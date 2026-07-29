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IMGW ogłasza najwyższy stopień alarmu. Wydano pilne ostrzeżenie dla 863 tys. osób

Mapa Polski i Europy z zaznaczonymi ekstremalnymi temperaturami
Alert IMGW dla Wrocławia i powiatu: Ekstremalny upał od 30 do 31 lipca 2026 r.Shutterstock
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
dzisiaj, 17:37

Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści. Synoptycy wydali oficjalne ostrzeżenie najwyższego, 3. stopnia przed skrajnie wysokimi temperaturami, które nawiedzą region w najbliższych godzinach. Słupki rtęci przekroczą granicę 35 stopni Celsjusza, a tropikalne noce nie przyniosą oczekiwanego wytchnienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego niebezpiecznego zjawiska wynosi aż 95 proc. sprawdź, jak przetrwać ten piekielny żar i kiedy nastąpi szczyt fali upałów.

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Ekstremalny alert IMGW. Żar poleje się z nieba już od południa

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 o najwyższym, 3. stopniu zagrożenia. Alert dotyczy obszaru miasta Wrocławia oraz całego powiatu wrocławskiego. Niebezpieczna aura rozpocznie się dokładnie w czwartek, 30 lipca 2026 r. o godzinie 12:00 i potrwa co najmniej do piątku, 31 lipca do godziny 20:00.

Według prognoz IMGW czwartek będzie najtrudniejszym dniem pod względem obciążenia organizmu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 33°C do nawet 36°C. W piątek upał nieco zelżeje, ale słupki rtęci wciąż wskażą niebezpieczne wartości od 31°C do 34°C.

Noc nie przyniesie ulgi. Przed nami niebezpieczne „tropikalne noce”

Eksperci zwracają uwagę na niezwykle wysokie temperatury minimalne w nocy. Wskazania termometrów w godzinach nocnych nie spadną poniżej 19°C – 22°C. Oznacza to wystąpienie tzw. nocy tropikalnych, podczas których ludzki organizm ma mocno utrudnioną regenerację po dziennej fali gorąca.

Zjawisko zostało oszacowane na niemal pewne – prawdopodobieństwo sprawdzalności prognozy wynosi aż 95 proc. Synoptycy zastrzegają jednocześnie, że w przypadku zmian w dynamice mas powietrza komunikat może zostać zaktualizowany lub przedłużony.

Jak zabezpieczyć się przed udarem i odwodnieniem? Złote zasady na czas upałów

Ostrzeżenie 3. stopnia oznacza ryzyko zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz chorujących przewlekle na układ krążenia. Aby zminimalizować negatywny wpływ upału, służby medyczne apelują o przestrzeganie kluczowych zasad:

  • Unikaj przebywania na słońcu: W godzinach największego promieniowania (między 11:00 a 17:00) najlepiej pozostać w zamkniętych, zacienionych lub klimatyzowanych pomieszczeniach.
  • Regularne nawadnianie: Pij duże ilości wody mineralnej (nawet 3–4 litry dziennie), unikać należy alkoholu oraz napojów o dużej zawartości cukru i kofeiny.
  • Ochrona głowy i skóry: Przy konieczności wyjścia na zewnątrz pamiętaj o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych oraz kremach z wysokim filtrem UV.
  • Nie zostawiaj nikogo w aucie: Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym pojeździe – wnętrze samochodu w kilka minut nagrzewa się do śmiertelnych temperatur!

Źródło informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 wydane przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu (29.07.2026 r., godz. 12:18).

Ostrzeżenie IMGW
IMGW
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Źródło: gazetaprawna.pl
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