoje – najlepiej niegazowaną wodę, rozcieńczone soki lub herbatki ziołowe. Seniorzy przyjmujący leki muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy odwodnieniu stężenie substancji w organizmie może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu.

Ważne

Stanowczo pamiętaj: nigdy, pod żadnym pozorem, nie pozostawiaj dziecka ani zwierzęcia w zaparkowanym samochodzie. Temperatura w nagrzanym pojeździe potrafi osiągnąć nawet 60 °C. Zwierzęta, które nie posiadają gruczołów potowych (jak psy), regulują temperaturę w inny sposób – na przykład poprzez dyszenie. Pozostawienie ich w zamkniętym aucie w słońcu stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.

Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upał
Darmowe pitniki gaszą pragnienie i ratują w upał
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Ochrona przeciwsłoneczna na co dzień

Stosuj kremy z filtrem – współczynnik SPF 2-6 to ochrona słaba, SPF 30-50 to ochrona bardzo wysoka, a powyżej 50 – ultra wysoka. Kosmetyk aplikuj przed wyjściem z domu i pamiętaj, by ponowić aplikację po pływaniu, spoceniu się lub wytarciu ręcznikiem,

POLECAMY: Quiet quitting nie zawsze uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę

Gdzie w Krakowie ugasisz pragnienie za darmo? Lista parków i miejskie pitniki

Prognozy na nadchodzące dni i weekend zapowiadają kolejną falę upałów. Wysoka temperatura kusi do spędzania czasu na zewnątrz, ale stanowi też poważne wyzwanie dla naszego organizmu – zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i zwierząt. Z tego powodu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przypomina o darmowej wodzie dostępnej w wielu parkach, tzw. pitniki

Jeśli wybierasz się na spacer, warto wiedzieć, że miejska sieć pitników oferuje dostęp do świeżej i bezpiecznej wody pitnej bez konieczności odwiedzania sklepu. Z urządzeń można korzystać całkowicie bezpłatnie. Poniżej znajdziesz aktualną listę krakowskich parków, w których znajdziesz pitniki (w nawiasie podano dzielnicę):

  • Park Zakrzówek (VIII Dębniki)
  • Park Linearny (VIII Dębniki)
  • Park Dębnicki (VIII Dębniki)
  • Park Bagry Wielkie (XIII Podgórze)
  • Park Rzeczny Płaszów (XIII Podgórze)
  • Park Bednarskiego (XIII Podgórze)
  • Park Zaczarowanej Dorożki (III Prądnik Czerwony)
  • Park Reduta (III Prądnik Czerwony)
  • Park Kleparski (I Stare Miasto)
  • Park Kolejowy (I Stare Miasto/II Grzegórzki)
  • Park Kurdwanów (XI Podgórze Duchackie)
  • Park Złocień (XII Bieżanów-Prokocim)
  • Park Krakowski (V Krowodrza)
  • Park Łokietka (IV Prądnik Biały)
  • Park Krowoderski (IV Prądnik Biały)
  • Park Białoprądnicki (IV Prądnik Biały)
  • Park Tysiąclecia (XV Mistrzejowice)
  • Park Czyżyny (XIV Czyżyny).
Kraków
Kraków

Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

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