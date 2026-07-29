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Legislacja

Nowy klub parlamentarny i walka z pseudomedycyną. Oto kluczowe rozstrzygnięcia z Wiejskiej z 29 lipca

Posiedzenie Sejmu RP w sali plenarnej
Posiedzenie Sejmu RP w sali plenarnejGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 20:50

Sejmowy maraton legislacyjny z 29 lipca 2026 roku przyniósł szereg przełomowych rozstrzygnięć ustrojowych, prawnych i gospodarczych. Izba rozpoczęła obradowanie od ślubowania nowej Rzecznik Praw Obywatelskich Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram, podczas gdy w kuluarach sfinalizowano formalności związane z powstaniem nowego klubu parlamentarnego „Rozwój Plus”. W tym samym czasie sejmowe komisje pracowały nad wdrażaniem europejskiego aktu o usługach cyfrowych (DSA), zaostrzeniem walki z pseudomedycyną oraz reformą kontroli operacyjnej służb specjalnych. Przedstawiamy pełne kompendium wiedzy na temat dzisiejszych prac parlamentu.

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Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich zaprzysiężona. Sylwia Gregorczyk-Abram objęła urząd

Wydarzeniem otwierającym środowe posiedzenie Sejmu było oficjalne ślubowanie Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Znana adwokatka i działaczka społeczna zastąpiła prof. Marcina Wiącka, którego pięcioletnia kadencja upłynęła 23 lipca. Podczas wystąpienia przed posłami nowa RPO zadeklarowała bezkompromisową ochronę wolności obywatelskich oraz zasad równego traktowania. Po zakończeniu procedury w sali plenarnej nowa rzecznik odebrała akt powołania z rąk Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Immunitet posła Wojciecha Króla. Komisja dała zielone światło, ale odrzuciła wniosek o areszt

Burzliwy przebieg miało posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Po wielogodzinnej debacie z udziałem Europejskiej Prokurator Generalnej Laury Kovesi komisja zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi w związku z zarzutami płatnej protekcji przy przetargach. Jednocześnie większość posłów opowiedziała się przeciwko wnioskowi o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ostateczną decyzję w sprawie immunitetu podejmie cała Izba podczas głosowania plenarnego.

Przetasowania na Wiejskiej. Wniosek o rejestrację Klubu Parlamentarnego „Rozwój Plus”

Środa przyniosła oficjalne przypieczętowanie zmian na mapie parlamentarnej. Do Marszałka Sejmu wpłynął formalny wniosek o utworzenie nowego Klubu Parlamentarnego „Rozwój Plus”, skupiającego posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Reprezentujący formację politycy potwierdzili dopełnienie wymogów formalnych. Nowy klub zyska własne reprezentacje w pracach Prezydium Sejmu oraz w sejmowych komisjach.

Wdrożenie unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). UKE zyska nowe kompetencje

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poparła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nowela dostosowuje polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia DSA i wyznacza Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych. Projekt przewiduje mechanizmy szybkiego blokowania nielegalnych treści w sieci oraz nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze i organizacyjne na dostawców platform internetowych.

Koniec z „uzdrawiaczami”. Komisja Zdrowia popiera „Lex Szarlatan”

Komisja Zdrowia opowiedziała się za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Zbudowane wokół koncepcji walki z niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi przepisy (tzw. Lex Szarlatan) wprowadzają zakaz oferowania niezgodnych z wiedzą medyczną terapii pod groźbą wysokich kar finansowych i odpowiedzialności karnej. Ustawa reguluje ponadto rynek ziołolecznictwa i preparatów medycyny naturalnej.

Nadzór sądowy nad służbami specjalnymi i status psów ratowniczych OSP

Podczas obrad plenarnych i prac komisji procedowano także:

  • Służby specjalne pod kontrolą sądów: Prace nad projektem ustawy zwiększającej nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną (podsłuchami i inwigilacją) prowadzoną przez służby.
  • Kadencyjność szefa KNF: Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki ograniczające czas pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Psy ratownicze w OSP: Komisja Administracji zarekomendowała przyjęcie ustawy nadającej formalny status i finansowanie psom ratowniczym w ochotniczych strażach.
  • Praworządność i Greenwashing: Komisja Sprawiedliwości wstrzymała prace nad projektami praworządnościowymi do czasu usunięcia wątpliwości legislacyjnych, a prace nad zakazem greenwashingu przełożono na wrzesień.
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Źródło: PAP
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Posiedzenie Sejmu RP w sali plenarnej
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