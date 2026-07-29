Czym zajmuje się podolog?

Podolog (kod zawodu: 323014 - zgodnie z klasyfikacją CIOP oraz IPiSS) to ekspert zajmujący się kompleksową pielęgnacją stóp oraz terapią ich chorób, urazów i schorzeń. Choć zawód ten bywa kojarzony z kosmetyką, w rzeczywistości plasuje się na pograniczu medycyny i pielęgnacji – w klasyfikacji PKD przypisany jest do sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Podolog: na czym polega praca?

Podolog realizuje szeroki wachlarz usług diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych. Do jego głównych zadań zawodowych należą:

Diagnozowanie problemów i planowanie terapii – przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie stóp oraz dobieranie odpowiednich procedur terapeutycznych.

– przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie stóp oraz dobieranie odpowiednich procedur terapeutycznych. Usuwanie hiperkeratoz – profesjonalne usuwanie modzeli, odcisków, brodawek wirusowych czy zrogowaceń skóry (np. przy pękających piętach) z użyciem narzędzi mechanicznych lub chemicznych.

– profesjonalne usuwanie modzeli, odcisków, brodawek wirusowych czy zrogowaceń skóry (np. przy pękających piętach) z użyciem narzędzi mechanicznych lub chemicznych. Terapia paznokci i ortonyksja – leczenie paznokci wrastających i wkręcających się za pomocą specjalistycznych klamer korygujących (ortonyksja) oraz tamponad, a także wykonywanie protetyki (odbudowy) paznokci.

– leczenie paznokci wrastających i wkręcających się za pomocą specjalistycznych klamer korygujących (ortonyksja) oraz tamponad, a także wykonywanie protetyki (odbudowy) paznokci. Profilaktyka i opieka nad grupami ryzyka – szczególne znaczenie ma tu opieka nad pacjentami z tzw. zespołem stopy cukrzycowej, osobami z nadpotliwością stóp, problemami neurologicznymi, zaburzeniami krążenia czy ryzykiem upadku.

– szczególne znaczenie ma tu opieka nad pacjentami z tzw. zespołem stopy cukrzycowej, osobami z nadpotliwością stóp, problemami neurologicznymi, zaburzeniami krążenia czy ryzykiem upadku. Dobór i wykonywanie ortoz oraz wkładek – ocena deformacji stóp i palców oraz wykonywanie indywidualnych odciążeń (ortoz) poprawiających biomechanikę stopy.

– ocena deformacji stóp i palców oraz wykonywanie indywidualnych odciążeń (ortoz) poprawiających biomechanikę stopy. Współpraca interdyscyplinarna – w razie potrzeby podolog współpracuje z innymi specjalistami: chirurgami, diabetologami, fizjoterapeutami, rehabilitantami czy technikami ortopedycznymi.

Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach

Podolog: środowisko pracy i specjalistyczny sprzęt

Podolog pracuje najczęściej w pozycjach siedzących w zamkniętych gabinetach podologicznych, przychodniach, poradniach diabetologicznych, szpitalach, sanatoriach czy placówkach rehabilitacyjnych. Istnieje również możliwość świadczenia usług mobilnych (w domu klienta).

Przykład Praca ta wymaga posługiwania się zaawansowanym sprzętem, takim jak: frezarki podologiczne (do pracy na sucho i mokro), turbiny, fotele podologiczne, lampy-lupy, myjki ultradźwiękowe, autoklawy (do sterylizacji narzędzi) oraz specjalistyczne instrumenty (skalpele, dłuta, sondy, cęgi).

Warto pamiętać, że zawód ten wiąże się z pewnymi zagrożeniami – podolog ma kontakt z materiałem biologicznym, co generuje ryzyko zakażeń (grzybiczych, bakteryjnych, wirusowych, w tym WZW czy HIV), a długotrwała wymuszona pozycja ciała może obciążać układ kostno-mięśniowy.

Kto może zostać podologiem? Wymagania i kompetencje

Do podjęcia pracy w tym zawodzie preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie, a największe szanse na zatrudnienie dają niepubliczne szkoły policealne w zawodzie podolog oraz certyfikowane kursy i szkolenia specjalistyczne, nawet studia podyplomowe (np. z zakresu leczenia stopy cukrzycowej, ortonyksji czy biomechaniki stopy). Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in. skłonność do alergii na środki chemiczne i kosmetyczne, przewlekłe choroby skóry, rąk i paznokci, nadmierna potliwość oraz choroby psychiczne.

Ważne Zapotrzebowanie na usługi podologów jest bardzo duże i stale rośnie. Wynika to bezpośrednio z rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych – przede wszystkim cukrzycy, otyłości oraz zmian naczyniowych, które negatywnie wpływają na kondycję nóg i stóp.

Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń . Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.

Ze względu na wiek i liczne schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, samodzielna pielęgnacja stóp przez seniorów bywa często niemożliwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaoferowano więc bezpłatne konsultacje i zabiegi. Program skierowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku 85 lat i więcej, a także do osób z niepełnosprawnościami od 75. roku życia (posiadających odpowiednie orzeczenie).

W ramach inicjatywy pacjenci mogą liczyć na wykonanie pedicure medycznego oraz niezbędnych zabiegów leczniczych, takich jak usuwanie bolesnych zmian czy terapia wrastających paznokci. Usługi świadczone są w profesjonalnie wyposażonym gabinecie z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Co istotne, organizatorzy przewidzieli możliwość wizyty domowej dla osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.

Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach. Warto śledzić programy już na 2027

Wiosną uruchomiono odsłonę programu pomocowego skierowanego do najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” ma na celu podniesienie jakości życia tych grup poprzez zapewnienie im darmowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w obrębie stóp. Program trwa do końca września 2026 r. Niestety miejsca w Krakowie są już wyczerpane, lista jest zamknięta, a zbiegi i konsultacje zaplanowane do września 2026 r. Niemniej jednak warto śledzić czy w innych gminach nie obowiązują podobne programy, czy też nie będzie nowej edycji na 2026-2027.

Darmowy podolog dla seniorów i osób z niepełnosprawnością - usługa dostępna w wielu polskich gminach i dużych miastach, np. w Poznaniu

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Poznania rozliczających podatki w tym mieście, którzy spełniają łącznie kilka warunków:

mają ukończone co najmniej 75 lat,

mieszkają samotnie lub z drugą osobą, która również spełnia kryterium wieku lub znajduje się w trudnej sytuacji życiowej,

są przewlekle chore i/lub posiadają niepełnosprawność,

mają niskie dochody.

Zabiegi realizowane są co najmniej 5 dni w tygodniu. Ostateczną decyzję o wykonaniu usługi zawsze podejmuje podolog lub kosmetyczka po ocenie stanu stóp na miejscu. Senior potwierdza wykonanie zabiegu na specjalnym oświadczeniu. Czas oczekiwania zależy od liczby zgłoszeń, a z usługi można korzystać nie częściej niż raz na 2 miesiące.

Zgłoszenia - jak i ewentualne odwołania - przyjmuje miejska infolinia. Zgłosić może się sam senior lub osoba działająca w jego imieniu, podając imię, nazwisko, telefon i dokładny adres wykonania usługi. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania i realizowany przez Fundację "Fanari" w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Szczegóły określa Regulamin Usługi - PODOLOG DLA SENIORA - EDYCJA 2026. Zainteresowanie jest ogromne, dlatego liczba miejsc szybko się kończy. Warto już teraz śledzić informacje na 2027 r. i pilnować terminów.