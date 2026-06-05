Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w 2026?

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2026 r. wyniosło 9 562 zł 88 gr. Ma to wpływ na świadczenia seniorów i nie tylko wypłacane z ZUS czy KRUS. Od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się bowiem kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwota przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej jest elementem składowym przy ustalaniu podstaw wymiaru składek ZUS. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności (30) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Komunikaty wydane przez prezesa GUS i ZUS wydane jeszcze w maju 2026 r. wpłyną na sytuację setek seniorów. W stosunku do niektórych ubezpieczonych od 1 czerwca 2025 roku będzie miało miejsce zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego? Wszystko przez wysoką kwotę przeciętnego wynagrodzenia ogłoszoną na I kwartał 2026 roku. Jeśli jako emeryt lub rencista zarabiasz za dużo, musisz oddać część państwu, ale uwaga - w KRUS obowiązuje specyficzne zasady.

Od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych

Od 1 czerwca 2026 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 6 694 zł 10 gr,

130% tego wynagrodzenia tj. 12 431 zł 80 gr.

Podstawą prawną do powyższego jest: komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 19 maja 2026 r. poz. 499) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (M.P. z dnia 11 maja 2026 r. poz. 457).

Te kwoty, które się zmieniły na skutek zmiany i podwyżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodują, że od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Ważne W KRUS zmniejszeniu/zawieszeniu z powodu osiągania przychodu w wyżej podanych kwotach podlegają renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Emerytury rolnicze nie podlegają zmniejszeniu/zawieszeniu bez względu na wysokość osiąganych przychodów (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach emerytalnych).

Czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek w 2026?

Aby ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek, można zwrócić się do ZUS na wniosku RRP. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE, osobiście w placówce ZUS czy też przesłać pocztą tradycyjną. Przy ustaleniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, cywilnoprawnej umowy zlecenia). Nie ma znaczenia to, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy dana osoba dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

WNIOSEK RRP ZUS - MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ.

Informacja o zatrudnieniu do ZUS czy KRUS

Należy poinformować ZUS czy KRUS o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Wówczas organ ubezpieczeniowy wyda decyzję o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji organ wskaże, że zmniejszenie emerytury lub renty następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja albo od następnego miesiąca i określi kwotę, o jaką emerytura lub renta zostanie zmniejszona.

Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

ZUS czy KRUS może zmniejszyć lub zawiesić, takie świadczenia jak:

emeryturę;

emeryturę pomostową;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

rentę z tytułu niezdolności do pracy;

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;

rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;

rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

rentę rodzinną.

Kiedy świadczenie nie będzie zmniejszone czy zawieszone?

Jak podaje ZUS, nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu, jaki się osiąga – jeżeli;

ma się prawo do emerytury i ukończy się powszechny wiek emerytalny ma się prawo do emerytury częściowej ma się prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie ma się prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.