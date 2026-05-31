Dla wielu rodzin to zmiana, która może zdecydować o tym, czy rodzic będzie mógł zostać przy łóżku dziecka bez ryzyka utraty pracy i części dochodów. Resort zapowiada, że procedura ma być równie prosta jak obecne L4 na opiekę.

Jakie choroby uprawnią do dodatkowych 60 dni zasiłku opiekuńczego?

To właśnie ten element projektu wywołuje największe zainteresowanie rodziców. Ministerstwo nie chce tworzyć zamkniętego katalogu schorzeń, ponieważ każda ciężka choroba przebiega inaczej i wymaga innego zaangażowania opiekuna. Podczas prezentacji projektu ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że obecne limity sprawdzają się przy krótkotrwałych infekcjach, takich jak grypa czy przeziębienie, lecz przestają odpowiadać rzeczywistości rodzin, które miesiącami walczą o zdrowie dziecka.

W praktyce oznacza to, że dodatkowe dni mogą objąć między innymi dzieci cierpiące na:

choroby nowotworowe,

mukowiscydozę,

cukrzycę typu 1,

ciężkie choroby neurologiczne,

schorzenia wymagające długotrwałej rehabilitacji,

choroby genetyczne powodujące konieczność stałej opieki,

przewlekłe choroby autoimmunologiczne,

skutki ciężkich wypadków i wielomiesięcznego leczenia.

Resort podkreśla jednak, że są to jedynie przykłady wynikające z charakteru projektowanych przepisów. Nie będzie listy chorób wpisanej do ustawy.

Dodatkowe 60 dni opieki na chore dziecko. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Aby skorzystać z dodatkowych 60 dni zasiłku opiekuńczego, nie wystarczy sama diagnoza choroby. Kluczowe znaczenie będzie miała ocena lekarza, który stwierdzi, czy stan zdrowia dziecka wymaga długotrwałej i osobistej opieki rodzica. Pod uwagę mają być brane m.in.

przebieg leczenia, częstotliwość hospitalizacji, konieczność rehabilitacji, stopień samodzielności małoletniego pacjenta.

Z projektowanych założeń wynika, że wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla rodzin dzieci z ciężkimi lub przewlekłymi schorzeniami, których leczenie trwa tygodniami lub miesiącami. Co istotne, resort nie planuje tworzenia zamkniętej listy chorób uprawniających do dodatkowego świadczenia. O przyznaniu dodatkowego limitu dni opieki ma decydować rzeczywista sytuacja medyczna dziecka, a nie wyłącznie nazwa schorzenia wpisana w dokumentacji.

Kto przyzna dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego?

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest odejście od sztywnego katalogu schorzeń. Według zapowiedzi MRPiPS lekarz prowadzący będzie oceniał, czy stan zdrowia dziecka uzasadnia przyznanie dodatkowego okresu opieki. Pod uwagę ma być brana nie tylko sama diagnoza, lecz także stopień samodzielności dziecka, przebieg leczenia oraz konieczność stałej obecności rodzica. To rozwiązanie może okazać się szczególnie ważne dla rodzin dzieci cierpiących na rzadkie choroby, które często nie mieszczą się w standardowych definicjach stosowanych przez administrację.

Przykład Dziesięcioletnia dziewczynka z cukrzycą typu 1 przechodzi serię hospitalizacji związanych z niestabilnym przebiegiem choroby. Formalnie nie jest pacjentem onkologicznym, jednak wymaga niemal stałego nadzoru rodzica. Przy nowych przepisach lekarz będzie mógł ocenić, czy sytuacja uzasadnia wykorzystanie dodatkowego limitu opieki.

120 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Kto skorzysta na zmianach?

Dziś rodzice dzieci do 14. roku życia mogą korzystać z maksymalnie 60 dni zasiłku opiekuńczego rocznie. W przypadku starszych dzieci limit wynosi 14 dni. Po zmianach sytuacja ma wyglądać następująco:

Wiek dziecka Obecnie Po zmianach Do 14 lat 60 dni 120 dni Od 14 do 18 lat 14 dni 74 dni

Największą różnicę odczują rodzice dzieci leczonych onkologicznie. W wielu przypadkach sama diagnostyka, pierwsze cykle chemioterapii oraz hospitalizacje trwają znacznie dłużej niż dwa miesiące. Organizacje pacjenckie od lat wskazywały, że obecny limit kończy się często wtedy, gdy leczenie dopiero nabiera tempa.

Dlaczego 60 dni zasiłku opiekuńczego nie wystarcza przy ciężkiej chorobie dziecka?

Historie rodzin opiekujących się ciężko chorymi dziećmi pokazują, że problem nie dotyczy pojedynczych przypadków. Podczas konferencji prasowej wystąpiła Olga Kołodziejska, mama dziewczynki leczonej onkologicznie. Opowiadała, że po wykorzystaniu obecnego limitu wielu rodziców staje przed dramatycznym wyborem między utrzymaniem zatrudnienia a dalszą opieką nad dzieckiem. Leczenie nowotworów dziecięcych, mukowiscydozy czy ciężkich chorób neurologicznych oznacza często:

wielotygodniowe pobyty w szpitalach,

codzienne wizyty w poradniach specjalistycznych,

rehabilitację,

opiekę po zabiegach operacyjnych,

konieczność izolacji dziecka po leczeniu.

W takich sytuacjach obecność rodzica nie jest wyłącznie wsparciem emocjonalnym. Bardzo często staje się elementem procesu terapeutycznego.

Jak uzyskać dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego? Czy potrzebny będzie wniosek?

Ministerstwo zapowiada, że rodzice nie będą musieli przechodzić nowej, rozbudowanej procedury. Wiceminister Sebastian Gajewski poinformował, że mechanizm ma przypominać obecne zwolnienia lekarskie wystawiane na opiekę nad dzieckiem. Lekarz będzie wystawiał odpowiednie zaświadczenie, a rodzic otrzyma prawo do wykorzystania dodatkowego limitu dni. Resort chce uniknąć sytuacji, w której rodziny musiałyby kompletować dodatkowe dokumenty, opinie komisji czy specjalne orzeczenia.

Ile będą kosztować dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego? Skutki dla rodziców i rynku pracy

Według wyliczeń resortu nowe rozwiązanie będzie kosztować budżet państwa około 140 mln zł rocznie. Ministerstwo argumentuje jednak, że dłuższa opieka może ograniczyć zjawisko rezygnacji z zatrudnienia przez rodziców dzieci ciężko chorych. Eksperci rynku pracy od dawna zwracają uwagę, że wielomiesięczne leczenie dziecka często prowadzi do utraty aktywności zawodowej jednego z rodziców. W efekcie państwo ponosi później dodatkowe koszty związane z pomocą społeczną i niższą aktywnością zawodową opiekunów.

