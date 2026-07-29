Gazeta Prawna
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Przełomowa wizyta w Pałacu Prezydenckim. Słynny krytyk Putina ostrzega przed planami Kremla

Karol Nawrocki i Garri Kasparow
Garri Kasparow spotkał się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckimprezydent.pl
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
dzisiaj, 18:16

W Pałacu Prezydenckim doszło do kluczowego spotkania polityczno-dyplomatycznego. Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął Garriego Kasparowa – legendę światowych szachów i jednego z najbardziej bezkompromisowych krytyków reżimu Władimira Putina. Dyskusja dotyczyła m.in. imperialnych dążeń Moskwy, bezpieczeństwa państw bałtyckich oraz kluczowej roli, jaką Polska odgrywa obecnie na wschodniej flance NATO.

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Wizyta w Pałacu Prezydenckim: Ostrzeżenie przed imperializmem Kremla

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z Garrim Kasparowem – byłym mistrzem świata w szachach i czołowym przedstawicielem rosyjskiej opozycji prodemokratycznej na uchodźstwie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, rozmowy dotyczyły narastającego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej oraz konsekwencji pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Kasparow od ponad dekady konsekwentnie ostrzega przywódców państw zachodnich przed militarnymi i politycznymi celami Władimira Putina. W trakcie spotkania arcymistrz akcentował, że to właśnie Polska stanowi dziś filar stabilności oraz architektury bezpieczeństwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Kim jest Garri Kasparow? To nie tylko arcymistrz szachowy, ale również bezkompromisowy opozycjonista

Garri Kasparow (właśc. Garik Kimowicz Weinstein, ur. 1963 w Baku) to jeden z najwybitniejszych szachistów w historii, mistrz świata w latach 1985–1993. Po zakończeniu kariery szachowej stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rosyjskiej opozycji demokratycznej i otwartym krytykiem Władimira Putina oraz systemu kremlowskiego.

Od końca lat 80. angażował się w działalność polityczną przeciwko władzy w Moskwie, współtworzył ruch „Inna Rosja” i wielokrotnie organizował lub wspierał antykremlowskie protesty. W rosyjskich władzach i mediach uchodził za jednego z najbardziej konsekwentnych przeciwników Putina, a jego aktywność była obserwowana, ograniczana i represjonowana.

W szachach zapisał się także jako symbol starcia człowieka z maszyną: 10 lutego 1996 roku po raz pierwszy przegrał partię z komputerem Deep Blue. Była to pierwsza regulaminowa porażka urzędującego mistrza świata z komputerem w klasycznej partii turniejowej.

Mimo tego pojedynczego zwycięstwa maszyny Kasparow wygrał całe sześciopartiowe spotkanie z Deep Blue. Z czasem częściej niż z szachownicą kojarzono go jednak z politycznym sprzeciwem wobec Kremla i działalnością na rzecz demokratyzacji Rosji.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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