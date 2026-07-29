Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich zaprzysiężona. Sylwia Gregorczyk-Abram objęła urząd

Wydarzeniem otwierającym środowe posiedzenie Sejmu było oficjalne ślubowanie Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Znana adwokatka i działaczka społeczna zastąpiła prof. Marcina Wiącka, którego pięcioletnia kadencja upłynęła 23 lipca. Podczas wystąpienia przed posłami nowa RPO zadeklarowała bezkompromisową ochronę wolności obywatelskich oraz zasad równego traktowania. Po zakończeniu procedury w sali plenarnej nowa rzecznik odebrała akt powołania z rąk Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Immunitet posła Wojciecha Króla. Komisja dała zielone światło, ale odrzuciła wniosek o areszt

Burzliwy przebieg miało posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Po wielogodzinnej debacie z udziałem Europejskiej Prokurator Generalnej Laury Kovesi komisja zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi w związku z zarzutami płatnej protekcji przy przetargach. Jednocześnie większość posłów opowiedziała się przeciwko wnioskowi o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ostateczną decyzję w sprawie immunitetu podejmie cała Izba podczas głosowania plenarnego.

Przetasowania na Wiejskiej. Wniosek o rejestrację Klubu Parlamentarnego „Rozwój Plus”

Środa przyniosła oficjalne przypieczętowanie zmian na mapie parlamentarnej. Do Marszałka Sejmu wpłynął formalny wniosek o utworzenie nowego Klubu Parlamentarnego „Rozwój Plus”, skupiającego posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Reprezentujący formację politycy potwierdzili dopełnienie wymogów formalnych. Nowy klub zyska własne reprezentacje w pracach Prezydium Sejmu oraz w sejmowych komisjach.

Wdrożenie unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). UKE zyska nowe kompetencje

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poparła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nowela dostosowuje polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia DSA i wyznacza Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych. Projekt przewiduje mechanizmy szybkiego blokowania nielegalnych treści w sieci oraz nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze i organizacyjne na dostawców platform internetowych.

Koniec z „uzdrawiaczami”. Komisja Zdrowia popiera „Lex Szarlatan”

Komisja Zdrowia opowiedziała się za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Zbudowane wokół koncepcji walki z niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi przepisy (tzw. Lex Szarlatan) wprowadzają zakaz oferowania niezgodnych z wiedzą medyczną terapii pod groźbą wysokich kar finansowych i odpowiedzialności karnej. Ustawa reguluje ponadto rynek ziołolecznictwa i preparatów medycyny naturalnej.

Nadzór sądowy nad służbami specjalnymi i status psów ratowniczych OSP

Podczas obrad plenarnych i prac komisji procedowano także: