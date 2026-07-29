Dlaczego samobadanie skóry jest tak kluczowe?

Liczba zachorowań na nowotwory skóry w Polsce systematycznie rośnie. Wczesne wykrycie czerniaka daje jednak niemal 100-procentową szansę na całkowite wyleczenie. Kluczem do sukcesu jest regularna obserwacja własnego ciała i szybka reakcja na pojawiające się zmiany.

Dermatolodzy podkreślają, że samobadanie powinno być stałym elementem naszej comiesięcznej rutyny. Badanie warto wykonywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, korzystając z dużego lustra oraz małego lusterka ręcznego, które ułatwia obejrzenie trudniej dostępnych miejsc.

Zasada ABCDE — jak rozpoznać podejrzane znamię?

Podczas oglądania znamion i pieprzyków eksperci zalecają stosowanie znanej na całym świecie reguły ABCDE, która ułatwia identyfikację niepokojących cech:

A (Asymmetry / Asymetria) — zmiana o nieregularnym kształcie, gdzie jedna połowa nie odpowiada drugiej.

B (Borders / Brzegi) — krawędzie są poszarpane, nierówne, rozmyte lub ząbkowane.

C (Color / Kolor) — znamię ma nierównomierny kolor, odcienie brązu, czerni, czerwieni, bieli lub niebieskiego.

D (Diameter / Średnica) — zmiana jest większa niż 6 mm (wielkość gumki od ołówka), choć czerniak może być mniejszy.

E (Evolution / Ewolucja) — zmiana stale się powiększa, zmienia kształt, kolor, uwypukla się, swędzi, piecze lub krwawi.

7 kroków pełnego samobadania skóry — instrukcja krok po kroku

Aby nie pominąć żadnego fragmentu ciała, wykonaj samobadanie według 7-punktowego schematu:

Twarz i głowa — obejrzyj dokładnie twarz, uszy, szyję oraz skórę głowy (rozdzielaj włosy grzebieniem lub chłodnym strumieniem powietrza z suszarki).

Dłonie i ramiona — sprawdź wierzch i wnętrze dłoni, obszary między palcami, paznokcie oraz przedramiona i ramiona.

Klatka piersiowa i brzuch — dokładnie przyjrzyj się tułowiowi; kobiety powinny unieść piersi i sprawdzić skórę pod nimi.

Plecy i kark — stanowiąc tyłem do dużego lustra, użyj lusterka ręcznego, aby dokładnie obejrzeć kark, barki, łopatki oraz dolną część pleców.

Pośladki i tył ud — sprawdzaj skórę pośladków oraz tylną powierzchnię nóg.

Nogi i stopy — obejrzyj przód ud, golenie, podbicie stóp, podeszwy, obszary między palcami oraz paznokcie u stóp.

Okolice intymne — za pomocą lusterka ręcznego sprawdź stan skóry w okolicach pachwin i narządów płciowych.

Ochrona przed słońcem — prewencja pierwotna

Samo wykrywanie zmian to prewencja wtórna, jednak kluczowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu uszkodzeń skóry:

Stosuj filtry UV — nakładaj krem z szerokim spektrum ochrony (SPF 30 lub SPF 50) na 20–30 minut przed wyjściem na słońce i reaplikuj go co 2 godziny oraz po każdej kąpieli.

Unikaj słońca w godzinach szczytu — ogranicz przebywanie na ostrym słońcu między godziną 11:00 a 15:00.

Sprawdzaj indeks UV — jeśli indeks wynosi 3 lub więcej, ochrona przeciwsłoneczna jest obowiązkowa.

Chroń oczy i głowę — noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV400 oraz nakrycie głowy.

Kategorycznie unikaj solarium — promieniowanie UV z urządzeń opalających znacząco podnosi ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.

Źródło: Kampania profilaktyczno-edukacyjna „Znamiona pod lupą”. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. W razie zauważenia niepokojących zmian skórnych skontaktuj się z lekarzem.