Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Czym zajmuje się podolog?
Podolog (kod zawodu: 323014 - zgodnie z klasyfikacją CIOP oraz IPiSS) to ekspert zajmujący się kompleksową pielęgnacją stóp oraz terapią ich chorób, urazów i schorzeń. Choć zawód ten bywa kojarzony z kosmetyką, w rzeczywistości plasuje się na pograniczu medycyny i pielęgnacji – w klasyfikacji PKD przypisany jest do sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Podolog: na czym polega praca?
Podolog realizuje szeroki wachlarz usług diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych. Do jego głównych zadań zawodowych należą:
- Diagnozowanie problemów i planowanie terapii – przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie stóp oraz dobieranie odpowiednich procedur terapeutycznych.
- Usuwanie hiperkeratoz – profesjonalne usuwanie modzeli, odcisków, brodawek wirusowych czy zrogowaceń skóry (np. przy pękających piętach) z użyciem narzędzi mechanicznych lub chemicznych.
- Terapia paznokci i ortonyksja – leczenie paznokci wrastających i wkręcających się za pomocą specjalistycznych klamer korygujących (ortonyksja) oraz tamponad, a także wykonywanie protetyki (odbudowy) paznokci.
- Profilaktyka i opieka nad grupami ryzyka – szczególne znaczenie ma tu opieka nad pacjentami z tzw. zespołem stopy cukrzycowej, osobami z nadpotliwością stóp, problemami neurologicznymi, zaburzeniami krążenia czy ryzykiem upadku.
- Dobór i wykonywanie ortoz oraz wkładek – ocena deformacji stóp i palców oraz wykonywanie indywidualnych odciążeń (ortoz) poprawiających biomechanikę stopy.
- Współpraca interdyscyplinarna – w razie potrzeby podolog współpracuje z innymi specjalistami: chirurgami, diabetologami, fizjoterapeutami, rehabilitantami czy technikami ortopedycznymi.
Podolog: środowisko pracy i specjalistyczny sprzęt
Podolog pracuje najczęściej w pozycjach siedzących w zamkniętych gabinetach podologicznych, przychodniach, poradniach diabetologicznych, szpitalach, sanatoriach czy placówkach rehabilitacyjnych. Istnieje również możliwość świadczenia usług mobilnych (w domu klienta).
Przykład
Praca ta wymaga posługiwania się zaawansowanym sprzętem, takim jak: frezarki podologiczne (do pracy na sucho i mokro), turbiny, fotele podologiczne, lampy-lupy, myjki ultradźwiękowe, autoklawy (do sterylizacji narzędzi) oraz specjalistyczne instrumenty (skalpele, dłuta, sondy, cęgi).
Warto pamiętać, że zawód ten wiąże się z pewnymi zagrożeniami – podolog ma kontakt z materiałem biologicznym, co generuje ryzyko zakażeń (grzybiczych, bakteryjnych, wirusowych, w tym WZW czy HIV), a długotrwała wymuszona pozycja ciała może obciążać układ kostno-mięśniowy.
Kto może zostać podologiem? Wymagania i kompetencje
Do podjęcia pracy w tym zawodzie preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie, a największe szanse na zatrudnienie dają niepubliczne szkoły policealne w zawodzie podolog oraz certyfikowane kursy i szkolenia specjalistyczne, nawet studia podyplomowe (np. z zakresu leczenia stopy cukrzycowej, ortonyksji czy biomechaniki stopy). Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in. skłonność do alergii na środki chemiczne i kosmetyczne, przewlekłe choroby skóry, rąk i paznokci, nadmierna potliwość oraz choroby psychiczne.
Ważne
Zapotrzebowanie na usługi podologów jest bardzo duże i stale rośnie. Wynika to bezpośrednio z rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych – przede wszystkim cukrzycy, otyłości oraz zmian naczyniowych, które negatywnie wpływają na kondycję nóg i stóp.
Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach
Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Ze względu na wiek i liczne schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, samodzielna pielęgnacja stóp przez seniorów bywa często niemożliwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaoferowano więc bezpłatne konsultacje i zabiegi. Program skierowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku 85 lat i więcej, a także do osób z niepełnosprawnościami od 75. roku życia (posiadających odpowiednie orzeczenie).
W ramach inicjatywy pacjenci mogą liczyć na wykonanie pedicure medycznego oraz niezbędnych zabiegów leczniczych, takich jak usuwanie bolesnych zmian czy terapia wrastających paznokci. Usługi świadczone są w profesjonalnie wyposażonym gabinecie z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Co istotne, organizatorzy przewidzieli możliwość wizyty domowej dla osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.
Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach. Warto śledzić programy już na 2027
Wiosną uruchomiono odsłonę programu pomocowego skierowanego do najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” ma na celu podniesienie jakości życia tych grup poprzez zapewnienie im darmowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w obrębie stóp. Program trwa do końca września 2026 r. Niestety miejsca w Krakowie są już wyczerpane, lista jest zamknięta, a zbiegi i konsultacje zaplanowane do września 2026 r. Niemniej jednak warto śledzić czy w innych gminach nie obowiązują podobne programy, czy też nie będzie nowej edycji na 2026-2027.
Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach, np. w Poznaniu
Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Poznania rozliczających podatki w tym mieście, którzy spełniają łącznie kilka warunków:
- mają ukończone co najmniej 75 lat,
- mieszkają samotnie lub z drugą osobą, która również spełnia kryterium wieku lub znajduje się w trudnej sytuacji życiowej,
- są przewlekle chore i/lub posiadają niepełnosprawność,
- mają niskie dochody.
Zabiegi realizowane są co najmniej 5 dni w tygodniu. Ostateczną decyzję o wykonaniu usługi zawsze podejmuje podolog lub kosmetyczka po ocenie stanu stóp na miejscu. Senior potwierdza wykonanie zabiegu na specjalnym oświadczeniu. Czas oczekiwania zależy od liczby zgłoszeń, a z usługi można korzystać nie częściej niż raz na 2 miesiące.
Zgłoszenia - jak i ewentualne odwołania - przyjmuje miejska infolinia. Zgłosić może się sam senior lub osoba działająca w jego imieniu, podając imię, nazwisko, telefon i dokładny adres wykonania usługi. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania i realizowany przez Fundację "Fanari" w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Szczegóły określa Regulamin Usługi - PODOLOG DLA SENIORA - EDYCJA 2026. Zainteresowanie jest ogromne, dlatego liczba miejsc szybko się kończy. Warto już teraz śledzić informacje na 2027 r. i pilnować terminów.
Podsumowując, darmowy program podologiczny realizowany w wielu gminach oferuje szeroki zakres usług, w tym usuwanie modzeli, odcisków, brodawek oraz leczenie grzybicy, hiperkeratozy (w tym łuszczycy i rogowca), wrastających paznokci czy pękających pięt. Podolodzy przeprowadzają również edukację dotyczącą codziennej higieny stóp, doboru obuwia oraz zapobiegania powikłaniom takim jak stopa cukrzycowa. Zabiegi są całkowicie bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zgłosić się, aby zapewnić sobie dostęp do tej istotnej formy wsparcia zdrowotnego, która realnie poprawia komfort życia i niezależność uczestników programu. Jeśli miejsc już nie ma, co jest bardzo dynamiczne, warto śledzić terminy na kolejne edycje i rok 2027.
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