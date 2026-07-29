Gazeta Prawna
Kraj

Donald Tusk spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. KPRM o szczegółach

Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM o szczegółach
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM o szczegółachPAP / Leszek Szymański
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 12:43

W środę po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała KPRM. Tematem rozmowy ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Skrót artykułu

Zełenski spotka się z Tuskiem

O tym, że „dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” kancelaria premiera poinformowała na platformie X.

„Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem” - podała KPRM.

Zobacz również

Wizyta prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie

Zełenski przybył we wtorek do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem oraz pogrzeb proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. We wtorek wieczorem Senat USA przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk.

„To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii. Spotkanie przebiegło bardzo dobrze!” - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social po spotkaniu z Zełenskim.

Zełenski powiedział reporterom, że podczas spotkań z Trumpem i senatorami podkreślał potrzebę posiadania przez Ukrainę systemów przeciwrakietowych i przechwytujących. Jednocześnie podkreślił znaczenie prac USA nad nowymi sankcjami energetycznymi wobec Rosji. Dodał, że Ukraina ma drony, które mogą zniszczyć drony irańskie i rosyjskie, ale potrzebuje więcej broni do obrony przed rakietami balistycznymi wystrzeliwanymi przez Moskwę.

Zełenski spotkał się także z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem w hotelu w Waszyngtonie i z senatorami USA w Kapitolu.

W tle produkcja pocisków do systemu Patriot

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Zełenski stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie.

Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - oświadczył Zełenski.

Także wcześniej, bezpośrednio po rozmowach w Białym Domu, Zełenski informował, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemów Patriot.

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prezydentDonald TuskUkrainawołodymyr zełenskisystem Patriot

Powiązane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
ŚwiatTrump i Zełenski spotykają się w Waszyngtonie. Dobre okienko dla Ukrainy?
Bateria rakiet Patriot
KrajPolska z nową propozycją dla USA. Chodzi o produkcję pocisków Patriot
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy
Wojna na UkrainieUkraina: Na tropie kolejnej afery korupcyjnej. W Kijowie wyprano niemal 1,3 mln dolarów

Najważniejsze

Karol Nawrocki i Garri Kasparow
KrajPrzełomowa wizyta w Pałacu Prezydenckim. Słynny krytyk Putina ostrzega przed planami Kremla
Uśmiechnięci emeryci obejmują się na kanapie
ŚwiadczeniaLegitymacja emeryta-rencisty: Zmiany, które weszły w lipcu 2026 r. Co zapewnia ten dokument? [LISTA]
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
KrajKontrole na SOR w latach 2022-2026. NFZ sprawdził 66 szpitalnych oddziałów ratunkowych
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM o szczegółach
KrajDonald Tusk spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. KPRM o szczegółach
Seniorzy siedzą przy stole i omawiają sporządzenie testamentu
Spadki i darowiznyJak sporządzić testament? Oto 5 kluczowych wskazówek [LISTA]
Niepełnosprawny
Kadry i płaceObniżenia wpłat na PFRON: Nowe zasady dokumentowania w projekcie rozporządzenia
Włodzimierz Czarzasty
KrajCzarzasty: nowy klub Morawieckiego może zacząć działać jeszcze dziś
Mateusz Morawiecki
PolitykaMorawiecki zakłada klub parlamentarny Rozwój Plus. Kaczyński chciał usuwać jego ludzi „po plasterku”