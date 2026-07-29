Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM o szczegółach

Zełenski spotka się z Tuskiem

O tym, że „dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” kancelaria premiera poinformowała na platformie X.

„Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem” - podała KPRM.

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026 Rozwiń

Wizyta prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie

Zełenski przybył we wtorek do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem oraz pogrzeb proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. We wtorek wieczorem Senat USA przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk.

„To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii. Spotkanie przebiegło bardzo dobrze!” - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social po spotkaniu z Zełenskim.

Zełenski powiedział reporterom, że podczas spotkań z Trumpem i senatorami podkreślał potrzebę posiadania przez Ukrainę systemów przeciwrakietowych i przechwytujących. Jednocześnie podkreślił znaczenie prac USA nad nowymi sankcjami energetycznymi wobec Rosji. Dodał, że Ukraina ma drony, które mogą zniszczyć drony irańskie i rosyjskie, ale potrzebuje więcej broni do obrony przed rakietami balistycznymi wystrzeliwanymi przez Moskwę.

Zełenski spotkał się także z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem w hotelu w Waszyngtonie i z senatorami USA w Kapitolu.

W tle produkcja pocisków do systemu Patriot

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Zełenski stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie.

Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - oświadczył Zełenski.

Także wcześniej, bezpośrednio po rozmowach w Białym Domu, Zełenski informował, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemów Patriot.

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.