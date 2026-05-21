Kiedy dziecko może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;

• możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Na jak długo wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku?

Po ostatnich zmianach, niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenie jest wydawane od razu na maksymalny okres (czyli do ukończenia 16 roku życia).

Katalog 208 rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu określa załącznik do rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności.

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia warto sprawdzić w swoim powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) jakie dokumenty są potrzebne. Lista załączników może się różnić. Zanim rodzic czy opiekun prawny złoży wniosek, powinien też przygotować niezbędną dokumentację, potwierdzającą stan zdrowia (np. wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego itp.). PZON-y wymagają, by były to poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie lub kserokopie z oryginałami do wglądu. Warto to sprawdzić przed złożeniem wniosku. Tym bardziej, że lista załączników może się różnić.

Z pewnością potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie (oryginał) wydane przez lekarza prowadzącego lub lekarza rodzinnego. Trzeba pamiętać, iż takie zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące od daty wystawienia. Do wniosku dołącza się również odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument tożsamości, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na wydanie orzeczenia (np. opinie psychologiczno-pedagogiczne).

Wniosek z wymaganymi załącznikami składa się do powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia następuje na podstawie oceny stanu zdrowia dziecka. Nie później niż na 7 dni przed terminem tzw. komisji rodzic otrzyma zawiadomienie.

Jeżeli dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka. W przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, ocena stanu zdrowia może być wydana bez badania.

Co zawiera orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

• datę wydania orzeczenia;

• datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;

• ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;

• symbol przyczyny niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;

• wskazania, określone przez skład orzekający;

• uzasadnienie;

• pouczenie o przysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Jeśli chodzi o symbol przyczyny niepełnosprawności, to w orzeczeniu może znajdować się jeden taki kod, dwa lub trzy.

Oznaczają one:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka może też dotyczyć wskazań, w szczególności:

• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (punkt 7);

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 8);

• spełniania przez dziecko przesłanek do karty parkingowej (punkt 9).

Dlaczego wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności są ważne? [Przykłady]

Przykład Przykładowo, dla świadczenia pielęgnacyjnego ważne jest, by orzeczenie zawierało wskazania w punkach 7 i 8 („wymaga”). Wówczas rodzic może otrzymywać świadczenie z gminy, które od 1 stycznia 2026 r. wynosi 3386 zł miesięcznie na dziecko.

Przykład Z kolei w przypadku dziecka, które ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przyznanie punktu 9 w orzeczeniu umożliwi korzystane z karty parkingowej.

Jaka pomoc dla dziecka z orzeczeniem w 2026 roku? [Przykłady MOPS, PFRON]

Poza świadczeniem pielęgnacyjnym, gminy wypłacają też zasiłki pielęgnacyjne. Obecnie zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie. Rodzic, który spełnia kryteria dochodowe, oprócz zasiłku rodzinnego może też otrzymywać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (90 albo 110 zł w zależności od wieku dziecka). Jeżeli dziecko ma ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, to można wnioskować o jednorazowe świadczenie („Za życiem”) w wysokości 4000 zł.

Dla dziecka z niepełnosprawnością ważną formą pomocy mogą być turnusy rehabilitacyjne. Jeśli rodzina spełnia wymagane progi dochodowe, to może otrzymać dofinansowanie (obecnie do 2759 zł). W określonych przypadkach można też przyznać dopłatę opiekunowi (1 839 zł). O dostępną pomoc warto pytać w swoim ośrodku pomocy rodzinie. Przykładowo, w ramach programu „Aktywny samorząd” można otrzymać dofinansowanie do zakupu laptopa (jeśli dziecko ma dysfunkcję wzroku lub obu rąk). Inna forma wsparcia to też pomoc w zakupie oprzyrządowania do samochodu dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu.

Podsumowanie

W artykule przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące praw rodziców. W praktyce uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze należy do łatwych. Warto pamiętać, aby do takich spraw jak najlepiej się przygotować. Można też skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika: adwokata lub radcy prawnego.